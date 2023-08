Leak zur Google Pixel Watch 2 offenbart wichtigsten Neuerungen

Es sieht ganz danach aus, als würde die Google Pixel Watch 2 noch vor dem Jahresende ihren großen Auftritt feiern. Ein bedeutendes Leak hat gerade eine ganze Fuhre Neuheiten enthüllt, welche die neueste Wear-OS-Smartwatch betreffen!

Die Gerüchte entstammen Android Authority und soll wiederum auf einer "Vertrauensperson bei Google" beruhen. Offiziell ist hier noch nichts, aber die verheißungsvollen Funktionen und Upgrades könnten bereits in den Startlöchern stehen.

Vorhang auf für den Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 Prozessor, der wohl das Herzstück der Uhr sein wird. Ein gewaltiger Schritt nach vorn im Vergleich zum etwas angestaubten Samsung Exynos 9110, der in der ursprünglichen Google Pixel Watch von Oktober 2022 sein Zuhause fand.

Der neue Chipsatz katapultiert nicht nur die Performance am Handgelenk auf ein neues Level, sondern setzt auch auf höhere Energieeffizienz – was hoffentlich eine längere Akkulaufzeit mit sich bringt. Die originale Pixel Watch hielt zwischen zwei Ladevorgängen ungefähr 24 Stunden durch. Laut Android Authority soll der Akku in der Pixel Watch 2 mit 306 mAh (anstatt 294 mAh) aber noch etwas mehr Power unter der Haube haben.

Was können Hard- und Software?

Die neuesten Leaks bringen ein ziemliches Schmankerl ans Tageslicht: Die Pixel Watch 2 wird anscheinend Ultrabreitband (UWB) im Gepäck haben. Hierbei handelt es sich um eine hypergenaue Geräteerkennung, auf die Google gerade total abfährt – vor allem, wenn wir die Spekulationen über die vermeintlichen AirTag-Konkurrenten ernst nehmen.

Aber das ist noch nicht alles, was UWB bereithält. Hier erwartet uns auch eine verbesserte Kommunikation von Gerät zu Gerät – stell dir mal vor, du könntest mit deiner Pixel Watch 2 dein Auto aufschließen oder den Sound von deinem Handgelenk auf ein Google Pixel Tablet übertragen.

Das Display wurde übrigen ebenfalls aufpoliert und verspricht womöglich sogar eine noch bessere Helligkeit. Gleich bleibt hingegen die Abmessung der klassischen 1,2 Zoll, die mit 384 x 384 Pixeln auflösen werden. Und auch die dickeren Ränder sind wieder im Gepäck!

Noch eine coole Info: Die Pixel Watch 2 soll mit der kommenden Wear OS 4 Software ausgeliefert werden. Und da gibt's neben anderen Goodies auch die Option für nahtlose Updates. So kannst du also künftig schon die neueste Version von Wear OS laden, während du deine aktuell simultan noch im Gebrauch hast – ein Neustart, wenige Sekunden Wartezeit und gut ist. Ganz großes Kino!

Während das eine Update äußerst viel verspricht, mutet das andere wie eine herbe Enttäuschung an. Zwar performt Google nämlich auf dem Papier mit einer Reihe von sinnigen Verbesserungen, das Gleiche kann man bis dato von Konkurrent Apple aber leider nicht behaupten.

