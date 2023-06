Diablo 4 und andere Blizzard-Spiele waren durch DDoS-Angriff lahmgelegt

Eine Reihe von Blizzard-Spielen, darunter auch Diablo 4, waren am Wochenende nach einem DDoS-Angriff nicht mehr erreichbar, so dass einige Nutzer keinen Zugang mehr hatten.

Nach einer Reihe von Kommentaren auf Reddit, die sich auf die Ausfallzeiten bezogen, teilt das Unternehmen auf Twitter mit, dass es ein Problem mit den Authentifizierungsservern untersucht, das "zu fehlgeschlagenen oder langsamen Anmeldeversuchen führen kann". Ein Nutzer kommentiert in dem Thread, dass das Problem gegen Mitternacht östlicher US-Zeit begann.

Einige Stunden später bestätigt Blizzard, dass der Ausfall tatsächlich auf einen DDoS-Angriff zurückzuführen ist, und fügt hinzu: "Wir beobachten weiterhin aktiv einen DDOS-Angriff, der die Latenz/Verbindungen zu unseren Spielen beeinträchtigt."

Blizzard-Ausfall: Diablo 4 und weitere Spiele bereits wieder online

Laut den Kommentaren im ersten Tweet des Unternehmens erhielten die betroffenen Nutzer eine Reihe von unerklärlichen Fehlercodes. Zu dieser Zeit sagt Blizzard: "Es kann zu Warteschlangen kommen, während wir an dem Problem arbeiten."

Glücklicherweise bestätigt der Blizzard-Kundensupport, dass die Angriffe noch am selben Tag beendet wurden, an dem Blizzard die Nutzer benachrichtigt hatte, aber zu diesem Zeitpunkt waren die Sonntage vieler Spieler bereits zu Ende. Derzeit ist unklar, welcher Bedrohungsakteur hinter dem DDoS-Angriff steckt, der die Server von Blizzard mit großen Mengen an Internetverkehr überflutet hat. Das Unternehmen hat nicht sofort auf die Anfrage von TechRadar nach einem Update zum DDoS-Angriff reagiert, aber soweit wir wissen, laufen die Server und Spiele wieder normal.

Obwohl die Angriffe beendet sind, hat Blizzard indirekt angedeutet, dass einige Nutzer immer noch betroffen sein könnten und hat Nutzer, die sich nicht einloggen können, angewiesen, grundlegende Schritte zur Fehlerbehebung zu befolgen. Wie Spieler wissen, ist Blizzards Battle.net-Plattform aus oft unbekannten Gründen häufig Opfer von DDoS-Angriffen, aber das Unternehmen reagiert in der Regel schnell, wenn es darum geht, Spieler online zu halten.



