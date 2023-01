Der maßgeschneiderte Snapdragon-Chip des Galaxy S23 könnte es mit den neuesten iPhones aufnehmen

Gerade als wir dachten, wir wüssten alles über die Samsung Galaxy S23 Smartphones, bevor sie am 1. Februar offiziell vorgestellt werden, hat uns eine Enthüllung über den Prozessor in letzter Minute noch mehr begeistert.

Frühere Gerüchte hatten angedeutet, dass das Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra mit einem Standard Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz auf den Markt kommen würden. Die neuesten Informationen deuten jedoch darauf hin, dass Qualcomm diesen ohnehin schon beeindruckenden Prozessor mit noch mehr Leistung übertaktet hat, um ein maßgeschneidertes Gehirn für Samsungs neueste Geräte bereitzustellen.

Laut Roland Quandt (Öffnet sich in einem neuen Tab), einem zuverlässigen Informanten, werden die Modelle der Samsung Galaxy S23-Reihe mit einem maßgeschneiderten "For Galaxy"-Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz ausgestattet sein, der Samsungs Flaggschiff-Geräte bei den Benchmark-Ergebnissen noch näher an die Spitzengeräte von Apple heranbringen soll.

Falls du dich für Zahlen interessierst: Dieser speziell entwickelte Snapdragon-Prozessor kann angeblich eine maximale Taktrate von 3,36 GHz erreichen, während der Standard-Chipsatz auf 3,2 GHz begrenzt ist (was immer noch beeindruckend hoch ist).

Das ist eine große Neuigkeit für potenzielle Galaxy S23-Kunden und für die Android-Mobilgerätebranche insgesamt. Wie Philip Berne, Redakteur für Mobile bei TechRadar US, kürzlich erklärte (Öffnet sich in einem neuen Tab), erhielten die letztjährigen Galaxy Smartphones "eine gemischte Mischung aus Snapdragon und minderwertigen Samsung Exynos Chips", was bedeutete, dass "einige Besitzer das Gefühl hatten, ein minderwertiges Modell zu bekommen".

Das soll sich dieses Jahr ändern. Wenn die Gerüchte stimmen, hat Qualcomm anscheinend zugestimmt, die Gen-2-Chips für Samsungs neues Flaggschiff zu übertakten. Theoretisch bedeutet das, dass Samsungs Android-Konkurrenten nicht mit der Benchmark-Leistung des S23 mithalten können. Und wie unser US Mobile Editor bereits schrieb, könnte Samsung dadurch zum ersten Mal auf Tuchfühlung mit Apple bei den Benchmark-Ergebnissen gehen.

Analyse: Dem Spiel einen Schritt voraus sein

Qualcomm hat letztes Jahr seinen leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor angekündigt (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Wir haben schon öfter von den angeblich marktführenden Eigenschaften des Galaxy S23 gehört, und Qualcomm selbst hat bei verschiedenen Gelegenheiten die Leistung seines Snapdragon 8 Gen 2 Standardprozessors angepriesen. Es liegt also nahe, dass eine speziell angefertigte Version dieses Chipsets der Schlüssel dazu sein könnte, dass Samsungs neueste Smartphones zu den besten - wenn nicht sogar den besten - Gaming-Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehören, die man für Geld kaufen kann.

Diese Leistung hat natürlich ihren Preis, und die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass die Preise für das Samsung Galaxy S23 von Land zu Land sehr unterschiedlich sein werden. In den USA zum Beispiel erwarten wir, dass die neuesten Geräte des Unternehmens genauso viel kosten werden wie ihre Samsung Galaxy S22 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Pendants (also $799,99, $999,99 und $1.199,99). In den meisten europäischen Ländern, Indien und der Türkei müssen die Kunden jedoch aufgrund des starken US-Dollars gegenüber instabileren internationalen Währungen mit deutlich höheren Preisen rechnen. Wie hoch die Preiserhöhung ausfallen könnte, haben wir dir hier erläutert (Öffnet sich in einem neuen Tab).

In jedem Fall werden wir mehr über die Prozessoren in der Galaxy S23-Reihe - und die Preise, die sie verlangen werden - erfahren, wenn Samsungs neue Smartphones offiziell auf der Samsung Unpacked 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) vorgestellt werden, die am 1. Februar um 19 Uhr beginnt.

TechRadar wird dich über die neuesten Ankündigungen auf dem Laufenden halten. Außerdem werden wir nach der Veranstaltung ausführliche Testberichte und Vergleiche veröffentlichen, die dir bei der Entscheidung helfen, welches Galaxy S23-Modell das Beste für dich ist.