Im Test: Evercade EXP

Das Evercade EXP mag wie eine Neuheit erscheinen, aber es ist ein wirklich beeindruckendes Handheld. Sein helles, scharfes 480p-Display hat genau die richtige Größe, um Spiele pixelgenau darzustellen. Außerdem ist die Auswahl an Cartridges, die Evercade anbietet, riesig und deckt ein breites Spektrum an Spielen ab, darunter Arcade-Lieblinge und versteckte Indie-Perlen.

Wenn das Evercade EXP in einer Sache erfolgreich ist, dann darin, dass es eine faszinierende – und dennoch klaffende – Lücke auf dem Handheld-Konsolenmarkt füllt. Wie die anderen Evercade-Geräte speichert der EXP den Großteil seiner Retro-Bibliothek auf physischen Cartridges, die separat vom Handheld verkauft werden.

Der Evercade EXP ist jedoch viel mehr, als sein Gimmick vermuten lässt. Ja, seine Bibliothek und seine Zielgruppe sind eine Nische, aber er ist ein so beeindruckendes Stück Hardware, dass es zu den besten Handheld-Konsolen auf dem Markt gezählt werden muss.

Das erste Spielerlebnis ist ein fantastischer Einstieg. Auf der Konsole sind 18 Spiele von Capcom vorinstalliert und es liegt eine Cartridge mit weiteren sechs Spielen von Entwickler Irem bei. Das bedeutet, dass du von Anfang an 24 meist hervorragende Titel bekommst. Und obwohl es einige bemerkenswerte Mängel gibt, die ich gerne in zukünftigen Updates behoben sehen würde, bekommst du mit dem Evercade EXP schon eine Menge, bevor du überhaupt zusätzliche Kassetten gekauft hast.

Evercade EXP: Preis & Verfügbarkeit

Der Evercade EXP ist auf der offiziellen Website der Marke und bei mehreren großen Online-Händlern, darunter Amazon, erhältlich. Für 149 Euro erhältst du das EXP Handheld und 24 Spiele (18 vorinstalliert und sechs weitere über eine mitgelieferte Cartridge). Um deine Evercade-Bibliothek zu erweitern, musst du zusätzliche Cartridges kaufen. Es sind viele Kassetten erhältlich, die meisten davon enthalten Zusammenstellungen von verschiedenen Verlagen. Die Cartridges sind je nach Verfügbarkeit erhältlich, kosten aber in der Regel 19,99€.

Evercade EXP: Design

(Image credit: Future)

Schickes Design und bequemer Griff

Solide Knöpfe und Trigger

Die Kassetten sind solide, klobig und charmant

Noch bevor du es einschaltest, macht das Evercade EXP einen tollen ersten Eindruck. Die hübsche, ästhetische Retro-Verpackung öffnet sich und enthüllt das EXP-Handheld, eine Cartridge und ein wunderschönes, farbiges Handbuch mit den 18 vorinstallierten Capcom-Spielen. Außerdem liegt ein USB-C-Kabel zum Aufladen bei.

So viel Spaß hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr beim Auspacken von Gaming-Hardware. Ich war so vertieft in das Handbuch – mit Bewegungslisten für jeden Street Fighter 2: Hyper Fighting-Charakter und atemberaubenden, ganzseitigen Screenshots – dass ich fast vergessen hätte, die Konsole auszupacken.

Die Qualität des EXP fällt sofort ins Auge. Die Konsole ist stabil und dennoch leicht; deine Hände liegen bequem um das Handheld herum und deine Finger ruhen leicht auf den wunderbar fühlbaren Triggern. Die gleiche Qualität gilt auch für das D-Pad, das ein kreisförmiges Design hat, das sich gut unter deinem Daumen bewegt. Es ist ein großartiges D-Pad für die Spiele, die du mit dem EXP spielen wirst.

Die Facebuttons sind weniger beeindruckend, da sie sich beim Drücken matschig anfühlen, wohingegen eine Klickqualität befriedigender wäre. Das gilt für die vier Tasten auf der Vorderseite und die beiden zusätzlichen Tasten unter dem D-Pad, die für den TATE-Modus des EXP verwendet werden (dazu später mehr). Sie erfüllen jedoch ihren Zweck und sind keineswegs von schlechter Qualität. Das Einzige, was ich an der Anordnung der Tasten bemängele, sind die Lautstärketasten, die du nur mit ausgestrecktem Daumen erreichen kannst. Die Einschalttaste hätte meiner Meinung nach auch etwas näher an der rechten Schultertaste platziert werden können, aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt.

Die Evercade-Patronen zeichnen sich durch eine einfache, universelle Ästhetik aus. Sie ähneln denen des Game Boy oder des Neo Geo Pocket Color, allerdings mit einer abgeschrägten Oberseite, die zu den Rundungen des Handhelds passt. Die Kassetten lassen sich mühelos ein- und ausschieben, und ich gebe zu, dass es eine kindliche Freude ist, die klobigen physischen Kassetten auszutauschen. Ich fühlte mich wieder ein bisschen wie ein Kind, was immer schön ist.

