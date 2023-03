Beim iPhone 15 Pro könnte es eine umstrittene Tastenänderung geben

Ein neues Leak zum iPhone 15 Pro deutet darauf hin, dass das neue Smartphone auf ein Designmerkmal verzichten könnte, das bei iPhones schon immer vorhanden war: den Stummschalter.

Der Leaker ShrimpApplePro hat auf dem chinesischen Äquivalent zu TikTok ein Video gepostet, das neue CAD-Bilder (Computer-Aided Design) der iPhone 15 Pro-Serie zeigt, wie Mac Rumors (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet. Das Video deutet darauf hin, dass die "Pro"-Modelle der iPhone 15-Serie einige wichtige Änderungen an den Tasten erhalten könnten.

Die Bilder bestätigen frühere Gerüchte, dass die Smartphones der nächsten Generation die traditionellen zwei Lautstärketasten durch eine einzige Taste ersetzen werden. Außerdem scheint es, dass die Stummschalttaste zum Switchen, die es seit dem ersten iPhone im Jahr 2007 gibt, nun in eine feste Taste umgewandelt wird.

Das mag zwar nicht nach einer weltbewegenden Designänderung klingen, würde aber wahrscheinlich die Gemüter spalten - vor allem bei denjenigen, die es gewohnt sind, dass sich die Stummschalt- und Lautstärketasten ganz anders anfühlen und blind bedienen lassen.

Die Gerüchte besagen auch, dass sowohl die Lautstärke- als auch die Stummschalttaste ein haptisches Feedback statt einer mechanischen Bewegung haben werden, um das Gefühl eines Tastendrucks zu vermitteln. Das ist etwas, das wir immer häufiger bei Smartphones und Laptops sehen, denn Apple will möglicherweise alles zu einem haptischen Erlebnis (Öffnet sich in einem neuen Tab) machen.

Wenn dir diese Änderungen an den Tasten nicht gefallen, wird es dich freuen zu hören, dass sie in diesem Jahr anscheinend nicht in jedem neuen iPhone zu finden sein sollen. Die Gerüchte besagen, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus weiterhin zwei separate Lautstärketasten und einen Stummschalter haben werden, wenn du dich auf dein gewohntes iPhone-Muskelgedächtnis verlassen willst.

Eine vernünftige Entscheidung?

Schon die ersten iPhones wie das Originalmodell und das iPhone 3G (oben) hatten einen eigenen Stummschalter. (Image credit: Apple)

Das Entfernen des Stummschalters beim neuen iPhone 15 Pro könnte als Rückschritt im Design angesehen werden - schließlich sind Generationen von iPhone-Nutzern damit vertraut, dass sich der Schalter deutlich anders anfühlt als die Lautstärketasten.

Aber es könnte auch eine Methode hinter Apples vermeintlicher Neuerung stecken. Eine zusätzliche Taste an der Seite des iPhone 15 Pro könnte die Tür für eine Softwareanpassung öffnen, die das Gerät noch vielseitiger macht.

Wenn die Stummschaltfunktion einfach per Software ein- oder ausgeschaltet wird, könnte sich diese Taste zum Beispiel in eine Auslösetaste für die Kamera verwandeln, die derzeit die Rolle der "Lauter"-Taste einnimmt. Da sich letztere ähnlich anfühlt wie ihr Gegenstück, kann es leicht passieren, dass man beim Fotografieren die falsche Taste drückt.

Natürlich sind das alles nur Spekulationen, aber wenn Apple tatsächlich ein Designmerkmal ändert, das seit 15 Jahren auf dem iPhone vorhanden ist, dann hat das Unternehmen wahrscheinlich einen guten funktionalen Grund dafür, abgesehen von der reinen Notwendigkeit einer Designauffrischung.

Bis zur erwarteten Markteinführung der iPhone 15 Serie in der ersten Septemberhälfte ist noch viel Zeit für weitere Leaks, also rechne in den kommenden Monaten mit weiteren Designhinweisen - einschließlich der Aussicht auf einen höheren Preis.

