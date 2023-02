Das erste geleakte Foto eines iPhone 15 Pro ist da und zeigt den USB-C Anschluss

Eines der bisher größten iPhone 15-Leaks ist gerade aufgetaucht, und zwar in Form eines echten Fotos, das angeblich ein iPhone 15 Pro zeigt.

Das Bild, das von @URedditor (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Twitter geteilt wurde (via WCCFTech (Öffnet sich in einem neuen Tab)), gibt uns zwar keinen vollständigen Blick auf das Smartphone, aber es zeigt die vielleicht größte Designänderung, die wir bei dem kommenden Modell sehen werden.

Zu sehen ist die untere Kante des Smartphones, die einen USB-C-Anschluss enthält. Dies ist ein Anschluss, über den schon lange für das iPhone 15 gemunkelt wird und den Apple aufgrund neuer EU-Gesetze (Öffnet sich in einem neuen Tab) in den nächsten Jahren in die iPhones einbauen muss. Dies ist die bisher genaueste Bestätigung dafür, dass wir diese Änderung noch in diesem Jahr sehen werden.

(Image credit: @URedditor)

Die Quelle behauptete gegenüber MacRumors (Öffnet sich in einem neuen Tab) außerdem, dass USB-C von allen vier iPhone 15 Modellen genutzt werden wird und dass Apple plant, den E75 Lightning Controller durch einen E85 Port Controller für die iPhone 15 Serie zu ersetzen.

Es wird nicht erklärt, was das bedeutet, aber es deutet darauf hin, dass nur von Apple zugelassene Ladegeräte und Zubehörteile mit dem Anschluss funktionieren werden, wie kürzlich ebenfalls gemunkelt wurde (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Auch wenn der USB-C-Anschluss im Mittelpunkt dieses Bildes steht, gibt es noch einige andere Details zu beachten. So scheint das abgebildete Smartphone ein gebürstetes Metallfinish zu haben, das sich von dem der iPhone 14 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie unterscheidet. Das könnte mit der mutmaßlichen Umstellung auf Titan (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei den Pro-Modellen der iPhone 15-Serie zusammenhängen.

Außerdem ist der Rahmen an den Rändern etwas stärker gewölbt als bei den aktuellen Modellen, was auch etwas ist, von dem wir bereits gehört hatten, dass es geplant sein könnte.

Wir würden dieses Leak natürlich mit Vorsicht genießen, vor allem, weil die Quelle noch nicht viel zu sagen hat, aber es sieht so aus, als könnte es echt sein.

Analyse: Der Wechsel zu USB-C ist ein guter Schritt - wenn er richtig gemacht wird

Die Umstellung auf USB-C könnte viel höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen als Lightning und bedeutet auch, dass die Millionen von USB-C-Kabeln und -Steckern, die die meisten Menschen bereits besitzen, mit ihren iPhones kompatibel sein werden. Aber beides ist nicht garantiert.

Apple müsste sich dafür entscheiden, höhere Übertragungsgeschwindigkeiten zu unterstützen, und aktuelle Leaks (Öffnet sich in einem neuen Tab) deuten darauf hin, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max - oder das iPhone 15 Ultra, wie es heißen könnte - tatsächlich höhere Geschwindigkeiten bieten werden, das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus jedoch nicht.

Was den Wechsel zu USB-C und die damit verbundene größere Kompatibilität mit Ladekabeln angeht, so könnte es auch hier Einschränkungen und Grenzen geben, denn Leaks deuten darauf hin, dass Apple nicht alle USB-C-Ladegeräte und -Zubehörteile unterstützen wird.

Es wird interessant sein zu sehen, wie viel Kontrolle die neuen EU-Vorschriften Apple tatsächlich erlauben werden, aber es könnte sein, dass wir einen neuen Anschluss bekommen, der - vor allem bei den Nicht-Pro-Modellen - nur wenige greifbare Verbesserungen mit sich bringt. Das wäre schade, denn so könnte Apple die derzeit besten iPhones deutlich verbessern.

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. um 18 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!