Im Test: Evercade VS

Die Evercade VS ist eine großartige kleine Maschine, wenn du auf der Suche nach einem Retro-Arcade-Erlebnis für deinen Fernseher bist. Mit einer grundsoliden Emulation und einem faszinierenden Dual-Cartridge-System bringt die VS einige fantastische Innovationen auf den Tisch. Allerdings wird das Erlebnis durch den schlechten Controller und das Fehlen von Komponenten, die das Gerät zum Laufen bringen, etwas getrübt.

Blaze Entertainment hat es sich mit der Evercade VS zur Aufgabe gemacht, die klobige Freude am Retro-Gaming einzufangen. Das Unternehmen entwickelt Konsolen, die klassische Spiele von Plastikkassetten abspielen. Mit dem Evercade VS kannst du viele alte Spiele auf deinem modernen Fernseher nachspielen. Wenn du die Spiele in die Konsole einsteckst (und nein, es ist nicht nötig, in die Kassette zu pusten), skaliert sie ihre Retro-Spielebibliothek überzeugend auf 1080p hoch.

Bei der Ersteinrichtung sind allerdings ein paar Hürden zu überwinden, so dass die Evercade VS nicht ganz so reibungslos läuft wie das Evercade EXP-Handheld. Und selbst wenn du den Evercade VS auf deinem Fernseher einsatzbereit hast, hinterlässt die Konsole mit ihrem minderwertigen Controller nicht den besten ersten Eindruck, der weit von der guten Verarbeitungsqualität des Systems selbst entfernt ist.

Die wahren Stärken der Evercade VS liegen unter der Haube. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Konsole kann zwei Evercade-Kassetten gleichzeitig aufnehmen, und das Unternehmen hat diese Funktion genutzt, um auf faszinierende Weise noch einen draufzusetzen. Und wenn du bereits eine Kassettensammlung mit dem Evercade EXP-Handheld aufgebaut hast, keine Sorge. Alle deine Kassetten, die du dafür gekaufthast, funktionieren auch mit der Evercade VS.

Evercade VS: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 99,99€

99,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Du kannst das Evercade VS Starter Pack für 99,99€ kaufen, wobei die Preise bei einzelnen Händlern leicht schwanken. Darin enthalten sind die Konsole, ein Controller und eine offiziell lizenzierte Kassette mit acht von Technos entwickelten Arcade-Spielen. Wenn du die zwei Kassettensteckplätze der Evercade VS-Konsole voll ausnutzen willst, solltest du dich für das Premium Pack entscheiden. Mit 129,99€ ist dieses zwar etwas teurer, enthält aber einen zusätzlichen Controller und eine zweite Kassette mit zehn Data East Arcade-Titeln.

Leider sind weder ein HDMI-Kabel noch ein USB-Netzadapter im Paket enthalten. Wenn du keine Ersatzteile herumliegen hast, musst du diese Komponenten in den Gesamtpreis einrechnen.

Evercade VS: Design

(Image credit: Future)

Solide gebaute Konsole

RGB-Licht ist eine schöne Verzierung

Die mitgelieferten Controller sind nicht überzeugend

Die Evercade VS hat ein stabiles Kunststoffgehäuse mit einigen schönen ästhetischen Details, die sie neben einem Famicom oder einem Toploader NES aussehen lassen. Die Konsole sieht gut aus und hat ein paar auffällige moderne Details, wie z. B. einen Streifen mit RGB-Beleuchtung, der den Raum zwischen den vier USB-Controller-Steckplätzen und der Patronenabdeckung teilt.

Ein klobiger Netzschalter an der Seite schaltet die VS ein und aus, wobei der RGB-Streifen den Betriebszustand anzeigt. Ohne eingelegte Kassetten kannst du mit dem VS selbstverständlich nicht viel anstellen (im Gegensatz zum Evercade EXP verfügt die VS über eine Sammlung vorinstallierter Spiele). Die beiden Kassettenschächte findest du unter der Staubschutzabdeckung.



Die Verarbeitungsqualität erstreckt sich leider nicht auf die Controller. Blaze Entertainment hat ein Steuerkreuz entwickelt, das dem des Famicom ähnelt, mit seinem rechteckigen Design und der einfachen Anordnung der Tasten. Leider haben die meisten Elemente des Controllers Probleme. Das D-Pad fühlt sich etwas zu steif an, die Facebuttons sind nicht fühlbar und die vier Schultertasten liegen unangenehm eng beieinander. Sein einziger Lichtblick ist das Kabel – es ist lang genug, dass du problemlos auf dem Sofa spielen kannst, wenn du weit weg vom Fernseher sitzt.

Zum Glück unterstützt der Evercade VS auch andere Controller. Ich habe das VS-Pad gegen einen Xbox Wireless Controller ausgetauscht, und meine Erfahrungen mit der Konsole haben sich dramatisch verbessert. Die Konsole unterstützt auch vier Pads. Wenn du also eine Sammlung von USB-Controllern für andere Konsolen hast, kannst du sie verwenden, ohne ein Set Evercade VS Gamepads kaufen zu müssen.

Design: 3/5

Evercade VS: Funktionen

(Image credit: Future)

Das doppelte Kassettensystem ist ein Segen

Das kostenlose monatliche Spiel hält das Erlebnis frisch

Optionale Scanlinien enttäuschen

Es gibt viele Geräte, mit denen du emulierte Spiele auf deinem Fernseher spielen kannst. Was die Evercade VS jedoch von anderen unterscheidet, ist ihr doppelter Kassettenschacht, in den du zwei Evercade-Kassetten gleichzeitig einsetzen kannst. Das reduziert nicht nur die Anzahl der Kassettenwechsel, sondern verbirgt auch ein großartiges Geheimnis.

