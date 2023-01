Acer bringt eine Reihe neuer, umweltfreundlicher Produkte

Während Acer auf der CES 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) noch Gaming-Laptops der Predator Helios-Reihe mit riesigen Bildschirmen vorgestellt hat, soll die neue Vero-Reihe nun eine andere Zielgruppe ansprechen.

Die Vero-Produktreihe entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit von Acer mit Partnern, Kunden und Mitarbeitern, um innovative Lösungen für Umweltprobleme zu finden. Mit dem Earthion genannten Projekt möchte Acer etwa seinen CO2-Fußabdruck reduzieren und bis 2035 100 % seiner Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen.

Vero Monitor CB273

Der neue Acer Vero Monitor CB273 hat eine Bilddiagonale von 68,58 cm (27 Zoll), Full HD-Auflösung und will vor allem durch sein umweltfreundliches Design glänzen. So besteht er zu 85 Prozent aus PCR-Kunststoff und zu 5 Prozent aus OBP-Kunststoff. Das zertifizierte Panel reduziert blaues Licht, um die Augen zu schützen, und erhält gleichzeitig die Farbgenauigkeit des Bildschirms. Der Acer CB273 ist außerdem mit KVM-Switch ausgestattet, was den Wechsel zwischen mehreren angeschlossenen Computern ermöglicht, ohne Tastatur und Maus wechseln zu müssen.

Vero Maus und Tastatur

Zur Vero-Linie zählen auch neue Peripheriegeräte, die weniger Abfall sowie weniger Kohlenstoffemissionen in der Produktion und Lärm im Gebrauch produzieren. Die oberen Abdeckungen der Maus und Tastatur bestehen zu 65 Prozent aus PCR-Kunststoff und die untere zu 30 Prozent aus recyceltem Meeresplastik. Zur Müllvermeidung sind beide Geräte auf Langlebigkeit ausgelegt, wobei die Maus-Batterielebensdauer auf 18 Monate und die Vero-Tastatur für fünf Millionen Klicks ausgelegt ist. Zu guter Letzt sind die Tasten beider Modelle nahezu geräuschlos, was gerade in öffentlichen Räumen ein großer Vorteil ist.

Vero PD2325W Projektor

Auch der Acer Vero Projektor PD2325W besteht zu 35 Prozent aus PCR-Kunststoff und seine Verpackung zu 85 Prozent aus recyceltem Papier. Die LED-Lampe ist für eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden ausgelegt und soll ca. 50 Prozent energiesparender als herkömmlichen Projektoren mit quecksilberhaltigen Lampen sein.

Der Projektor erreicht ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1, 2.200 Lumen Lichtstärke und eine WXGA-Auflösung (1.280 x 800). Zudem unterstützt er eine Rec. 709 Farbraumabdeckung von 125 Prozent. Die Trapezkorrektur gleicht vertikale Verzerrungen automatisch aus und das integrierte BlueLightShield filtert schädliches Blaulicht heraus.

Durch die integrierten 5-W-Lautsprecher des Acer Vero PD2325W ist nicht einmal ein separater Lautsprecher nötig und er unterstützt sogar den 24/7-Dauerbetrieb für öffentliche Veranstaltungen oder Ausstellungen.