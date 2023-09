Fitbit Charge 6 sehr wahrscheinlich in den Startlöchern – wir verraten, was es im Vorfeld zu wissen gilt

The Fitbit Charge 5 was one of Fitbit's most successful trackers

Es war in den letzten Monaten etwas ruhig an der Fitbit-Front, aber es macht ganz den Anschein, als könnte sich das prompt ändern: Das von Google erworbene Unternehmen hat für Donnerstag, den 28. September, einen Launch angeteasert, und es wird weithin erwartet, dass wir dort endlich die Fitbit Charge 6 zu Gesicht bekommen werden.

In einem Beitrag auf X/Twitter, wurde mit einem Augen-Emoji, einem konkreten Datum in Form des 28. Septembers und einem kurzen Clip eines jungen Mannes ein erster Teaser veröffentlicht. Konkret erkennt man zwar nicht, was der Darsteller dort getragen hat, es könnte aber gut und gern ein brandneues Fitness-Wearable am Handgelenk gewesen sein. Was auch immer es war, angetan schien die gezeigte Person jedenfalls sichtlich davon.

Doch ist es tatsächlich die heiß erwartete Fitbit Charge 6? Schon möglich, zumindest waren die Gerüchte in der jüngeren Vergangenheit wieder lauter als gewöhnlich, allerdings wurde auch zuvor schon ein Release zu Beginn des Oktobers in Aussicht gestellt – konkret beim nächsten Google-Launch-Event am 4. Oktober. Hier wird daneben ja aber auch das Pixel 8 wie die Pixel Watch 2 erwartet, weswegen wohl ein separates Event nicht die schlechteste Idee ein dürfte.

Ebenfalls erwähnenswert: Die Fitbit-App wurde kürzlich einem signifikanten Update unterzogen, höchstwahrscheinlich mit Blick auf zwei kommende Geräte von Google und Fitbit. Ich sag’ es dir ... da bahnt sich etwas an!

Was könnte uns erwarten?

Im August 2021 wurde die Fitbit Charge 5 vorgestellt, und mit integriertem GPS und dem relativ großen Bildschirm schloss das Wearable und Fitness-Helferlein die Lücke zwischen zweierlei Welten – den Fitbit Smartwatches und den kleineren, kostengünstigen Trackern.

Basierend auf den bisherigen Leaks scheint es außerdem so, wie als dürften wir uns mit der Charge 6 auf eine neue physische Taste freuen, welche die Bedienung beim Training und Laufsport erheblich komfortabler gestalten dürfte.

Es wird aber auch darüber gemunkelt, dass Google Maps sowie YouTube Music in die Software der Charge 6 integriert werden sollen. Die Konsequenz? Besseren Support für Outdoor-Aufenthalte und Audio-Vergnügen bei deiner nächsten Trainings-Session. Und das selbst dann, wenn du mal dein Smartphone woanders verlegt haben solltest.

Alles in allem muss man einfach darauf gespannt sein, was einem Fitness-Fan hier erwarten könnte. Ob die smarte Fitnessuhr es schließlich auch in die Liste der besten Fitbits schafft, wird sich zeigen. Ich für meinen Teil bin aber recht zuversichtlich, dass sich die Wartezeit rentiert haben dürfte und uns womöglich schon am 28. September der nächste Kracher in Form eines handlichen Helfers ins Haus stehen dürfte!