Die Google Pixel Watch bekommt 3 neue Funktionen - aber Samsung und Apple waren schneller

Die Google Pixel Watch erhält eine Reihe von neuen Funktionen, die direkt von Android Smartphones übernommen wurden: Googles exzellentes Widget "Auf einen Blick" und die automatische Synchronisierung deines "Nicht stören"- und Schlafenszeitmodus auf deinem Smartphone und deiner Uhr.

At a Glance ist eine Funktion, die auf den Google Smartphones wie dem Pixel 7 Pro verfügbar ist und dir kontextbezogene Informationen über deinen Tag liefert. Wenn du aufwachst, zeigt sie dir das Wetter an und im Laufe des Tages synchronisiert sich der Google Assistant mit deinem Kalender und informiert dich über anstehende Termine und wie lange eine Veranstaltung dauern wird.

Jetzt hat sich die Funktion ohne großes Aufsehen auf die Google Pixel Watch geschlichen und erweitert die Vielseitigkeit einer der besten Wear OS-Uhren. 9to5Google entdeckte die Funktion zuerst auf den Modular II- und Modular III-Konfigurationen der Utility-Uhr, mit der du dein Zifferblatt um eine At A Glance-Komplikation erweitern kannst.

Seltsamerweise hat 9to5Google festgestellt, dass die Temperatur nur in Fahrenheit und nicht in Celsius angezeigt wird, auch wenn in deiner Region hauptsächlich Celsius verwendet wird, wie z. B. in Deutschland. Trotzdem ist es eine interessante und nützliche Funktion, über die wir uns freuen, dass sie ihren Weg auf die Uhr gefunden hat.

In einem separaten Teardown der neuesten Pixel Watch-Begleit-App hat 9to5Google außerdem herausgefunden, dass Google an einer Option arbeitet, mit der du deinen "Nicht stören"- und "Schlafenszeit"-Modus gleichzeitig mit der Uhr und dem Smartphone synchronisieren kannst, um zusätzliche Unterbrechungen während wichtiger Konzentrationsphasen zu vermeiden. Die besten Samsung-Uhren und sogar die besten Apple Watches verfügen über diese Funktionen, daher ist es schön, sie hier zu sehen.

Laut dem Teardown muss Google nur seine Companion App aktualisieren, um die Synchronisierungsfunktionen zu aktivieren. Du kannst also davon ausgehen, dass sie in den nächsten Wochen oder Monaten auf der Uhr erscheinen werden.

Analyse: Vorbereitung auf die Pixel Watch 2

(Image credit: Apple)

Auch wenn kontextbezogene Informationen in einem Widget nichts Neues sind, ist "Auf einen Blick" auf einem Zifferblatt so nützlich, dass wir uns wundern, dass es nicht schon früher von den Pixel-Smartphones übernommen wurde. Auch die Abschaffung der Notwendigkeit, die Uhr und das Smartphone separat auf "Nicht stören" oder "Schlafenszeit" einzustellen, ist ein weiterer Schritt in Richtung des nahtlosen End-to-End-Erlebnisses im Stil der Apple-Ökonomie, nach dem sich Google zu sehnen scheint.

Apropos Apple: Mit der Einführung des Widget-Stapels in watchOS 10, der an die alte "Glances"-Funktion von watchOS 3 erinnert, hast du zum ersten Mal seit langem Wetter-, Kalender- und Schlafinformationen und vieles mehr direkt auf deinem Zifferblatt verfügbar.

Das könnte Google dazu veranlasst haben, mehr Informationen in Form eines ähnlichen Widgets auf seine Watchfaces zu bringen. Die Funktion "Auf einen Blick" füllt diese Nische gut aus, obwohl sie für diejenigen unter uns, die sich an watchOS 3 erinnern und Apples WWDC-Präsentation verfolgt haben, ein Beweis dafür ist, dass keine gute Idee wirklich neu ist.

Bisher gab es keine Presse oder Aufregung um diese Funktionen, aber es ist möglich, dass sie auf der kommenden Pixel Watch 2 in den Vordergrund gerückt werden.

Google wird sich mit seinen Software-Updates und neuen Funktionen in der Companion App wahrscheinlich etwas zurückhalten, bis die Watch 2 auf den Markt kommt, damit das Unternehmen alle neuen Funktionen vorstellen kann, um neue Pixel-Fans zu überzeugen, sich das neueste Wearable zuzulegen.

Facelifts sind aktuell keine Seltenheit und auch vor Spotify machen Änderungen derzeit nicht Halt.