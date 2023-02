Wo man PSVR 2 kaufen kann - das neue VR-Headset für PS5 ist jetzt erhältlich

Die PSVR 2 ist auf dem Markt und sie ist tatsächlich auf Lager - eine schockierende Wendung für alle, die monatelang darum gekämpft haben, eine PS5 zu kaufen, als die Verfügbarkeit so gering war. Vielleicht hast du unseren PSVR 2 Test gelesen und bist jetzt überzeugt, dieses leistungsstarke und hochwertige Virtual-Reality-Headset für die Konsole auszuprobieren. Wenn ja, dann erfährst du hier, wo du die PlayStation VR 2 kaufen kannst.

Im Moment wird die PlayStation VR 2 für 599,99 Euro angeboten und ist exklusiv über den offiziellen PlayStation Direct Store (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhältlich. Es ist nicht klar, wann diese Exklusivität endet und wann sie bei anderen Händlern in diesen Regionen erhältlich sein wird. Für den Preis erhältst du das PSVR 2-Headset, die PSVR 2-Sense-Controller und ein Paar Stereo-Kopfhörer.

Es gibt auch die Möglichkeit, ein PSVR 2 Bundle zu kaufen, das das VR-Headset und eine Kopie des PSVR-Hauptspiels Horizon Call of the Mountain für 649,99 € enthält. Was das Zubehör angeht, so ist das einzige offiziell erhältliche Zubehör derzeit die PSVR 2 Sense Controller Ladestation für 49,99 €.

PlayStation VR 2 - wo du kaufen kannst

(Öffnet sich in einem neuen Tab) PSVR 2: ab 599,99 € bei PlayStation Direct (Öffnet sich in einem neuen Tab) Der offizielle PlayStation Direct Store von Sony ist der einzige Ort, an dem du die PSVR 2 in Deutschland kaufen kannst. Es gibt keine Warteliste oder Einladung, für die du dich anmelden musst - geh einfach auf die Website und bezahle deine Bestellung. Sowohl die PSVR 2 als Einzelgerät als auch das PSVR 2-Bundle mit Horizon Call of the Mountain sind erhältlich. Du kannst auch die PSVR 2 Sense Controller-Ladestation für 49,99 € kaufen. Die Lieferung ist kostenlos.

Brauche ich eine PS5, um die PSVR 2 zu nutzen?

Ja. Sonys Virtual-Reality-Headset der zweiten Generation wird von der PS5 angetrieben, du brauchst also die neueste Konsole, um es benutzen zu können. Es ist kein eigenständiges Gerät wie die Meta Quest 2. Zusammengenommen ist es also eine teure Investition. Dennoch ist es immer noch günstiger als ähnlich leistungsstarke PC-basierte VR-Kits.

Und nach dem großen Lob in unserem Testbericht zu urteilen, scheint Sony mit dieser neuen Version einen Volltreffer gelandet zu haben.

Die Bildqualität ist hervorragend, die Steuerung reagiert sehr schnell und die Einrichtung ist einfach. Außerdem gibt es eine große Auswahl an frühen Launch-Titeln, in denen die Technologie zum Einsatz kommt. Es gibt nicht nur das bereits erwähnte Horizon Call of the Mountain, sondern dank eines kostenlosen DLC-Updates auch VR-Versionen von Tetris Effect, Rez Infinite und Resident Evil Village.

Im Folgenden haben wir einige der neuesten Angebote für PSVR 2 kompatible Spiele zusammengestellt:

(Image credit: Sony)

Wann wird die PSVR 2 bei anderen Händlern erhältlich sein?

Es scheint, als hätte Sony nach dem PS5-Lieferproblemen aus früheren Fehlern gelernt und schränkt den Vertrieb der PSVR 2 bereits jetzt ein. Neben der Bekanntgabe des Preises und des Veröffentlichungsdatums für PlayStation VR 2 bestätigte der Hersteller, dass du das neueste VR-Headset nur im offiziellen PlayStation Direct Store kaufen kannst, wenn du in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden oder Luxemburg wohnst.

Es wurde aber auch bestätigt, dass die PSVR 2 auch bei ausgewählten Händlern in anderen Regionen erhältlich sein wird. Am besten erkundigst du dich bei deinem Händler vor Ort nach den Beständen.

Die Exklusivität der PlayStation Direct-Läden gilt ebenfalls nur für die erste Phase der Markteinführung, aber es gibt keinen Hinweis darauf, wann sie aufgehoben wird, damit Händler wie Amazon, Best Buy und GameStop das VR-Headset für PS5 verkaufen können. Wir halten dich auf dem Laufenden, wo du das PSVR 2 in den kommenden Monaten kaufen kannst und welche PlayStation VR-Angebote es gibt, sobald sie verfügbar sind.