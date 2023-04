Black Mirror Staffel 6: Das wissen wir bisher

Das Warten hat endlich ein Ende. Die mit Spannung erwartete sechste Staffel von Black Mirror erscheint offiziell in den kommenden Wochen, und nach unserem ersten Blick auf den Trailer kann man wohl sagen, dass das eine der besten Netflix-Serien des Jahres (Öffnet sich in einem neuen Tab) sein wird.

Einen Tag, nachdem der Twitter-Account der Serie sein vierjähriges Schweigen gebrochen hat, gibt es jetzt den Trailer zur sechsten Staffel der beliebten Dark-Side-of-Technology-Serie Black Mirror, und er bietet alles, was wir uns erhofft haben. Netflix bestätigte, dass die Serie im Juni 2023 Premiere feiert und versprach, dass das neueste Kapitel der satirischen Anthologieserie das "bisher unberechenbarste, unklassifizierbarste und unerwartetste" sein wird.

Schau dir den Trailer unten an:

Wenn du dich fragst, was es mit den Aufnahmen von Aaron Paul auf sich hat oder warum Zazie Beetz aussieht, als kämpfe sie in den 90ern mit einer Einwahlverbindung ins Internet, dann haben wir die Antwort für dich. Obwohl der Trailer nur 87 Sekunden lang ist, gibt es bei unserem ersten Blick auf die Serie eine ganze Menge zu entdecken. Wenn man sich die verschiedenen Charaktere und Schauplätze ansieht, könnte die neue Staffel bis zu 10 Episoden umfassen - Variety (Öffnet sich in einem neuen Tab)hatte im Mai bestätigt, dass es mehr Episoden in Feature-Länge als in der fünften Staffel geben würde.

Hier ist, was wir aus dem Trailer zur sechsten Staffel von Black Mirror herauslesen konnten und was wir bisher wissen.

Black Mirror kehrt ins Weltall zurück

Eines der auffälligsten Merkmale des Trailers ist die hochkarätige Besetzung. In den ersten Momenten des Trailers sehen wir eine große Raumstation, die sich durch einen sternenlosen Kosmos bewegt. Die einzige andere Szene mit Weltraumkulisse, die später im Trailer gezeigt wird, verrät, dass die Aufnahmen wahrscheinlich Teil einer Episode mit Aaron Paul sind. Sie zeigt den Breaking Bad-Darsteller, wie er allein durch das Raumschiff wandert.

Für eine Serie, die immer wieder existenzielle Gedanken über das ungebremste Wachstum der Technologie auslöst, gab es nicht viele Episoden, die im Weltraum spielten - lediglich die Star Trek-Folge "USS Callister" aus der vierten Staffel.

(Image credit: Netflix )

Die Zazie Beetz-Folge zeigt Einwahl

Die futuristischen Technologien, die in Black Mirror gezeigt werden, wie das Hochladen eines Bewusstseins auf einen Computer und gruselige Social Credit-Systeme (ich schaue dich an, China), zeigen oft Innovationen, die uns noch nicht zur Verfügung stehen. Es gibt zwar auch Ausnahmen, wie z. B. die virtuelle Realität und Deep Fakes, aber archaische Technologien stehen nicht oft im Mittelpunkt.

Das scheint sich in der sechsten Staffel zu ändern, denn der Trailer enthüllt ein Lieblingsärgernis aus den 90er Jahren: die Einwahlverbindung. Diejenigen, die sich noch daran erinnern, dass sie den Stecker aus der Telefonleitung ziehen mussten, um im Internet zu surfen, werden in diese (nicht so) schöne Zeiten zurückversetzt.

Im Trailer sehen wir, wie Zazie Beetz einen Laptop aufklappt, um auf eine Einwahl-Internetverbindung zu warten, und uns an den Charme des penetranten Klingeltons erinnert. Wenn man bedenkt, was die Joker- und Bullet Train-Darstellerin letztes Jahr dem Guardian (Öffnet sich in einem neuen Tab) erzählt hat, kann man sich auf einen düsteren Ton gefasst machen.

"Ich würde nicht sagen, dass meine Figur eine Menge Spaß hat", sagte sie. "Aber ich glaube, es gibt ein wirklich großartiges, augenzwinkerndes, dunkles Element darin, eine Art Vorahnung. Der Spiegel, der auf uns zurückstrahlt."

(Image credit: Netflix)

Sneak Peek von Salma Hayek

Black Mirror hat es geschafft, die Aufmerksamkeit von Hollywood-Stars auf sich zu ziehen. Und im Vergleich zu den vorherigen Staffeln werden in der neuesten Staffel wohl wieder einige zu sehen sein. Unter den Darstellern ist auch Frida und From Dusk till Dawn-Darstellerin Salma Hayek.

Der Trailer verrät nicht viel darüber, wie die Episode mit der Schauspielerin aussehen wird oder worum es überhaupt geht. Es ist nur eine kurze Szene zu sehen, in der sie kryptisch sagt: "Tu es nicht". Du kannst wahrscheinlich genauso wenig wie wir erraten, was damit gemeint ist.

Fans von "Schitt's Creek" und "Russian Doll" werden sich außerdem freuen zu hören, dass Annie Murphy mitspielen wird. Szenen aus dem Trailer zeigen die Schauspielerin, wie sie als manische Cheerleaderin mit einem Pom Pom in der einen und einem Nebelhorn in der anderen Hand einen Flur entlangläuft, der wie ein Hochzeitsgang aussieht.

(Image credit: Netflix )

Eine "überraschend" volle neue Staffel

In einer weiteren großen Feature-Episode wird der Gangs of London- und I May Destroy You-Star Paapa Essiedu zu sehen sein. Der Schauspieler hat einen dramatischen Auftritt im Trailer und trägt eine auffällige silberne Jacke mit Federn. Es gibt zwar nur zwei sehr kurze Aufnahmen aus seiner Episode, aber Paapa Essiedus Garderobe strahlt mit fieberhaftem Disco-Flair Showcharakter aus.

Weitere Stars, die in der Serie mitspielen werden, sind Anjana Vasan, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Rob Delaney, Rory Culkin und Samuel Blenkin.

Wenn dich die hochkarätige Besetzung überrascht, bist du nicht allein. Der Schöpfer der Serie, Charlie Brooker, erzählte den Fans auf dem Netflix Tudum Event (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass er sich bei der Produktion sogar selbst überrascht hat. "Ich war schon immer der Meinung, dass Black Mirror Geschichten bieten sollte, die sich völlig voneinander unterscheiden und die Leute - und mich selbst - immer wieder überraschen, denn wozu sonst? Es sollte eine Serie sein, die sich nicht so einfach definieren lässt und die sich immer wieder neu erfinden kann", sagte er.

"Zum Teil als Herausforderung und zum Teil, um die Dinge für mich und die Zuschauer frisch zu halten, habe ich zu Beginn dieser Staffel bewusst einige meiner eigenen Grundannahmen über das, was zu erwarten ist, auf den Kopf gestellt", fügte er hinzu. "Deshalb haben wir dieses Mal neben den bekannten Black Mirror-Tropen auch einige neue Elemente eingebaut, darunter einige, von denen ich mir vorher geschworen hatte, dass sie in der Serie nie vorkommen würden, um die Parameter dessen, was eine Black Mirror-Episode ist, zu erweitern. Die Geschichten sind immer noch durch und durch Black Mirror - aber mit einigen verrückten Schwankungen und mehr Abwechslung als je zuvor."