Design: 4/5

Evercade EXP: Funktionen

(Image credit: Future)

Wunderschönes IPS-Display

Der TATE-Modus macht Vertikal-Shooter zu einem echten Knaller

Display-Optionen lassen viel zu wünschen übrig

Der Star des Evercade EXP ist sein atemberaubender 800 x 480 IPS-Bildschirm. Natürlich klingt das auf dem Papier nicht so beeindruckend wie der 720p LCD-Bildschirm der Nintendo Switch. In Wirklichkeit reicht der 480p-Bildschirm des EXP aus, um die Art von Spielen, die das Handheld spielt, präzise und genau wiederzugeben. Das Evercade EXP hat einen gestochen scharfen Bildschirm, auf dem viele der unterstützten Spiele besser aussehen als je zuvor.

Du wirst viele Arcade-Spiele auf dem Evercade EXP spielen, darunter auch viele vertikale Shoot-em-ups. Das passt vielleicht nicht so gut zu dem breiten Bildschirm des EXP. Zum Glück hat Evercade hier vorausgedacht und eine Taste für den umschaltbaren "TATE"-Modus eingebaut. Dieser dreht die Bildschirmanzeige um 90 Grad, um die schmale Auflösung von Vertikal-Shootern besser nutzen zu können, und das ist eine tolle Ergänzung.

Er ist vielleicht ein bisschen überladen, weil du die EXP jetzt im Hochformat hältst, und sicher nicht so bequem wie im Hochformat. Dafür sehen Spiele, die für eine vertikale Auflösung entwickelt wurden, wie z. B. 1943 von Capcom, viel besser aus.

Das EXP bietet außerdem eine Reihe von Anzeigeoptionen, mit denen du die visuellen Voreinstellungen nach deinen Wünschen anpassen kannst. Du kannst zwischen der Original-, der pixelgenauen und der Vollbildauflösung wählen und, wenn du möchtest, einen Scanline-Filter anwenden. Ich würde empfehlen, die Scanlines zu deaktivieren, da ich sie eher als aufdringliches Overlay denn als überzeugenden Effekt empfunden habe.

Funktionen: 4/5

Evercade EXP: Leistung

(Image credit: Future)

Erstklassige Emulation

Die Akkulaufzeit ist eine Enttäuschung

Die fehlende Anpassung der Steuerung ist verwirrend

Die Emulation auf dem Evercade EXP ist insgesamt bemerkenswert solide. Bei allen Spielen, die ich getestet habe, bin ich nicht ein einziges Mal auf visuelle Anomalien gestoßen. Auch das Gameplay war reaktionsschnell. Auch Spiele, die nicht ganz so gut gealtert sind, wurden vom EXP akkurat dargestellt, und ich würde sagen, dass der scharfe IPS-Bildschirm sie zu neuem Leben erweckt.

Bei der Leistung habe ich allerdings ein paar kleine Kritikpunkte. Die eingebauten Lautsprecher des EXP sind etwas blechern, so dass der Ton oft flach und matschig klingt. Wenn du länger spielst, empfehle ich dir, einen Kopfhörer über die 3,5-mm-Buchse an der Unterseite des Handhelds anzuschließen.

Auch die Startzeit ist seltsam lang. Es dauert zehn Sekunden, bis die Startlogos auf dem Bildschirm erscheinen, und etwa 25 Sekunden, bis du das Menü erreichst. Das Laden eines Spiels dauert im Durchschnitt zwischen fünf und zehn Sekunden, was zwar nicht ganz so schlimm ist, aber dennoch auffällig.

Du wirst dich aber an die lange Ladezeit gewöhnen. Das größere Problem des EXP ist sicherlich seine kurze Akkulaufzeit. Auf der Evercade-Website steht, dass du mit einer vollen Ladung etwa vier bis fünf Stunden auskommst. In meinem Test hat das auch gestimmt, denn es dauerte nur knapp fünf Stunden, bis der Akku leer war.

Das Fehlen von anpassbaren Bedienelementen und Tastenbelegungen ist ein merkwürdiges Versäumnis. Sicher, die meisten der vom Evercade EXP unterstützten Titel verwenden nur ein paar Tasten, aber du kannst keine Aktionen auf Tasten legen, die nicht benutzt werden. Ich würde mich freuen, wenn dies in einem zukünftigen Firmware-Update hinzugefügt würde.

Leistung: 3/5

Sollte ich das Evercade EXP kaufen?

(Image credit: Future)

Kaufe es, wenn...

...du ein angehender Retro-Sammler bist.

Die Konsolen von Evercade bieten Hunderte von offiziell lizenzierten Spielen zu sehr günstigen Preisen. Das EXP ist ein toller Start für angehende Retro- und Arcade-Sammler.

...du auf sein Alleinstellungsmerkmal stehst.

Kein anderes Handheld kann, was das EXP kann. Wenn du die Idee liebst, Cartridges zu sammeln, um auf einem messerscharfen Handheld-Display zu spielen, ist diese Konsole genau das Richtige für dich.

...dein Budget greing ist.

Mit 149 Euro ist das EXP ein recht erschwingliches Handheld und seine Kassetten kosten nicht die Welt.



Kaufe es nicht, wenn...

...Retro-Gaming nichts für dich ist.

Das Evercade EXP bietet hauptsächlich Old-School-Titel aus den 80er und 90er Jahren. Einige moderne Indie-Titel werden unterstützt, aber im Großen und Ganzen wird die Sammlung nichts für dich sein, wenn du kein Fan von Retro-Gaming bist.