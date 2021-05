So siehst du dir die Saw Filme in der richtigen Reihenfolge an

Dieser Guide hilft dir dabei, dir die Saw Filme in der richtigen Reihenfolge anzusehen. Nach acht Filmen, 16 Jahren und unzähligen Folterfallen, ist Saw immer noch eine beliebte Horrorserie. Die Geschichte folgt John Kramer, alias dem Jigsaw-Killer, einem Mann, der Menschen gefangen nimmt, um sie zu erziehen, weil er sie für unwürdig hält.

Um diese Botschaft zu vermitteln, greift er zu brutalen Methoden und zwingt Unschuldige in grausame Todesfallen, bei denen sie grausame Dinge tun müssen, um zu überleben. Obwohl er in der Mitte des Franchise stirbt, setzen seine Gefolgsleute, seine Familie und seine Opfer seine Schreckensherrschaft fort.

Das Franchise geht mit dem neuesten Teil Saw: Spiral weiter, der derzeit bereits in den USA läuft und am 9. September 2021 in die deutschen Kinos kommen soll. Zur Besetzung gehören Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols und Samuel L. Jackson.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf solltest du dir die Saw Filme noch einmal ansehen, um dein Gedächtnis aufzufrischen. Hier erfährst du, wie du die Saw Filme in der richtigen Reihenfolge anschaust - sowohl chronologisch als auch nach Erscheinungsdatum.

Die Saw Filme in chronologischer Reihenfolge

Jigsaw

Saw

Saw II

Saw III

Saw IV

Saw V

Saw VI

Saw 3D – Vollendung

Jigsaw

Saw: Spiral (2021)

Die Saw-Story in exakter chronologischer Reihenfolge zu sehen, ist ziemlich herausfordernd. Es erfordert vor allem Geduld, da jeder Film zwei Storyteile enthält.

Unsere chronologische Reihenfolge folgt der Zeitlinie der Gegenwart. Eine strenge Chronologie, die sich nur auf die Hintergrundgeschichte bezieht, würde bedeuten, dass du alle paar Minuten einen anderen Saw-Teil schauen müsstest.

Aber keine Sorge, hier ist eine Erklärung dafür, was in der Gegenwart passiert. Wir haben Beschreibungen der Rückblenden eingefügt, die Kramers Hintergrundgeschichte ergänzen, um dir zu helfen, den Sinn der Saw-Filme zu verstehen.

Vorsicht Spoiler!

(Image credit: Lionsgate)

Erster Teil von Jigsaw (2017)

Ein Teil der Geschichte in Jigsaw findet Jahre vor Saw statt. Fünf Menschen wachen in einer Scheune auf und tragen Eimerkopf-Fallen. Dies ist das allererste von John inszenierte "Spiel" (obwohl es nicht seine erste Falle ist). Einer der Überlebenden dieses Spiels (Logan) wird später einer von Kramers Schülern.

Saw (2004)

Gegenwart: Dr. Laurence Gordon (Cary Elwes) und Adam Stanheight (Leigh Whannell) wachen beide angekettet in einem unterirdischen Raum auf. In dem Raum befindet sich eine Leiche.

Rückblenden: Detective Tapp heuert den Fotografen Adam Stanheight an, um Dr. Gordon zu bespitzeln. Kramer erfährt davon. Seine Schülerin Amanda Young (Shawnee Smith) entführt die beiden. Kramer nimmt einen Medikamentencocktail, um seine Vitalfunktionen zu verlangsamen und legt sich (als Leiche) in den unterirdischen Raum.

Saw II (2005)

Gegenwart: Ein Jahr nach den Ereignissen von Saw nimmt Detective Eric Matthews (Donnie Wahlberg) Kramer fest. Doch es ist ein weiteres Spiel mit acht Personen im Gange, darunter Matthews Sohn Daniel und Kramers heimlicher Schülerin Amanda.

Rückblenden: Nachdem seine Frau Jill ihn verlässt, versucht Kramer Selbstmord zu begehen, scheitert aber. Seine "Wiedergeburt" inspiriert ihn so sehr, dass er anderen das dieses Gefühl beizubringen versucht und so beginnt seine Arbeit, anderen zu "helfen".

Dr. Gordon diagnostiziert bei Kramer einen inoperablen Tumor.

Saw III (2006) / Saw IV (2007)

Gegenwart: Im ersten großen Twist des Franchises wird enthüllt, dass beide Filme sechs Monate nach den Ereignissen von Saw II zur gleichen Zeit spielen. Sie folgen jeweils Spielen, die von zwei von Kramers Handlangern durchgeführt werden: Amanda Young und Detective Hoffman.

Rückblenden: In Saw IV erfahren wir die Motivation für Kramers gesamten Plan, als seine Frau Jill aufgrund der Aktionen von Cecil Adams eine Fehlgeburt erleidet. Kramer stellt Cecil seine erste Falle, indem er ein Stück seiner Haut herausschneidet, das wie ein Puzzleteil geformt ist, was ihm den Spitznamen "Jigsaw-Killer" einbrachte.

(Image credit: Lionsgate)

Saw V (2008)

Gegenwart: Nachdem Kramer tot ist, beginnt ein neuer Mörder mit einer Reihe von Fallen, die Jigsaws alten Spielen ähneln. Jill erhält Anweisungen von ihrem toten Ex-Ehemann.

