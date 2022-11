Kostenloser FC Bayern gegen Inter Mailand Livestream: So kannst du die UEFA Champions League online live streamen

Die Bayern sind sicher. Sicher im Achtelfinale und auch der Gruppensieg ist im Sack. Nun zählen nur noch Feinheiten, denn das Ziel ist auch weiterhin der Sieg. Können die Bayern tatsächlich mit voller Punktzahl abschließen?

Doch der Weg dahin wird nicht einfach, ein weiterer Verletzter ist zu beklagen: Matthijs de Ligt fällt aus. Lies weiter, um herauszufinden, wie du das Spiel FC Bayern gegen Inter Mailand im Live-Stream online sehen und mitfiebern kannst, wie die Bayern mit neuer Rotation klarkommen.

FC Bayern vs Inter Mailand Livestream Datum: Dienstag, 1. November Anpfiff: 21 Uhr Austragungsort: Allianz Arena, München Livestream: Amazon Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Inter hingegen verlor alle Spiele gegen die Bayern in Mailand, ist in München allerdings noch ungeschlagen. Bleibt es so?

Also sei gespannt und verpasse das Spiel auf keinen Fall! Folge unserem Leitfaden, um dir FC Bayern gegen Inter Mailand im Live-Stream anzusehen und die Champions League von überall aus online zu streamen.

Um die UEFA Champions League live bei Amazon Prime Video streamen zu können, musst du Prime Kunde sein. Du hast bereits ein Abonnement und kannst dich neben kostenlosem Versand und 1-Tages-Lieferung an vielen weiteren Vorteilen erfreuen? Perfekt!

Du hast bisher gezögert? Dann nutze jetzt die Chance und sichere dir die besten Plätze in deinem Heim-Stadion und genieße die UEFA Champions League live und exklusiv - mit Prime Video und einem kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum!