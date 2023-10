Im Gruselfieber: Bei Fortnite herrscht Halloween-Stimmung entlang des Fortnitemares 2023-Event

Das saisonale Halloween-Event von Fortnite, Fortnitemares, beginnt schon frühzeitig am 10. Oktober und spendiert Spielern so eine Reihe neuer Waffen, kostenloser Questbelohnungen und spuktakulärer Crossover-Skins.

Wie dem Post der Fortnite-Website zu entnehmen ist, werden Kürbis-Waffen und Hexenbesen wieder entstaubt und dürfen im Herbstverlauf zum Einsatz kommen. Letzterer ist hierbei ein weiterer Mobilitätsgegenstand, der dich durch die Lüfte gleiten lässt und so ein pfiffiges Repositioning erlaubt.

Zwei völlig neue Waffen sind ebenfalls verfügbar – die Holzpfahl-Schrotflinte (die in Truhen gefunden werden kann) und Thornes Vampirklinge (die du erhältst, wenn du den Boss-NPC Kado Thorne besiegst). Die Vampirklinge heilt natürlich den Nutzer, sollte dem Gegner hiermit Schaden zugefügt werden, womit du deine innere Malenia (einer der härtesten Bosse von From Softwares Elden Ring) kanalisieren darfst.

On top gibt es außerdem eine Reihe neuer Quest, die es abzuschließen gilt. Allesamt geben sie dir natürlich Erfahrungspunkte, wer eine bestimmte Anzahl bewältigt, erhält obendrein aber gleich noch die ein oder andere kostenfreie Belohnung. Konkret erhältst du so nach fünf Quest das Katzenbanner-Symbol sowie den Bat Royale-Rückenschmuck. Wer hingegen satte 15 bewältigt, bekommt außerdem das Hypno-Bat-Spray, den Phantasmic Fall Contrail und das Emote "Sweet!"

Richtig spooky wird es hingegen nach 25 Quests, wo du im Gegenzug doch hierfür noch den Lobby-Track "Rise of the Revenant", den Ladebildschirm "Within the Sanctum" und den schicken Gleiter "Revenant Rider" spendiert bekommst. Alle Quest sind übrigens ab sofort verfügbar und warten bis zum Ende des Events am 3. November auf ihren Abschluss.

Horde Rush – ein zeitlich begrenzter Modus, in dem die Spieler*Innen Horden von Monstern überleben müssen, bis sie einen großen Boss bekämpfen und besiegen können – ist übrigens ebenfalls wieder mit am Start. Und es gibt sogar noch mehr Quests, die ihrerseits jedoch an speziell an diesen einen Modus gebunden sind. Fleißige Completionists erhalten hiermit jedoch noch das Murk-Tuch (eine abgeschlossene Aufgabe), das Heart-o-Lantern-Emoticon (4 Quest absolviert) oder die Batwing Bonespike-Pickaxe (sieben Aufgaben bewältigt).

Das war's mit den kostenlosen Goodies ... aber wer noch ein paar V-Bucks über hat oder nur allzu gern mal wieder zu Kreditkarte greift, der darf sich weiterhin auf drei gruselige Skins im Item-Shop gefasst machen. Mit dabei sind in diesem Jahr Jack Skellington aus A Nightmare Before Christmas (mein persönlicher Favorit), während es mit Alan Wake die nächste Videospielanlehnung gibt. Oldschool-Film-Fans dürfte hingegen die Inklusion von Michael Myers in Skin-Form gefallen.

Die Downtime für das Event und das neue Update v26.30 ist im Übrigen jetzt vorbei, sodass Interessenten sofort loslegen können.