Dolphin zieht den Steam-Release zurück, weil Nintendos Anwälte einschreiten

Dolphin, der hochgeschätzte Gamecube- und Wii-Emulator, hat seine Pläne für eine Steam-Veröffentlichung aufgrund der Einschaltung von Nintendos Anwälten gestrichen. Das Team hinter dem Emulator hatte ursprünglich versprochen, dass Dolphin noch in diesem Jahr auf Steam erscheinen würde, geriet aber im Mai in Schwierigkeiten, als Nintendo eine Unterlassungserklärung für die Veröffentlichung auf dem beliebten PC-Spieleclient abgab. Jetzt, nach verstärktem Druck von Nintendo, hat das Dolphin-Team beschlossen, den Emulator nicht mehr auf Steam zu veröffentlichen.

In einem Blogbeitrag des Dolphin-Teams wird die Situation genauer erklärt. Darin wird bestätigt, dass "Nintendo weder Valve noch Dolphin einen Digital Millenium Copyright Act (DMCA) geschickt hat", wie seinerzeit spekuliert wurde. Weiter heißt es: "Nintendo hat keine rechtlichen Schritte gegen Dolphin Emulator oder Valve unternommen".

Weiter heißt es, dass sich zunächst ein Vertreter von Valve an Nintendo gewandt hat. Daraufhin forderte ein Anwalt von Nintendo of America "Valve auf, Dolphin an der Veröffentlichung im Steam-Store zu hindern", woraufhin Valve dem Dolphin-Team mitteilte, dass man sich mit Nintendo einigen müsse, damit die Veröffentlichung auf Steam erfolgen könne.

"Angesichts der langjährigen Position von Nintendo zur Emulation, halten wir die Forderung von Valve, dass wir für eine Steam-Veröffentlichung die Zustimmung von Nintendo einholen müssen, für unmöglich. Das war's dann leider", heißt es im Blogbeitrag.

Das Team ist zuversichtlich, dass der Dolphin Emulator rechtlich nicht gefährdet ist und dass viele der Funktionen, an denen das Team für die Steam-Version gearbeitet hat, auch in der Standalone-Version verfügbar sein werden. Dazu gehören eine neue "Big Picture"-Benutzeroberfläche und verschiedene Quality of Life-Verbesserungen, die noch nicht bekannt gegeben wurden.

Nintendos Rechtsabteilung ist bekannt dafür, dass sie bei Emulationen und Piraterie sehr hart durchgreift. Im Moment sieht es zumindest nicht so aus, als ob der Emulator selbst in Gefahr wäre, zu verschwinden.



