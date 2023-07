Neuer Steam-Deck-Konkurrent: Ayaneo Kun verspricht "Ultra Gaming Performance" und beeindruckendes Display!

Mit dem Ayaneo Kun schickt der chinesische Hersteller seinen neuesten portablen Gaming-PC ins Rennen um die Krone, die derzeit noch immer vom Steam Deck verteidigt wird. Gefährlich soll der Ayaneo Valves Konkurrenten durch beeindruckende technische Daten werden ... die allerdings einen horrenden Preis fordern.

Ende August soll der Ayaneo Kun bereits auf den Markt kommt und damit die Nachfolge des Ayaneo Air Plus antreten, welcher bereits die ein oder andere Bestenliste der Gaming-Handhelds mit einer Spitzenposition zieren durfte.

Laut der Indiegogo-Homepage des Projekts verfügt der Ayaneo Kun hierbei aber auch ohne Zweifel über die entsprechende Leistung, um anderen Handhelds auf Dauer gefährlich zu werden. Schmuckstück scheint hierbei das üppige IPS-HD-Display mit 8,4 Zoll, welches eine Auflösung von 1600p bieten soll. Für die entsprechende Power sorgt der AMD Ryzen 7 7840U, mit welchem Ayaneo dir die "ultimative Spieleleistung" garantiert. Ein ziemlich großer Sprung, wenn man bedenkt, dass das Air Plus-Modell des Herstellers noch mit einem Ryzen 3 bestückt war.

Hier reißen die Hardware-Highlights aber noch längst nicht ab. Denn auch ein 75-Wh-Akku mit 19.500 mAh, wie auch ein paar erstklassiger Trigger sowie Analogsticks schmücken den Kun. Dank Hall-Effekt ist hier zudem der leidige Stick-Drift ausgeschlossen!

Abgerundet wird der Ayaneo Kun schließlich noch mit pfiffiger Technologie zur Wärmeableitung, einer Gesichtserkennung sowie einem neuen Paar Touchpads, die unweigerlich an das Steam Deck erinnern und eine (bessere) emulierte Maussteuerung erlauben sollen.

All diese großen wie kleineren Highlights deuten aber auch darauf hin, dass der Neuzugang ein stolzes Sümmchen kosten dürfte. Entsprechend reiht sich auch der Kun in die Reihe von Ayaneo-Erscheinungen ein, die zwar mit Qualität begeistern, denen es aber aufgrund des hohen Kostenpunktes (1.299 US-Dollar für das Ayaneo 2S) noch an Zugänglichkeit mangelt.

Nichtsdestotrotz sind wir aber schon gespannt darauf, ob der Ayaneo seine grandiose Leistung auch in der Praxis unter Beweis stellen kann und freuen uns darauf, ihn womöglich schon alsbald selbst einmal im Hands-On testen zu können!

Steam Deck, Nintendo Switch, ASUS ROG Ally und jetzt noch den neuen Ayaneo: Auch 2023 scheint die Handheld-Welt sich wieder großer Beliebtheit und auch einer steigenden Auswahl von Alternativen erfreuen zu dürfen.

