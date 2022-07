Bound By Blades: Neues RPG erscheint noch dieses Jahr für Nintendo Switch

Publisher Assemble Entertaintment kündigt das Indie-Rollenspiel Bound By Blades an. Entwickelt wird das Spiel von dem Einzel-Entwickler Zeth und soll voraussichtlich im 4. Quartal 2022 auf Steam und GOG (opens in new tab) erscheinen. Eine Version für Nintendo Switch und Smartphones (iOS und Android) soll später im Jahr folgen.



Bound By Blades legt den Schwepunkt auf herausfordernde Boss-Rush-Kämpfe und Crafting. Als angehender Monsterjäger kannst du aus drei unterschiedlichen Charakteren wählen und entweder alleine oder im lokalen Koop mit Freunden zusammen spielen.



SpielerInnen tauchen in die Welt von Ashmyr ein. Einem einst idyllischen Land, welches zum Heim von blutrünstigen Monstern verkommen ist. Begleite die Bound auf ihrem Abenteuer durch das verödete Reich und finde heraus, was der wahre Grund für Ashmyrs Untergang gewesen ist.



Hier kannst du dir den Trailer ansehen: