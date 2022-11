USA vs. Wales Live-Stream: So kannst du die WM 2022 von überall aus online streamen

Wales beginnt seine erste WM-Endrundenteilnahme seit 1958 mit einem schweren Auftaktspiel gegen die USA. Beide Mannschaften wollen sich für die K.O.-Runde qualifizieren, daher wäre ein Sieg hier ein großer Schritt in Richtung dieses Ziels. Welche Mannschaft wird die Oberhand behalten und den Gruppenfavoriten England unter Druck setzen? Hier erfährst du, wie du das Spiel USA gegen Wales in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

USA vs Wales Livestream Wann?: 21 November 2022 Wo? Ahmad Bin Ali Stadium, Umm Al Afaei Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Erst ein Freistoß von Gareth Bale im Endspiel gegen die Ukraine sicherte Wales einen Platz in Katar, aber diese Art von Drama ist sinnbildlich für eine walisische Mannschaft, die immer bis zum Schluss kämpft. Das Team von Rob Page ist immer noch stark von den magischen Momenten des LAFC-Mannes abhängig, mit dem einen oder anderen Beitrag von Aaron Ramsey, aber wenn der Teamgeist so stark ist wie bei der Euro 2016 und der Euro 2020, könnte er Wales zum Sieg verhelfen.

Nachdem sie 2018 das Turnier verpasst haben, müssen die USA etwas beweisen. Cheftrainer Gregg Berhalter bringt eine Mannschaft mit nach Katar, die vor jungen Talenten nur so strotzt. Dazu gehören der Dortmunder Gio Reyna, Tim Weah (Sohn des Ballon d'Or-Gewinners George) und Jesús Ferreira vom FC Dallas. Christian Pulisic von Chelsea muss seine Probleme an der Stamford Bridge hinter sich lassen, wenn die USMNT an die Leistung von 2002 anknüpfen will, als Berhalter Teil des Teams war, das das Viertelfinale erreichte.

Das Spiel USA gegen Wales wird um 20 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel USA gegen Wales im Livestream schauen kannst, egal wo du bist - angefangen damit, wie du jedes WM-Spiel in Deutschland KOSTENLOS sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

USA gegen Wales: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das heutige Spiel USA gegen Wales kannst du FreeTV bei ZDF in voller Länge und live sehen.

Das ist tatsächlich ein Grund zur Freude, denn nicht alle Spiele gibt es im TV zu sehen. ARD und ZDF haben sich nur an 48 der 64 Spiele die Lizenzrechte sichern können. Solltest du dir alle Partien ansehen wollen, dann bleibt dir nur die Bezahlschranke.

Solltest du aktuell im Ausland sein und dennoch die Weltmeisterschaft schauen wollen, kannst du beispielsweise mithilfe eines VPN wie gewohnt auf deine Übertragung Zuhause zugreifen.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Eine Auswahl der besten Anbieter findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

USA vs Wales: Team-News

Joe Allen von Swansea hat seit seiner Kniesehnenverletzung im September nicht mehr gespielt, aber Page hat ihn trotzdem in den Kader berufen. Auch Bale ist noch nicht zu 100 % fit und hat in dieser Saison erst zweimal für LAFC gespielt, was ihn aber nicht davon abhielt, im MLS Cup den entscheidenden Ausgleichstreffer zu erzielen.

Weston McKennie von Juventus ist der größte Unsicherheitsfaktor in der Mannschaft der USA. Der Mittelfeldspieler zog sich Ende Oktober eine Oberschenkelverletzung zu und hat seitdem nicht mehr für die italienische Nationalmannschaft gekickt.

WM 2022 Gruppe B Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE B

Montag, 21. November

14 Uhr - England gegen Iran

20 Uhr - USA gegen Wales

Freitag, 25. November

11 Uhr - Wales gegen Iran

20 Uhr - England gegen USA

Dienstag, 29. November

20 Uhr - Iran gegen USA

20 Uhr - Wales gegen England