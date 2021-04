Das neue Call of Duty erscheint möglicherweise auf Last-Gen - und schadet den Versionen für PS5 und Xbox Series X

Das diesjährige Call of Duty könnte laut dem prominenten Call of Duty- und Battlefield-Leaker Tom Henderson (via Gamesradar) in zwei separate Versionen für die aktuelle und die letzte Konsolengeneration aufgeteilt werden.

Henderson nahm auf Twitter, um Informationen über Call of Duty 2021 zu teilen, angeblich mit dem Untertitel "Vanguard", die besagen, dass das Spiel von Versionen des Spiels auf PS4 und Xbox One Konsolen "zurückgehalten" werden wird.

WW2 Vanguard is going to be held back so bad by previous generation consoles, and from my understanding they are planning previous gen for both Vangaurd and IW's next title. pic.twitter.com/PmokyHP0BUApril 18, 2021 See more

Es ist noch unklar, inwieweit sich diese gerüchteweise auf der letzten Generation basierenden Versionen von Call of Duty Vanguard von ihren Current-Gen-Pendants unterscheiden. Laut Henderson wird diese generationenübergreifende Strategie sowohl für Vanguard als auch für das nächste von Infinity Ward entwickelte Call of Duty gelten, wobei das Spiel dieses Entwicklers im Jahr 2022 erscheinen soll, wenn der jährliche Zeitplan von Call of Duty eingehalten werden soll.

Was Tom Henderson betrifft, so macht der Leaker schon seit Jahren die Runde, vor allem mit Neuigkeiten zu den Call of Duty- und Battlefield-Franchises. Der Twitter-Account des Leakers wurde sogar Anfang des Jahres inmitten eines Austauschs von Battlefield 6-Gerüchten gesperrt, was darauf hindeutet, dass Hendersons Leaks dem Publisher EA ein wenig zu nahe gegangen sein könnten.

Zu weit gegangen?

Wenn diese Gerüchte wahr sind, dann wird das nächste Call of Duty über mehrere Konsolengenerationen hinweg verfügbar sein. Das ist nicht ungewöhnlich für die Serie, da sowohl Call of Duty Ghosts als auch Call of Duty Advanced Warfare (2013 bzw. 2014 veröffentlicht) auf PS4, Xbox One und der damaligen Vorgängergeneration PS3 und Xbox 360 erschienen.

Aus finanzieller Sicht würde es für Activision Sinn machen, Call of Duty 2021 generationsübergreifend zu veröffentlichen. Viele Konsumenten spielen immer noch auf Last-Gen-Hardware, was nicht zuletzt an der aktuellen Knappheit von PS5- und Xbox Series X/S-Konsolen liegt.

Der negative Effekt ist jedoch, dass Call of Duty 2021 nicht in der Lage sein könnte, die Grenzen seiner Engine wirklich auszuloten. Die Vorliebe von Call of Duty für bombastische Versatzstücke und rasantes Gameplay muss wohl zurückgedrängt werden, wenn Call of Duty 2021 neben den aktuellen auch auf Last-Gen-Konsolen erscheinen soll. Das wäre schade, denn die ausgefeilten und ausgefeilten Kampagnen von Call of Duty sind normalerweise ein Highlight jeder Veröffentlichung.