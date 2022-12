Argentinien gegen Kroatien im Live-Stream: So kannst du die Fußball-WM 2022 online von überall aus streamen

Argentinien trifft heute auf Kroatien in einem Spiel, in dem Romantik auf blutige Entschlossenheit trifft. Wenn die Albiceleste über die volle Distanz gehen musste, um das Halbfinale in Katar zu erreichen, dann haben die Männer von Zlatko Dalic genau das getan, weil es von Anfang an ihr Spielplan war. Kroatien hat in fünf der letzten sechs WM-K.O.-Spiele eine Verlängerung erzwungen, und obwohl Argentinien als Favorit in dieses Spiel geht, wird Kroatien wahrscheinlich umso stärker, je länger es dauert. Hier erfährst du, wie du das Spiel Argentinien gegen Kroatien im Live-Stream im Halbfinale der WM 2022 in Katar live streamen kannst.

Argentinien vs. Kroatien Live Stream Wann? Dienstag, 13. Dezember 2022 Wo? Lusail Stadium, Lusail

Bei der letzten Weltmeisterschaft vor vier Jahren hat Kroatien Argentinien mit 3:0 besiegt und den zweiten Platz belegt. Die Tatsache, dass Torhüter Dominik Livakovic und Innenverteidiger Josko Gvardiol in Katar die herausragenden Spieler waren, zeigt, dass die Goldene Generation nicht mehr in Bestform ist. Aber was Kroatien an spielerischer Qualität verloren hat, macht es mit seiner Ausdauer mehr als wett.

Sie werden keine Stilpunkte für ihre Gangart gewinnen, aber genau das ermöglicht es ihnen, im Spiel zu bleiben, selbst wenn sie in Rückstand geraten, wie sie es bereits dreimal in Katar getan haben. Die Tatsache, dass Argentinien gegen die Niederlande einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte, wird diesen Pragmatismus nur noch verstärken.

Argentinien gewann das anschließende Elfmeterschießen, aber Lionel Scaloni wird wissen, dass seine Männer von zwei wichtigen Schiedsrichterentscheidungen profitierten: einer fragwürdigen Elfmeterentscheidung und der unheimlichen Fähigkeit von Leandro Paredes, rote Karten zu vermeiden. Ob du es nun Glaube, Quasi-Religion oder etwas ganz anderes nennst, es ist kein Wunder, dass das Gefühl wächst, dass der Gewinn der Weltmeisterschaft für Lionel Messi einfach das vorbestimmte Schicksal ist.

Das Spiel Argentinien gegen Kroatien wird heute um 20 Uhr im Lusail-Stadion in Lusail angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Argentinien gegen Kroatien im Livestream sehen kannst.

Argentinien gegen Kroatien: Kostenlose Streams

Ich bin heute deine Glücksfee und habe gute Nachrichten für dich: Das 1. Halbfinale der diesjährigen WM, das Spiel Argentinien gegen Kroatien, wird im FreeTV übertragen - bei ARD und in der ARD Mediathek (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Du bist aktuell im Ausland und kannst nicht auf ARD zugreifen? Abhilfe kannst du beispielsweise schaffen, in dem du ein VPN nutzt.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Argentinien vs Kroatien: Team-News

Angel Di Maria musste bei den Siegen gegen Australien und die Niederlande mit einer leichten Oberschenkelverletzung pausieren, aber Argentiniens bester Spielmacher war fit genug, um am Freitag auf der Bank zu sitzen. Der linke Außenverteidiger Marcos Acuna und der rechte Außenverteidiger Gonzalo Montiel sind beide gesperrt.

Der kroatische Linksverteidiger Borna Sosa spielte gegen Brasilien 90 Minuten durch, obwohl er das Spiel gegen Japan krankheitsbedingt verpasst hatte.

WM 2022 Zeitplan

Dienstag, 13. Dezember

20 Uhr - Argentinien gegen Kroatien

Mittwoch, 14. Dezember

20 Uhr - Frankreich gegen Marokko

Samstag, 17. Dezember

16 Uhr - Endspiel um Platz 3

Sonntag, 18. Dezember

16 Uhr - Finale