Android 12 Beta startet - hier sind 9 wichtige Änderungen, die auf dein Smartphone kommen

Die Android 12-Beta ist live, und Google hat angekündigt, dass die erste offizielle Android 12 Developer Preview jetzt für abenteuerlustige App-Entwickler verfügbar ist.

Während wir wahrscheinlich Monate von einem Android 12-Veröffentlichungsdatum für Verbraucher entfernt sind (das letztjährige Android-Update startete am 8. September), wirft die heutige Beta ein Licht auf die Änderungen, die auf Android-Smartphones kommen. Du musst nicht bis zur Google IO 2021 warten, um es herauszufinden.

Zu den Beta-Funktionen von Android 12 gehören besser aussehende Bilder im Vergleich zu Standard-JPEG-Dateien, schnellere und reaktionsschnellere App-Benachrichtigungen und mehr Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre - oder zumindest das Versprechen, transparenter mit deinen Daten umzugehen. Google macht auch die Kompatibilität von Apps auf verschiedenen Geräten wie faltbaren Smartphones und Android-Tablets einfacher.

Die 19 neuen Android-12-Funktionen sind in drei Kategorien aufgeteilt, so Dave Burke, Googles VP of Engineering, der einen Blogbeitrag über die Änderungen schrieb. Wir haben sie im Folgenden etwas ausführlicher beschrieben.

Zuerst, wie bekommst du Android 12 - und warum ist es so schwierig

Das Herunterladen der Android 12-Beta wird für Endkunden nicht empfohlen. Diese ist laut Burke ausschließlich für erfahrene Android-App-Entwickler gedacht - Entwickler-Builds sind nicht immer stabil und harmonieren möglicherweise nicht mit deinen bestehenden Apps.

Um die Android 12 Developer Preview zu bekommen, musst du sie manuell auf ein unterstütztes Gerät herunterladen. Im Moment ist die Kompatibilität von Android 12 auf die Google Pixel 5, Pixel 4 und Pixel 4a-Serie oder Pixel 3 und Pixel 3a-Serie beschränkt.

"Du kannst ein Werks-Image auf dein Pixel-Gerät übertragen, oder du kannst ein OTA-Image auf ein Pixel-Gerät laden, auf dem Android 11 läuft, in diesem Fall musst du deinen Bootloader nicht entsperren oder Daten löschen", sagt Burke.

"So oder so, sobald du einen Preview-Build manuell installiert hast, erhältst du automatisch zukünftige Updates over-the-air für alle späteren Previews und Betas."

Hier ist die spezielle Seite für den Download der Android 12 Entwickler-Beta zusammen mit einer detaillierten Anleitung. Eine öffentliche Betaversion von Android 12 für Privatanwender ist in Planung. Google beabsichtigt, die Betaregistrierung zu erweitern, wenn es sich näher an der Auslieferung der endgültigen Software befindet.

Die neun wichtigsten Änderungen der Android 12 Beta

1. AVIF-Bildunterstützung

Android 12 möchte das ältere JPEG-Format durch etwas ersetzen, das eine höhere Bildqualität und eine effizientere Komprimierung bietet. Dies ist das AV1 Image File Format (AVIF). AVIF-Fotos, die auf die gleiche Größe wie JPEG komprimiert wurden, weisen keine Qualitätsverluste auf.

2. Kompatible Medientranscodierung

Während die meisten Kamera-Apps Videos mit dem neueren HEVC-Format aufnehmen, um die Qualität und Komprimierung zu verbessern, können Apps, die ältere Codecs verwenden, die Datei automatisch in das AVC-Format transkodieren, das weitgehend kompatibel ist.

3. Einfügen von Rich Content

Beim Upgrade auf Android 12 wird es einfacher, Inhalte, einschließlich Rich Content, von einer App in eine andere zu kopieren, dank einer neuen, vereinheitlichten API, die von jeder Quelle akzeptiert wird: Zwischenablage, Tastatur oder Drag & Drop, etc.

4. Haptik-gekoppelter Audio-Effekt

Apps werden in der Lage sein, audio-gekoppeltes haptisches Feedback über den Vibrationsalarm des Smartphones zu geben. Vibrationsstärke und -frequenz werden von einer Audioübertragung abgeleitet, so dass Entwickler z. B. in einem Rennspiel raues Terrain simulieren können.

5. Mehrkanaliges Audio

Android 12 wird MPEG-H-Wiedergabe im Passthrough- und Offload-Modus unterstützen, und die Audio-Mixer, Resampler und Effekte wurden laut Burke für bis zu 24 Kanäle optimiert (das bisherige Maximum waren 8).

6. Android 12 wird besser auf Tablets, Foldables und TVs funktionieren

Es ist schon eine Weile her, dass wir gesehen haben, dass Google sich allzu sehr um Tablet-Hardware gekümmert hat, aber das Unternehmen bemüht sich zumindest darum, dass seine Software auf solchen Geräten funktioniert, ebenso wie auf Fernsehern und faltbaren Smartphones. Das Versprechen, sicherzustellen, dass Tablet-Apps gut skalieren, wird einen langen Weg beschreiten müssen, um mit dem iPad zu konkurrieren.

7. Verbesserungen im Immersive-Modus für Gesten-Navigation

Google hat den immersiven Modus vereinfacht, damit die Gestennavigation leichter und konsistenter ist. Als Beispiel wird genannt, wenn du ein Video ansiehst, ein Buch liest oder ein Spiel spielst. In Vollbild-Erlebnissen werden Apps immer noch vor versehentlichen Gesten geschützt, aber in allen anderen Vollbild- oder Immersive-Erlebnissen ändert das Unternehmen die Voreinstellung so, dass Benutzer ihr Telefon mit einer Wischbewegung navigieren können.

8. Benachrichtigungs-UI-Updates

Android 12 wird das Design der Benachrichtigungen auffrischen, um sie moderner zu gestalten. Was bedeutet das? In dieser ersten Vorschau für Entwickler werden der App-Drawer und die Bedienelemente neue Vorlagen haben. Außerdem werden die Übergänge und Animationen im gesamten System optimiert, um sie flüssiger zu gestalten.

9. Schnellere, reaktionsschnellere Benachrichtigungen

Um Benachrichtigungen reaktionsschnell zu halten, wird Android 12 Benachrichtigungs-"Trampoline" blockieren, indem es verhindert, dass sie ihre Zielaktivitäten starten, sagt Google, und es bittet Entwickler, von diesem Schema wegzugehen.