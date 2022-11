Belgien gegen Kanada live: So kannst du die Fußball-WM 2022 online von überall aus streamen

Belgien trifft am Mittwoch im zweiten Spiel der Gruppe F auf Kanada. Die Roten Teufel belegten beim letzten Mal den dritten Platz und wollen in Katar mit ihrem starbesetzten, aber alternden Kader mindestens einen Platz besser abschneiden. Kann Kanada Belgiens "Goldener Generation" die Party verderben?

Lies weiter, wir verraten dir, wie du das Spiel Belgien gegen Kanada live streamen kannst.

Belgien gegen Kanada Live Stream Wann? 23. November 2022 Wo? Ahmad Bin Ali Stadium, Umm Al Afaei Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Belgien hat in seiner ungeschlagenen Qualifikation 25 Tore geschossen, aber man hat das Gefühl, dass dies die letzte Chance für die "Goldene Generation" sein könnte, etwas zu gewinnen. Die beiden Defensivspieler Jan Vertonghen und Toby Alderweireld sind in die Jahre gekommen, während Eden Hazard seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2019 mit seiner Form und Fitness zu kämpfen hat. Die gute Nachricht ist, dass Kevin De Bruyne noch nie so gut war wie jetzt - und das ist für die anderen Mannschaften in Katar eine beängstigende Aussicht.

Als Kanada das letzte Mal an einer WM-Endrunde teilnahm, quälte der 25-jährige Diego Maradona England mit Händen und Füßen, aber dieses Mal schafften es Les Rouges, eine Qualifikationsgruppe mit Mexiko und den USA zu gewinnen. Ihre größte Stärke ist die Offensive mit Spielern wie Alphonso Davies und Jonathan David, die für Bayern München bzw. Lille auf höchstem Niveau spielen, aber ein Weiterkommen über die Gruppenphase hinaus wäre dennoch eine Überraschung.

Wir zeigen dir, wie du das Spiel Belgien gegen Kanada im Livestream sehen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel in Deutschland kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Belgien gegen Kanada: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Du möchtest das Spiel Belgien gegen Kanada sehen? Dann haben wir gute Nachrichten für dich. Denn obwohl nicht alle Spiele im FreeTV zu sehen sein werden, ist das Match Belgien - Kanada eine von den Ausnahmen.

ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Aber: Ab 20 Uhr zeigt die ARD dieses Gruppenspiel der WM 2022 in Katar - live und in voller Länge. Und auch in der ARD Mediathek (Öffnet sich in einem neuen Tab) kannst du es streamen.

Solltest du aktuell im Ausland sein und dennoch die Weltmeisterschaft schauen wollen, kannst du beispielsweise mithilfe eines VPN wie gewohnt auf deine Übertragung Zuhause zugreifen.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Belgien gegen Kanada: Team-News

Der Kanadier Alphonso Davies verletzte sich beim Bayern-Spiel Anfang November an der Kniesehne, wird aber voraussichtlich für dieses Spiel fit sein.

Romelu Lukaku und Thomas Meunier werden beide mit Verletzungen nach Katar reisen. Belgiens Trainer Roberto Martínez rechnet damit, dass Lukaku in der Gruppenphase eingesetzt werden kann, aber der Stürmer von Inter wird wohl erst in der K.O.-Runde wieder fit sein.

WM 2022 Gruppe F Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE F

Mittwoch, 23. November

11 Uhr - Marokko gegen Kroatien

20 Uhr - Belgien gegen Kanada

Sonntag, 27. November

14 Uhr - Belgien gegen Marokko

17 Uhr - Kroatien gegen Kanada

Donnerstag, 1. Dezember

16 Uhr - Kanada gegen Marokko

16 Uhr - Kroatien gegen Belgien