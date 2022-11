Ab ins dystopische Las Vegas! – Mit Prime Gaming im November kein Problem

Im November dürfte es spätestens jetzt noch mehr Freude machen, sich nach kurzen Tagen und bei gemütlicher Stimmung daheim vor den Rechner zu setzen und in den Genuss der zahlreichen Gratis-Titel von Prime Gaming zu kommen.

Mit dabei ist diesen Monat einmal mehr ein Endzeit-Titel aus der großartigen Fallout-Reihe. Dieses Mal gibt es aber mit Fallout: New Vegas den womöglich besten Ableger der gesamten Reihe komplett für lau.

Es erwarten dich eine grandiose Spielwelt, tolle Quests und umfassende Anpassungsmöglichkeiten dank der zahlreichen RPG-Elemente. Und aufgrund der fleißigen Community kannst du mit Mods auch optisch noch so einiges aus dem 2010er-Ableger herausholen. Alles in allem noch immer eine hervorragende Wahl für spannende Gaming-Sessions im Herbst!

Für Freunde des Rally-Sports wird es mit WRC 9 wieder äußerst interessant. Bei Prime Gaming ist der Titel aktuell sogar kostenfrei. (Image credit: Nacon/KT Racing)

Racing-Fans hergehört! Mit WRC9 gibt es im November einen Top-Ableger über Prime Gaming komplett gratis, der Fans von schnellem (und dreckigem) Motorsport begeistern dürfte.

WRC9 ist nämlich Rally-Sport der besten Art und Weise. Entsprechend überzeugt der Titel mit einem tollen Geschwindigkeitsgefühl, zahlreichen Fahrzeugen, stimmungsvoller Beleuchtung sowie den vielfältigen Landschaften der befahrbaren Strecken. Vielleicht sogar etwas für all diejenigen Gamer unter uns, die sonst mit Racing nicht allzu viel am Hut haben...

Alte und neue Schule

(Image credit: Night Light Interactive)

Ein Old-School-Adventure darf aber auch im November nicht fehlen. Und dieses Mal ist mit Indiana Jones and the Last Crusade ein echter Top-Titel dabei, der auch 2022 noch die einstigen Qualitäten von LucasArts offenbart.

Wer dem in die Jahre gekommenen Abenteuer aber nicht mehr viel abgewinnen kann, der wird von Amazon zugleich mit moderneren Ablegern versorgt. Wie wäre es zum Beispiel mit Whispering Willows? Ein frisches Grusel-Adventure mit tollem Art-Style und einer spannenden Geschichte.

Oder aber du stürzt dich auf unser persönliches Highlight: Last Day of June. Hierbei handelt es sich um ein kurzes, cineastisches Indie-Game, welches weniger durch spielerische Finesse, aber umso mehr mit einer bittersüßen und äußerst emotionalen Partner-Geschichte punktet. Ganz umsonst ist dieser Titel allerdings nicht... denn die Taschentücher, die du hierfür zweifelsfrei brauchst, musst du leider aus eigener Tasche finanzieren. Sorry!

Goodies zuhauf

Wie immer gibt es aber nicht nur kostenfreie Titel, sondern auch einige praktische Goodies in Form von Ingame-Währung, Items oder sonstigen Annehmlichkeiten für deine liebsten Service- sowie Free-to-Play-Titel.

Wie gewohnt gibt es hier nützliche Items für Pokémon GO, etwas Cash für GTA Online sowie Accessoires und anderweitige Cosmetics für Valorant, Apex Legends oder beispielsweise auch Battlefield 2042. Die Liste ist allerdings noch echt lang und die Auswahl umfangreich. Wenn dein Lieblingstitel also noch nicht genannt wurde, empfehlen wir dir, dich einmal selbst durch die Übersicht (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu klicken.

Ansonsten wünschen wir dir viel Freude mit haufenweise kostenfreier Annehmlichkeiten, die du als Abonnent von Amazon Prime wieder einmal on top spendiert bekommen hast und melden uns spätestens pünktlich zum Dezemberanfang wieder mit einer weiteren Welle an Gratis-Titeln und Co.