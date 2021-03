Crash Bandicoot: On The Run ist ab sofort erhältlich und schon jetzt das Top-Handyspiel

Eines der am meisten erwarteten kostenlosen Handyspiele ist da, Crash Bandicoot: On The Run ist jetzt zum Download auf Ihrem Android-Handy oder iPhone verfügbar.

Dies ist ein Endlos-Runner mit Crash-Bandicoot-Thema, im Geiste von Temple Run, aber mit vielen Unterschieden zu diesem klassischen Spiel. Es gibt verschiedene Arten von Läufen, Bosskämpfe, Jahreszeiten und mehr - wir haben einen Leitfaden über einige der Top-Features dieses neuen Crash Bandicoot-Spiels hier.

Obwohl das Spiel erst seit ein paar Stunden verfügbar ist - na ja und ein paar Stunden mehr auf iOS, wo es früher veröffentlicht wurde - steht es jetzt an der Spitze der Liste der kostenlosen Spiele im Google Play Store und auch an der Spitze der Liste der besten kostenlosen iPhone- und iPad-Apps im App Store von Apple. Es ist eindeutig sehr beliebt.

Wir haben das Spiel jetzt ein paar Tage lang gespielt und werden unten unsere ersten Eindrücke schildern, aber wenn du es selbst ausprobieren möchtest, kannst du das Spiel im Apple App Store hier und im Google Play Store hier finden.

Crash Bandicoot: On The Run Ersteindrücke

(Image credit: King)

Die Art und Weise, wie Crash Bandicoot: On The Run" funktioniert ziemlich clever, denn im Gegensatz zu vielen "Freemium"-Spielen, bei denen Sie zwischen den Levels darauf warten müssen, dass sich Ihre Energie erholt, musst du die Ressourcen tatsächlich selbst ernten, indem du andere Levels spielst.

Indem du auf Ernteläufe gehst, kannst du Ressourcen sammeln, die du zu verschiedenen Arten von Ressourcen verarbeitest, die als Bezahlung für das Spielen der Hauptlevels benötigt werden, die in einem Bosskampf enden - diese Art von Schleife bedeutet, dass es immer einen weiteren Level zu spielen oder eine Aufgabe zu erledigen gibt. Entweder hast du einen Endgegner-Level zu spielen, oder einen Erntelauf, um die Ressourcen zu sammeln.

Die Levels selbst sind ziemlich einfach, so dass das Spiel sicherlich für alle zugänglich ist, obwohl sich erfahrene Spieler für einige der langsameren Levels oder bei den Ernteläufen einen "Beschleunigen"-Button wünschen könnten. Es scheint auch keine Möglichkeit zu geben, zu verlieren, denn wenn man Schaden nimmt, wird das Level nicht wirklich beendet (es sei denn, man kracht buchstäblich gegen eine Wand - dann sorgt das verzeihende Checkpoint-System dafür, dass man nicht viel Fortschritt verliert).

Jeder Level dauert ein paar Minuten (nicht eingerechnet die Ernteläufe, die potentiell endlos sind, da man sich entscheiden muss, sie zu beenden). Sie eignen sich hervorragend für unterwegs oder beim Herumlungern im Wartezimmer.

Eines der von uns am meisten erwarteten Features waren die "Survival Runs", im Grunde wettbewerbsfähige Levels, in denen du gegen andere Spieler antrittst, aber leider scheinen diese gesperrt zu sein, außer du trittst einem bestimmten Team bei. Wenn du also ein Solospieler bist, wirst du nicht in der Lage sein, den Multiplayer zu genießen.

Wir sind erst ein wenig im Spiel, haben nur den größten Teil der ersten Insel freigeschaltet, und Entwickler King hat versprochen, ständig neue Updates, Skins und Levels hinzuzufügen. Da das Spiel aber kostenlos ist, spricht nichts dagegen, es herunterzuladen und es auszuprobieren.