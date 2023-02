Atlantic Technology bringt seine ersten Earbuds auf den Markt

Das in Massachusetts, USA, ansässige Unternehmen Atlantic Technology stellt schon seit Jahrzehnten Lautsprecher her, ist aber erst vor kurzem in die Kopfhörer-Arena eingestiegen. Die neuen kabellosen Ohrhörer TWS1 mit aktiver Geräuschunterdrückung sind bereits die fünfte Kopfhörerserie, die das Unternehmen auf den Markt bringt, und es scheint, dass es die verlorene Zeit wieder aufholt, indem es seine neuen Kopfhörer mit der neuesten und besten Technologie ausstattet, die in dieser Kategorie verfügbar ist.

Mit einem Preis von von 189 US-Dollar können die TWS1 mit den besten True-Wireless-Kopfhörern mithalten. Wie andere kabellose Spitzenmodelle bieten sie eine aktive Geräuschunterdrückung und einen Transparenzmodus, der Geräusche durchlässt, wenn du hören willst, was um dich herum passiert, ohne sie aus den Ohren zu nehmen. Sowohl der Geräuschunterdrückungs- als auch der Transparenzmodus der TWS1 sind anpassbar, und es gibt auch voreingestellte Modi wie Talk, Workout und Transparency Boost.

Wie andere kabellose Kopfhörer verwenden auch die TWS1 Bluetooth 5.2, eine Version, die getrennte, synchronisierte Streams von einem Gerät zu den einzelnen Kopfhörern unterstützt, um eine zuverlässigere kabellose Verbindung herzustellen. Außerdem verfügt er über aptX Adaptive, ein kabelloses System, das Audiosignale mit bis zu 24 Bit/96 kHz in High-Res-Qualität übertragen kann und eine dynamische, geringe Latenzzeit für Spiele bietet. Der TWS1 unterstützt außerdem das Bluetooth-Multipoint-Pairing, mit dem die Kopfhörer mit zwei separaten Bluetooth-Quellen verbunden werden können.

Die TWS-App von Atlantic Technology, die zum Einrichten und Anpassen verwendet wird, bietet eine AI Tune-Funktion. Nach Angaben des Unternehmens nutzt diese einen KI-Algorithmus, um das Gehör des Nutzers zu testen und ein individuelles Profil mit optimalem Klang zu erstellen. Darüber hinaus kannst du mit dem 7-Band-Equalizer der App zwei Klangprofile erstellen und speichern.

Was das Design angeht, so verfügen die TWS1 in Schwarz mit Roségold-Akzenten über 7-mm-Titan beschichtete Treiber, sind nach IPX67 staub- und wasserdicht und werden mit sieben Komfortaufsätzen und vier Ohrstöpseln geliefert, um einen sicheren Sitz im Alltag und beim Training zu gewährleisten. Die Sprachassistenten Siri und Google werden unterstützt und eine seitliche Tonaktivierung sorgt dafür, dass du beim Telefonieren in öffentlichen Räumen nicht zu laut sprichst. Leider ist bisher nicht bekannt, ob die Atlantic Technology TWS1 auch in Deutschland erscheinen werden.

Die Atlantic Technology TWS1 wird mit sieben Komfortaufsätzen und vier Ohrstöpseln geliefert, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. (Image credit: Atlantic Technology)

Analyse: Sind die Atlantic Technology TWS1 starke Konkurrenz für die AirPods Pro 2?

Die AirPods Pro 2 von Apple haben sich ihren Platz in unserem Guide zu den besten True-Wireless-Kopfhörern neben den Spitzenreiter, den Sony WF-1000XM4, verdient. Beide Modelle bieten einen großartigen Klang und beeindruckende Funktionen, darunter eine hochwertige Geräuschunterdrückung. Mit 299 Euro bzw. 219 Euro sind die Top-Earbuds von Apple und Sony jedoch teuer, obwohl beide seit ihrer Markteinführung deutlich im Preis gesunken sind.

Wenn du dir die technischen Daten und Funktionen des Atlantic Technology TWS1 und der AirPods Pro 2 ansiehst, gibt es nicht viel, was die beiden voneinander unterscheidet. Die TWS1 verwenden den aptX Adaptive Codec, der die Übertragung von High-Res-Audio ermöglicht, während die AirPods Pro 2 mit einem älteren Bluetooth-Codec arbeiten, der nur einen Klang in CD-Qualität liefert. (Die WF-1000XM4 von Sony hingegen unterstützen den High-Res-fähigen LDAC-Codec des Unternehmens).

Ist das ein Grund, die AirPods Pro 2 nicht zu kaufen? Wohl kaum. Apples neueste Earbuds klingen bisher am besten und ihr Design, ihre Funktionen und ihre Akkulaufzeit (6 Stunden mit einer einzigen Ladung und 30 Stunden mit der Hülle) machen sie zu einer erstklassigen kabellosen Option. Außerdem bieten sie Spatial Audio für den Kopf, was bei den Atlantic Technology TWS1 nicht der Fall ist.

Dennoch haben neue Konkurrenten wie die TWS1 mit aptX Adaptive-Unterstützung Spezifikationen, die die AirPods Pro 2 in gewisser Weise in den Schatten stellen. Atlantic Technology behauptet zum Beispiel, dass ihr Neuzugang eine Akkulaufzeit von 9 Stunden mit einer einzigen Ladung und 35 Stunden mit dem Ladecase erreichen. Während einige Funktionen der AirPods Pro 2 ausschließlich für iPhone-Nutzer gedacht sind, eignen sich die TWS1 zusammen mit den Sony WF-1000XM4 sowohl für iPhones als auch für Android-Handys.

Die AirPods von Apple sind ein Moloch unter den Kopfhörern und werden sich weiterhin großer Beliebtheit erfreuen, egal was die Konkurrenz macht. Aber neue Produkte wie die Atlantic Technology TWS1 erinnern daran, dass es noch mehr Fische im Meer der Earbuds gibt, die vielleicht bessere Funktionen zu einem niedrigeren Preis bieten. Besonders günstige True-Wireless-Kopfhörer kannst du übrigens in unserem Kaufberater finden.