Wenn du bestimmte Kombinationen von Kassetten in dieRetro-Konsole einlegst, kannst du geheime Spiele freischalten. Das bedeutet, dass du mehr Evercade-Kassetten kaufen musst, wenn du diese Funktion nutzen willst, aber es ist eine tolle Belohnung für den Aufbau einer Evercade-Sammlung. Und seien wir ehrlich: Wenn du vorhast, eine Evercade VS zu kaufen, wirst du wahrscheinlich irgendwann in ein paar weitere Kassetten investieren wollen.

Was mir am Evercade VS besonders gut gefallen hat, ist das monatlich wechselnde, kostenlose Spiel. Jeden Monat wird ein Spiel von einer neuen Evercade-Kassette auf dein System geladen, ähnlich wie bei den Gratiszugaben von PS Plus. Ich finde es toll, dass es einen Anreiz gibt, mindestens einmal im Monat zur VS zurückzukehren; ein neues Indie-Spiel, das du halbwegs regelmäßig ausprobieren kannst, sorgt dafür, dass die Erfahrung für langjährige Besitzer frisch bleibt.

Die Evercade VS bietet ähnliche Emulationsoptionen wie das Evercade EXP für Handhelds: Du kannst die Auflösung des Spiels ändern (Originalformat, einen kompakteren pixelgenauen Modus und eine Option zur vollständigen Anpassung an den Bildschirm) und die Scanlines umschalten. Obwohl ich kein Fan der emulierten grafischen Effekte auf dem kleineren EXP-Bildschirm war, sind die Scanlines eine noch größere Ablenkung, wenn sie auf deinem Fernseher auf 1080p vergrößert werden.

Eine sehr geschätzte Funktion der VS ist die Möglichkeit, die Tastenbelegung zu ändern. Das ist zwar nicht pro Spiel möglich, aber im Einstellungsmenü kannst du das Layout deines Controllers universell anpassen. Das ist besonders praktisch, wenn du einen anderen Controller als den VS-Standard verwenden möchtest.

Funktionen: 4/5

Evercade VS: Leistung

(Image credit: Future)

Erstklassige Emulation

Die Spiele werden gut auf 1080p hochskaliert

Das lange Hochfahren ist identisch mit dem Evercade EXP

Wie beim Evercade EXP ist auch die Emulation der Evercade VS absolut zuverlässig. Die Spiele sehen so aus und lassen sich so spielen, wie sie sollen. Beim Testen einer breiten Palette von Arcade-Titeln konnte ich keine nennenswerten visuellen Merkwürdigkeiten, Verlangsamungen oder Spielabbrüche feststellen. Das macht das Spielen von Arcade-Spielen auf dem VS zu einem originalgetreuen Erlebnis.

Anfangs war ich besorgt über die Erhöhung der Auflösung auf 1080p, weil ich befürchtete, dass die emulierte Grafik dadurch verschwommen oder verzerrt erscheinen könnte. Das kann zwar passieren, wenn du dich für die 16:9-Auflösung entscheidest, aber sowohl das Originalformat als auch die pixelgenaue Variante sehen immer noch hervorragend aus. Ich würde empfehlen, wenn möglich auf einem 1080p-Bildschirm zu spielen oder bei einem pixelgenauen Seitenverhältnis zu bleiben, wenn du zum Beispiel auf einem größeren 4K-Bildschirm spielst.

Ein Nachteil, den die VS mit dem EXP-Handheld teilt, ist leider die lange Startsequenz. Ähnlich wie beim Handheld dauert es beim VS etwa 25-30 Sekunden, bis das Menü erscheint. Blaze Entertainment hat regelmäßig Updates und Verbesserungen herausgegeben, daher hoffe ich, dass dieses Problem in der Zukunft der Konsole behoben werden kann.

Leistung: 4/5

Sollte ich die Evercade VS kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Design Stabile und schöne Verarbeitung. Die Controller sind allerdings nicht überzeugend. 3/5 Funktionen Die zwei Kasettenslots sind super und das monatliche Spiel hält das Erlebnis frisch. 4/5 Leistung Die Spiele werden erstklassig in 1080p wiedergegeben, allerdings braucht die Konsole lang zum hochfahren. 4/5 Mehrwert Eine tolle Retro-Konsole, die dich ein Stück weit zurück in die Vergangenheit katapultiert. 4/5

Kaufe sie, wenn...

...du eine gute Retro-Konsole suchst.

Viele der Evercade-Spiele sind schwer zu finden, ohne auf PC-Emulationen zurückzugreifen. Das macht die Konsole zu einer guten Wahl für Bewahrungsliebhaber.

...du wirklich nützliche Neuerungen magst.

Geheime Spiele freizuschalten, indem du bestimmte Kassettenpaare einsteckst, ist eine wunderbar innovative Art, deine Bibliothek auf Evercade zu erweitern.

...du eine Retro-Experience auf großem Bildschirm willst.

Die Spiele auf dem Evercade VS halten auch bei 1080p erstaunlich gut durch und die Unterstützung mehrerer Controller macht die Konsole ideal für gesellige Runden.

Kaufe sie nicht, wenn...

...du eher auf einem Handheld Retro-Spiele zocckst.

Bevorzugst du ältere Spiele in deinen Händen? Dann ist das tragbare Evercade EXP eher das Richtige für dich.

...dein Budget klein ist.

Die Evercade VS ist nicht allzu teuer, aber wenn du die Kassetten separat kaufen musst, können sich die Kosten für die Konsole schnell summieren.