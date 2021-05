Battlefield 6 Trailer-Leak zeigt modernes Setting und... Roboter?

Der offizielle Battlefield 6 Enthüllungstrailer soll in Kürze veröffentlicht werden, aber Fans haben vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, nachdem einige Screenshots auf dem Discord-Server von Tom Henderson aufgetaucht sind, einem prominenten Battlefield- und Call of Duty-Leaker.

Wie VideoCardz berichtet, werden die Screenshots nicht Henderson zugeschrieben, sondern einem Mitglied seiner Discord-Community namens "hi93048234". Die gezeigten Screenshots sehen verdächtig unscharf aus - angeblich, weil sie von einem maschinellen Lernalgorithmus rekonstruiert wurden - die geleakten Bilder weisen schwarze Balken auf, die wesentliche Teile verdecken.

Die Screenshots deuten auf ein modernes Setting für Battlefield 6 hin, mit Raketen sowie einem High-Tech-Cockpit und einem Boston Dynamics-ähnlichen Laufroboter. Wenn die Screenshots korrekt sind, würde dies sicherlich eine große Abkehr von Battlefield 1 und Battlefield 5 darstellen, die beide ein Weltkriegs-Setting hatten.

Modern Warfare?

Wir haben Gerüchte gehört, dass Battlefield 6 für eine Weile zu einem modernen Setting zurückkehren wird, und diese durchgesickerten Screenshots fallen sicherlich in Einklang damit. Die Ästhetik der nahen Zukunft, die in den Bildern gezeigt wird, verschiebt den Ton von Battlefield in Richtung des Advanced Warfare-Settings von Call of Duty oder möglicherweise sogar in Richtung der futuristischen Umgebung von Black Ops 2.

Wir wissen auch, dass Battlefield 6 auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen wird, sowie auf Konsolen der letzten Generation auf PS4 und Xbox One.

Oskar Gabrielson von DICE war eine der wenigen offiziellen Quellen für Neuigkeiten zu Battlefield 6 und erklärte in einem Blog-Post auf der EA-Website: "Wir sind gerade im täglichen Playtesting-Modus: Wir polieren, balancieren und machen das bestmögliche Battlefield-Spiel, das wir können. Ich kann Ihnen sagen, dass es ein mutiger Schritt ist. Es hat alles, was wir an Battlefield lieben - und hebt es auf die nächste Stufe. Episches Ausmaß. Die totale militärische Kriegsführung."

Während nur wenige offizielle Details zu Battlefield 6 von EA und DICE enthüllt wurden, wird die vollständige Enthüllung voraussichtlich im Juni stattfinden, was mit der E3 zusammenfallen könnte. Die Spielemesse wird zwischen dem 12. und 15. Juni in einem digitalen Format zurückkehren.