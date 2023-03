Das Apple VR-Headset soll statt Controllern deine Augen und Hände benutzen

Das lange gemunkelte Apple VR-Headset wird voraussichtlich noch dieses Jahr (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf der WWDC 2023 vorgestellt. Und wenn es kommt, dann vermeintlich ohne ein Zubehörteil, auf das so ziemlich jedes Konkurrenzgerät angewiesen ist: Controller.

Geräte wie das Meta Quest Pro und sein Vorgänger Oculus Quest 2 bieten zwar die Möglichkeit, die Hände frei zu halten, aber die Controller sind immer noch die wichtigste Methode, um mit der virtuellen Welt zu interagieren.

Mark Gurman von Bloomberg (Öffnet sich in einem neuen Tab), der über eine solide Erfolgsbilanz bei Apple-Leaks verfügt, vermutet, dass die Nutzer stattdessen mit ihren Händen und Augen mit der VR-Oberfläche von Apple interagieren werden.

Laut Gurman wirst du mit dem Apple-Headset etwa App-Icons anschauen und sie öffnen können, indem du darüber Daumen und Zeigefinger zusammenkneifst. Während Apple anscheinend noch eine virtuelle Tastatur entwickelt, musst du dich ab Markteinführung vorerst noch auf den Sprachassistenten Siri verlassen, der deine Sprache in Text umwandelt, um zu tippen.

Das heißt aber nicht, dass du keine externe Hardware mit der Apple VR koppeln kannst. Apple ist der König der Interoperabilität zwischen seinen Geräten, und dieses Headset wird Berichten zufolge etwa als zweiter Monitor für deinen Mac dienen, bei dem du die Tastatur deines iPhones und iPads zum Tippen verwenden kannst.

Das VR-Headset kann offenbar als zweiter Monitor für Geräte wie das MacBook Pro 16 Zoll (2023) dienen (Image credit: Future)

Wie bei allen Leaks und Gerüchten sollten wir Gurmans Behauptungen mit Vorsicht genießen, obwohl er, wie bereits erwähnt, ziemlich zuverlässig ist und die Informationen mit der Tatsache übereinstimmen, dass wir bisher nur sehr wenige Details über die Zubehörgeräte des Headsets gehört haben. Wenn es in diesem Jahr mit Controllern auf den Markt kommt, sollten wir eigentlich schon einige Details zum Design oder zu den technischen Daten erfahren haben. Abgesehen von dem einen oder anderen Patent haben wir jedoch noch nichts erfahren, während wir über das Headset selbst bereits einiges wissen, was darauf hindeuten könnte, dass es tatsächlich keine Controller hat.

Analyse: Ein Upgrade des Hand-Trackings ist in Sicht

Wenn du das Hand-Tracking eines VR-Headsets (Öffnet sich in einem neuen Tab) kennst, bist du vielleicht etwas besorgt darüber, dass das Apple-Headset komplett darauf angewiesen ist. Ich bin zwar von der Version der Funktion beeindruckt, die im Meta Quest Pro und sogar in älteren Headsets wie dem Quest 2 zum Einsatz kommt, aber das Tool ist nicht so kompetent, wie wir es uns wünschen würden.

Wir glauben jedoch, dass Apples VR-Setup seiner Version des Tools einen Vorteil verschaffen könnte, und zwar dank der Verwendung von Eye-Tracking.

So haben wir festgestellt, dass das Hand-Tracking auf Metas Quest-Geräten in den Menüs am schwierigsten ist. Wenn du dich in einem VR-Spiel (Öffnet sich in einem neuen Tab) befindest und ein Objekt aufheben willst, funktioniert es sehr gut, aber sobald du aus der Ferne auf ein Menü zeigen und mit ihm interagieren musst, fühlt es sich nicht mehr so geschmeidig an. Apples Headset scheint dieses Problem der Ungenauigkeit mit Eye-Tracking zu lösen. Statt sich nur auf deine Gesten zu verlassen, kann die Apple VR deine Absichten besser erkennen, indem es deinen Blick als zusätzlichen Datenpunkt nutzt.

Das Meta Quest Pro könnte sein Eye-Tracking nutzen, um das Hand-Tracking zu verbessern, wird aber derzeit durch die Quest 2 kompatible Software behindert. (Image credit: Future)

Wir müssen abwarten, wie das VR-Headset von Apple genau funktioniert, wenn es im Laufe des Jahres endlich vorgestellt wird. Aber wenn das Hand-Tracking ein Upgrade im Vergleich zu den bisherigen Systemen ist, dann werden Meta und andere voraussichtlich Updates für ihre Systeme bereitstellen - zumindest für die Systeme mit Augenabtastung, wie das Quest Pro.

Vielleicht bereitet Meta deshalb ein spannendes Hand-Tracking-Update für das Quest 2 und das Quest Pro vor, aber es bleibt abzuwarten, ob es so gut ist, wie wir hoffen.

Wenn du jetzt noch mehr über VR lesen möchtest, schau dir doch die noch ganz neue PSVR 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) an, die seit kurzem auf dem Markt ist und eine ganze Menge Verbesserungen im Vergleich zu anderen Headsets bringt.