Rückblenden: Der Medienrummel um Jigsaw führt zu einem Nachahmungstäter in Gestalt von Detective Hoffman. Wir erfahren, dass es Hoffman ist, der die Falle für Seth Baxter zu Beginn von Saw V erstellt hat, damit es wie ein Jigsaw-Mord aussieht, da Baxter seine Schwester ermordet hat. Kramer findet das heraus und bittet Hoffman, ihm bei seiner Mission zu helfen.

Saw VI (2009)

Gegenwart: Ein paar Tage nach den Ereignissen von Saw V beginnt Hoffman ein neues Spiel, in das der Vorstandsvorsitzende der Krankenkasse William Easton verwickelt ist. Easton stirbt. Auf Anweisung ihres Mannes setzt Jill Hoffman eine Bärenfalle auf, die er überlebt.

Rückblenden: Kramer bittet Easton, eine experimentelle Therapie für seinen Tumor zu finanzieren, die sein Leben retten könnte. Easton verweigert ihm die Finanzierung. Wir erfahren, dass Amanda eine Teilschuld an der Fehlgeburt trug. Hoffman nutzt diese Information, um Amanda zu erpressen, damit sie ihr Spiel in Saw III durchführt.

Saw 3D – Vollendung (2010)

Gegenwart: Ein paar Wochen nach den Ereignissen von Saw VI kämpfen Jill und Hoffman darum, die Kontrolle über Jigsaws Erbe zu übernehmen. Das Hauptspiel betrifft Bobby Dagen (Sean Patrick Flanery), einen Mann, der gelogen hat, eine Jigsaw-Falle überlebt zu haben, um dadurch Ruhm zu erlangen. Hoffman wird von Dr. Gordon getötet.

Rückblenden: In einem Sprung zurück zu Saw erfahren wir, dass Dr. Gordon, kurz nachdem er sich den Fuß abgesägt und die Wunde kauterisiert hat, von Kramer als weiterer Schüler angeworben wird.

Letzter Teil von Jigsaw (2017)

Die Gegenwart: Die Hauptgeschichte der Detektive, die versuchen, den Jigsaw-Killer zu finden, spielt zehn Jahre nach Saw III. Es ist sein Schüler Logan, der die Scheunenfalle überlebt hat und der das Spiel durchführt.

Spiral (2021)

Spiral findet Jahre nach den vorherigen Saw-Filmen statt.

(Image credit: Lionsgate)

Saw Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung

Saw (2004)

(2004) Saw II (2005)

(2005) Saw III (2006)

(2006) Saw IV (2007)

(2007) Saw V (2008)

(2008) Saw VI (2009)

(2009) Saw 3D – Vollendung (2010)

(2010) Jigsaw (2017)

(2017) Saw: Spiral (2021)

Die Saw-Filme in chronologischer Reihenfolge zu sehen, ist eine gute Methode, sich der Reihe als Neuling zu nähern. Wer die Serie zum ersten Mal sieht, bekommt eine gute Vorstellung davon, worum es geht, ohne in das Wie und Warum einzutauchen. Für diejenigen, die die Serie ein zweites Mal sehen, ist es eine praktische gedankliche Auffrischung, die zu Spiral führt.

Was mit einem Low-Budget-Film begann, hat sich zu einem komplexen Geflecht aus Handlungssträngen und Wendungen ausgeweitet. Saw wirft dich ins kalte Wasser - mitten in eine Geschichte, die sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts entwirrt. Der erste Teil von 2004 hatte ein Budget von gerade einmal 1,2 Millionen US-Dollar. Die damaligen Newcomer Leigh Whannell und James Wan schrieben gemeinsam das Drehbuch, wobei Wan die Regie übernahm.

Die Möbiusschleife von Jigsaws Handlung wird immer komplexer, je tiefer man in das Franchise eintaucht. Wenn man die Saw-Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung ansieht, kannt man den Erfolg der Serie an den Kinokassen nachvollziehen, allein aufgrund der Tatsache, wie aufwendig (und teuer) die Fallen in den späteren Fortsetzungen werden.

Je weiter du in der Serie voranschreitest, desto komplexer und bedeutsamer wird die rückwirkende Kontinuität und die verwobenen Hintergrundgeschichten. Daher ist es eine gute Idee, den Film einmal zu sehen, ohne sich zu viele Gedanken darüber zu machen. Danach solltest du dir unsere erste Liste noch einmal ansehen, um dich mit den Besonderheiten vertraut zu machen.

Die besten Saw Filme

Das alles führt zu einer unausweichlichen Frage: Was sind die besten Saw-Filme? Die Meinungen zu diesem Thema gehen natürlich auseinander, wobei persönliche Vorlieben berücksichtigt werden müssen (wir mögen beispielsweise die ersten drei).

Hier lassen wir die Film-Community für sich selbst sprechen, indem wir die Saw-Filme anhand ihrer IMDb-Bewertungen einstufen. Interessant ist, dass der neuste Film Spiral bereits ziemlich weit oben auf der Liste steht. Das könnte sich jedoch noch ändern, wenn der Film erst einmal im Handel erhältlich ist.