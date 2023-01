Apple könnte bald einen neuen HomePod für uns haben, aber wer freut sich darauf?

The original HomePod

Der HomePod 2 soll 2023 auf den Markt kommen, aber selbst wenn es nur wenige Details gibt, sind wir nicht davon überzeugt, dass dieser Lautsprecher besser sein wird als sein gescheiterter Vorgänger.

Apples Versuch, einen der besten Smart Speaker zu bauen, war in Form des ursprünglichen HomePods ein ziemlich guter Versuch. Er zeichnete sich durch eine erstaunliche Klangqualität, ein attraktives Design und einen soliden Sprachassistenten aus, aber sein hoher Preis schien viele Leute abzuschrecken. Schließlich wurde er nach nur drei Jahren im Handel wieder eingestellt wurde. Den HomePod mini gibt es immer noch, aber man könnte meinen, dass er gar nicht existiert, denn Apple scheint ihn nicht sehr oft zu erwähnen.

Das könnte sich jedoch 2023 ändern, denn Mark Gurman von Bloomberg (Öffnet sich in einem neuen Tab) - der eine solide Erfolgsbilanz hat, wenn es um Apple-Leaks geht - behauptet, dass ein neuer HomePod "ziemlich bald" kommen soll.

Auch wenn eine bevorstehende Markteinführung eines Apple-Produkts immer eine gewisse Aufregung mit sich bringt, können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass der HomePod 2 eine weitere Enttäuschung für den Tech-Giganten sein wird.

Das Problem mit dem HomePod 2

Ein großer Vorteil, den der neue HomePod gegenüber dem Original haben soll, ist ein günstigerer Preis. Als der erste HomePod auf den Markt kam, kostete er stolze 349 Euro und war damit teurer als die luxuriösesten Angebote seiner Konkurrenten, wie der Google Nest Hub Max (229 Euro) und der 199,99 Euro teure Amazon Echo Studio.

Aber selbst wenn er preislich mit den anderen Premium-Smart-Lautsprechern mithalten kann, liegt ein Preis von etwa 200 Euro immer noch außerhalb des Budgets vieler Menschen. Außerdem wird sich der HomePod 2 nur schwer gegen die viel günstigeren Geräte von Amazon und Google durchsetzen - Lautsprecher, die um die 50 € kosten (oder noch weniger, wenn sie im Angebot sind).

Sicherlich ist der HomePod klanglich besser, aber nicht jeder legt so viel Wert auf Audio-Finesse, dass er das Vier- oder Fünffache für etwas ausgibt, das den billigeren Lautsprechern funktional sehr ähnlich ist.

Eine weitere Hürde, die der HomePod 2 wahrscheinlich nicht überwinden wird, ist seine Abhängigkeit von Apples Ökosystem. Da andere Peripheriegeräte von Apple, wie z. B. das Apple TV, ohne iPhone oder iPad immer schwieriger zu bedienen sind, gehen wir davon aus, dass der HomePod 2 die gleiche Abhängigkeit von Apples Telefonen und Tablets haben wird wie das Original (du brauchst ein iPhone oder iPad, um den HomePod einzurichten).

Außerdem haben wir festgestellt, dass der HomePod viel Unterstützung für Apple Music bietet, aber für Leute, die einen der anderen besten Musik-Streaming-Dienste wie Spotify nutzen, weniger praktisch ist - du musst die Musik per AirLink auf deinen Lautsprecher übertragen, anstatt sie nativ abzuspielen, was dazu führt, dass einige Aspekte der Einrichtung etwas langsamer sind. Es gibt derzeit keinen Grund zu der Annahme, dass der HomePod 2 in dieser Hinsicht anders sein wird.

Wenn du dich voll und ganz auf das Apple-Ökosystem verlässt, wird das kein Problem sein, aber Leute, die nur ein paar Apple-Geräte oder gar keine besitzen, würden sich nicht dazu entschließen, einen HomePod 2 zu kaufen, sondern eine systemunabhängige Option von Amazon oder Google oder sogar etwas wie den Sonos One. Es sei denn, Apple entscheidet sich, den HomePod 2 zu einem systemunabhängigen Lautsprecher zu machen, aber darauf solltest du nicht warten.

Und schließlich besteht für den HomePod 2 leider die Möglichkeit, dass der Zug der intelligenten Lautsprecher bereits abgefahren ist. Das soll nicht heißen, dass die Modeerscheinung tot ist - smarte Technik wird sich wahrscheinlich erst mit der Veröffentlichung von Matter, einer einheitlichen Smart-Home-Plattform, durchsetzen - aber wir gehen davon aus, dass viele Leute, die einen smarten Lautsprecher wollen, bereits einen haben und daher bereits an eines der bestehenden Systeme gebunden sind.

Wenn du bereits einen Amazon Echo hast, wirst du dir wahrscheinlich ein weiteres Alexa-gesteuertes Gerät zulegen, wenn du einen zweiten Smart Speaker kaufst, da er sich leichter in deine Einrichtung einbinden lässt und mehr Funktionen bietet als ein Gerät, das mit Siri oder Google Assistant läuft. Apple muss eine starke Präsentation liefern, um Kunden dazu zu verleiten, den HomePod einem bereits gekauften Gerät vorzuziehen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der HomePod 2 auf dem Markt schlägt. Obwohl er wahrscheinlich eine treue Anhängerschaft unter Apple-Fans und Audiophilen finden wird, muss er sich an ein breiteres Publikum wenden, um ein Erfolg zu werden. Sollte er erneut scheitern, ist unwahrscheinlich, dass Apple ihm noch eine weitere Chance gibt. Interessiert an weiteren Neuigkeiten von Apple? Schauen Sie sich unseren Artikel über das neue MacBook Pro und den Mac mini an.