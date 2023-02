Evercade-Spiele: Alles, was du wissen musst

Das Evercade EXP-Handheld und die Evercade VS-Heimkonsole von Blaze Entertainment nutzen beide maßgeschneiderte, offiziell lizenzierte Cartridges, die eine Zusammenstellung von Arcade-Perlen der alten Schule und die eine oder andere Auswahl an charmanten Indie-Hits enthalten.

Egal, ob du auf dem Evercade EXP oder seinem Gegenstück Evercade VS spielst, du bekommst eine große Anzahl von Spielen mit der Konsole geliefert. Da ist es gut, dass die Evercade-Kassetten systemübergreifend funktionieren, egal ob du dir das Handheld oder die stationäre Konsole zulegst.

Aber sind diese Evercade-Cartridges ihr Geld wert? Mit welchen Verlagen arbeitet Evercade zusammen, um seine kuratierten Sammlungen auf Kassetten zu pressen? Wie viel werden sie kosten und wie viele Spiele kannst du auf einer erwarten? All diese Fragen und noch viel mehr beantworten wir dir in diesem Artikel. Lies weiter, um alles zu erfahren, was du über die Spiele von Evercade wissen musst.

Evercade-Spiele: Kurz und bündig

Darum geht's: Die charmanten Spielekassetten, der noch viel charmanteren Evercade-Spielekonsolen

Die charmanten Spielekassetten, der noch viel charmanteren Evercade-Spielekonsolen Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Preis: 19,99€

Evercade-Kassetten: Preis & Verfügbarkeit

Eine einzelne Evercade-Kassette kostet in der Regel 19,99€. Sie sind auf der offiziellen Evercade-Website und bei großen Online-Händlern wie Amazon erhältlich. Selbstverständlich hängt die Verfügbarkeit der Kassetten vom Lagerbestand ab, und der Preis kann variieren. Es ist nicht unüblich, dass manche Spiele etwas unter oder über dem Verkaufspreis angeboten werden.

Wenn du deine Sammlung um einige Kassetten von Evercade erweitern möchtest, ist es ratsam, bei mehreren Händlern nachzuschauen, ob du sie etwas günstiger bekommst. Auf der Evercade-Website findest du Links zu allen Händlern, die die Spiele führen.

Evercade-Kassetten: So sehen sie aus

(Image credit: Future)

Wenn du ein Fan des klassischen, klobigen Cartridge-Designs bist, dann wird dir die Ästhetik, die Evercade gewählt hat, wahrscheinlich gefallen. Zum Vergleich: Sie sind etwas kürzer als eine Game Boy-Kassette, aber dank der abgerundeten Kanten etwas dicker. Das passt perfekt zum schrägen Design des Evercade EXP und fügt sich nahtlos in den Kassettenschacht des Handhelds ein.

Jede Evercade-Cartridge trägt ein eigenes Branding, das sich durch klare Spiel- und Verlagsgrafiken von den anderen unterscheidet. Die Cartridges sind nicht übermäßig auffällig, aber das ist okay. Sie passen ästhetisch zum EXP und zum VS und sind aus einem robusten Kunststoff gefertigt, der auch bei längerem Gebrauch nicht abgenutzt wird.

Evercade-Kassetten: Diese Spiele stecken drin

(Image credit: Future)

Evercade Cartridge Compilations unterscheiden sich je nach Verlag, aber die meisten haben ein paar Dinge gemeinsam. In der Regel enthalten Evercade-Cartridges Sammlungen von Retro-Arcade-Titeln. Im Durchschnitt erhältst du sechs bis acht Spiele pro Kassette, aber es gibt auch Ausnahmen.

Die Codemasters Collection zum Beispiel enthält satte 17 Spiele, die wir dir von ganzem Herzen empfehlen können. Vor allem bei Klassikern wie Sensible Soccer und Cannon Fodder. Nicht nur Codemasters bietet seinen Spielekatalog für Evercade-Geräte an. Du kannst auch Spiele von Atari, Data East, Interplay, The Bitmap Brothers und vielen anderen klassischen Entwicklern kaufen.

Es gibt auch einige gut sortierte Cartridges mit Sammlungen wie Namco Museum, Intellivision, Commodore 64, Worms und eine Handvoll wunderbarer Indie-Grabbeltaschen. Und da im Laufe des Jahres weitere Cartridges hinzukommen werden, sieht es nicht so aus, als würde Evercade in nächster Zeit langsamer werden.

(Image credit: Future)

Evercade-Kassetten: FAQs

Wie viele Spiele gibt es überhaupt? Derzeit sind über 35 Evercade-Kassetten bei den unterstützenden Händlern erhältlich. Damit steigt die Gesamtzahl der von Evercade unterstützten Spiele auf über 300. Und da weitere Kassetten in Vorbereitung sind, wird diese Zahl noch weiter steigen.

Welche Arten von Spiele kann ich mit den Evercade-Konsolen spielen? Es gibt viel zu viele Spiele, um sie hier aufzulisten, aber Evercade bietet eine große Auswahl an Titeln, die von Konsolen- und Arcade-Veröffentlichungen bis zu modernen 8-Bit- und 16-Bit-Indie-Perlen reichen. Je nachdem, welche Spiele du magst, eignen sich Evercade-Konsolen daher hervorragend für kürzere oder längere Spielesessions.

Werden die Evercade-Konsolen mit Spielen geliefert? Ja. Das Evercade EXP wird mit 18 Capcom-Titeln ausgeliefert, die bereits auf dem System vorinstalliert sind. Außerdem befindet sich eine Kassette mit sechs Spielen des Entwicklers Irem in der Schachtel. Die Evercade VS enthält zwei Cartridges von Data East und Arc System Works' Technos-Marke, die insgesamt 18 Spiele enthalten.

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. um 18 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!