PlayStation-Chef Jim Ryan verlässt Sony – Eine Konsequenz der zuletzt eher durchwachsenen Monate?

Sony hat erst vor wenigen Stunden bekannt gegeben, dass der bekannte PlayStation-Chef Jim Ryan sich noch im kommenden März von der Bildfläche verabschieden dürfte und in den (wohlverdienten) Ruhestand geht. Damit enden fast drei Dekaden der Tätigkeit für das Unternehmen, in welchen mitunter auch die Einführung der beliebten PlayStation 5 initiiert wurde.

Ryan übernahm erst 2019 den Chefposten bei PlayStation und wurde infolgedessen Präsident wie auch CEO von Sony Interactive Entertainment. Zuvor war er noch für das Europageschäft von SIE zuständig und leitete erfolgreich das globale Marketing von PlayStation.

Doch noch am Mittwoch dann die plötzliche Erklärung von Sony: "Sony Interactive Entertainment (SIE) hat heute bekannt gegeben, dass der Präsident und CEO von SIE, Jim Ryan, beschlossen hat, im März 2024 nach fast dreißig Jahren im PlayStation-Geschäft in den Ruhestand zu treten."

Obwohl Ryan erst im März offiziell zurücktritt, wird aber schon zeitnah von Hiroki Totoki ersetzt, der ab Oktober die Rolle des Vorsitzenden bei SIE übernehmen wird – offiziell im Sinne eines erleichterten Übergangs. Totoki behält aber zudem weiterhin seine bisherige Rolle bei der Sony Group Corporation bei und es scheint, dass Sony sich in den kommenden Monaten nun erst einmal überlegen wird, wer die PlayStation-Bemühungen in Zukunft lenken und leiten soll.

Ein möglicher Grund für die Verabschiedung Ryans: Die Arbeit jenseits von Europa. In seiner Erklärung sprach Ryan konkret über die Schwierigkeiten seines Jobs, die von ihm verlangen, in Nordamerika zu arbeiten, obwohl er noch immer in Europa zu Hause ist.

"Nach 30 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, im März 2024 bei SIE in den Ruhestand zu gehen. Ich habe es genossen, in einem ganz besonderen Unternehmen einen Job zu haben, den ich liebe, und mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenzuarbeiten. Aber es wird immer schwieriger, das Leben in Europa und die Arbeit in Nordamerika miteinander zu vereinbaren.

Ich verlasse das Unternehmen, weil ich das Privileg hatte, an Produkten zu arbeiten, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt haben. PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein, und ich bin optimistischer denn je, was die Zukunft von SIE angeht. Ich möchte Mr. Yoshida dafür danken, dass er so viel Vertrauen in mich gesetzt hat und eine unglaublich einfühlsame und unterstützende Führungskraft ist.", so Ryan in seinem Statement.

Ob das der einzige Grund ist, bleibt natürlich vorerst offen. Sicher könnte die voranschreitende Konkurrenz in Form von Microsoft (Xbox) sowie die letzte Pleite bei der Vereitelung der Übernahme von Activision Blizzard aber auch ihren Teil hierzu beigetragen haben ...

Willst du infolge des nahenden Abschieds noch einmal das Vermächtnis von Jim Ryan ehren? Dann schwing dich doch sogleich in eines der besten PlayStation-5-Erlebnisse, was du in unserer Topliste ausfindig machen kannst.