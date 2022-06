Xbox und Bethesda Games Showcase: So siehst du die Microsoft-Konferenz

Der Xbox und Bethesda Games Showcase ist nur noch ein paar Tage entfernt und wir sind gespannt, was Microsoft für diese gemeinsame Summer Game Fest 2022 Konferenz in petto hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Xbox und Bethesda eine gemeinsame Konferenz veranstalten. Bereits im letzten Jahr haben die beiden Unternehmen nach der Übernahme von Bethesdas Muttergesellschaft ZeniMax Media durch Microsoft eine gemeinsame Präsentation abgehalten. Diese Präsentation war besonders wichtig, da die Frage im Raum stand, ob beliebte Bethesda-Franchises wie The Elder Scrolls und Fallout in Zukunft Xbox- und PC-exklusiv sein würden. Xbox-Chef Phil Spencer hat inzwischen klargestellt, dass Entscheidungen über Exklusivität von Fall zu Fall getroffen werden, betonte aber, dass es eine Priorität sei, zukünftige Serien auf Microsofts Plattformen zu bringen.

Im Moment ist noch unklar, ob neue Xbox Series X-Spiele wie Elder Scrolls 6 und das neue Indiana Jones-Spiel zusätzlich zu Xbox und PC auch für PS5 erscheinen werden. Wir hoffen, dass diese Präsentation einige dieser Unklarheiten beseitigen wird.

Weder Xbox noch Bethesda haben bestätigt, welche Spiele auf der diesjährigen Präsentation zu erwarten sind, aber in einem Beitrag auf Xbox Wire (opens in new tab) heißt es, dass die Show "alles enthalten wird, was du über das Spieleangebot für Xbox und PC wissen willst, einschließlich der kommenden Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und mehr". Auf dem Twitter-Account (opens in new tab) von Xbox heißt es außerdem, dass "neue Spiele und Weltpremieren" zu erwarten sind - wir dürfen also gespannt sein.

Es gibt auf jeden Fall ein paar Spiele in der Pipeline, von denen wir hoffen, dass sie auf der Messe zu sehen sein werden, und andere heiß erwartete Titel, die mit ziemlicher Sicherheit dabei sein werden (mehr dazu unten). Wenn du also die ganze Action live miterleben willst, lies weiter, um zu erfahren, wie du den Xbox und Bethesda Games Showcase verfolgen kannst.

So siehst du den Xbox und Bethesda Games Showcase

(Image credit: Microsoft)

Der Xbox und Bethesda Games Showcase findet am 12. Juni um 19:00 Uhr statt. Wir erwarten, dass der Showcase zwischen eineinhalb und zwei Stunden dauern wird.

Du kannst den Stream live auf YouTube (opens in new tab), Twitch (opens in new tab), Twitter (opens in new tab), Facebook (opens in new tab) und der Summer Game Fest Website (opens in new tab) sowie auf den offiziellen Kanälen von Xbox und Bethesda verfolgen. Er wird zu den oben genannten Zeiten live übertragen, aber der Showcase wird sofort nach der Ausstrahlung automatisch auf den Xbox YouTube-Kanal hochgeladen, falls du ihn verpasst.

So siehst du den Xbox Games Showcase Extended

(Image credit: Microsoft)

Im Anschluss wird Microsoft am 14. Juni den Xbox Games Showcase Extended Stream veranstalten, in dem neue Trailer gezeigt werden, mit Spieleentwicklern gesprochen wird und einige der auf dem Haupt-Showcase vorgestellten Spiele genauer vorgestellt werden.

Der Xbox Games Showcase Extended Stream findet am 14. Juni um 18:00 Uhr statt und wird etwa 90 Minuten dauern.

Du kannst den Stream live auf YouTube (opens in new tab), Twitch (opens in new tab), Twitter (opens in new tab) und Facebook (opens in new tab) sowie auf den offiziellen Xbox Kanälen verfolgen. Er wird zu den oben genannten Zeiten live übertragen, aber der Showcase wird nach der Ausstrahlung automatisch auf den Xbox YouTube-Kanal hochgeladen, falls du ihn verpasst.

Was zu erwarten ist

(Image credit: Bethesda Softworks)

Xbox und Bethesda haben sich sehr bedeckt gehalten, was während der Präsentation gezeigt wird. Sicher ist nur, dass wir erfahren werden, welche Spiele in Zukunft für Xbox Game Pass (opens in new tab) und Xbox Game Pass Ultimate erscheinen werden. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Mischung aus bereits veröffentlichten Spielen und kommenden Spielen handelt, die für eine Veröffentlichung im Game Pass bestätigt werden.

Da Bethesda und die Xbox Game Studios jedoch einige mit Spannung erwartete Spiele in Arbeit haben, ist ungewiss, welche davon auf der Veranstaltung erscheinen werden.

Wir gehen davon aus, dass weitere Details zu dem kürzlich verschobenen Starfield, dem Koop-FPS Redfall, Scorn, The Outer Worlds 2, STALKER 2 und vielleicht sogar Perfect Dark sowie einigen Indie-Produkten bekannt gegeben werden. Weniger sicher (aber wir geben die Hoffnung nicht auf) sind weitere Details zu The Elder Scrolls 6, Hellblade 2, Fable und dem neuen Indiana Jones-Spiel. Die drei letztgenannten Spiele sind am wahrscheinlichsten, da wir wissen, dass The Elder Scrolls 6 noch ein paar Jahre entfernt ist.

Neben den Neuigkeiten zu kommenden Spielen erwarten dich auch Updates zu bestehenden Spielen wie Halo Infinite, Sea of Thieves und Forza Horizon 5.