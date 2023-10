Blizzard zeigt sich spendabel: In Diablo 4 wird es für Spieler alsbald einfacher sein, mächtige Gegenstände zu finden

Blizzard Entertainment hat angekündigt, dass die munteren Spieler*Innen von Diablo 4 es alsbald deutlich leichter haben werden, sich seltene und mächtige Gegenstände unter den Nagel zu reißen.

Während des letzten Entwickler-Update-Livestreams sprachen Game Director Joe Shely und Associate Director Joseph Piepiora über die Pläne des Teams für die zweite Season und enthüllten, dass es fortan deutlich einfacher sein wird, mächtige einzigartige Gegenstände zu erhalten (via PC GamesN).

Als Teil der Spielergemeinde oder Fan wirst du sicher wissen, dass Unikate/Uniques die höchste Seltenheitsstufe für Gegenstände im Spiel darstellen – und du wirst auch wissen, dass eben jene Gegenstände für dein Build oder deine Spielweise von elementarer Bedeutung sein können. Obendrein sind diese aber immer recht schwer zu finden gewesen, sogar noch schwerer als die legendären Stücke.

Ein neues System soll dem jetzt ein wenig entgegenwirken und dafür sorgen, dass die Items mehr als nur Wiki-Beiträge, Sagen und rare Anblicke bleiben.

"Lange grinde ich für ein Item und dann ist der nächste Drop nicht einmal ein Upgrade – das war längste Zeit der Fall", so Piepiora. Zum Thema Ausrüstungsoptimierung ergänzt er außerdem: "Wir wollen versuchen, den Vergleich mehrerer Items künftig noch einfacher und zugänglicher zu gestalten; das ist etwas, woran das UI-Team derzeit sehr interessiert ist." "

Piepiora spricht weiter über "Target Farming", eine Idee, die es Spielern ermöglicht, Aktivitäten im Spiel zu absolvieren, die eine höhere Drop-Rate für bestimmte Ausrüstungsgegenstände haben.

"Wir haben Pläne für die zweite Season, um mehr Inhalte zu haben, die man gezielt farmen kann und so bestimmte einzigartige Gegenstände zu finden", sagte er. "Das ist etwas, worüber das Belohnungsteam nachdenken wird."

Dennoch sollen sich einzigartige Drops laut Piepiora aber noch immer "sehr, sehr selten anfühlen". Mit voranschreitenden Seasons wird es allerdings für "den Spieler mehr Möglichkeiten geben, sie auch zu bekommen". Ob das nun mehr Events sind, weitere Items folgen oder durch Anpassung der Droprate geschieht, sei für den Moment mal dahingestellt.

Ein letzter Themenpunkt war schließlich noch Ausrüstung und Crafting, wobei das Entwicklerteam scheinbar konkrete Pläne für die Modifikation im Sinn hat: "Wir bieten [im Moment] eine sehr eingeschränkte Erfahrung, was die Modifikation von Gegenständen angeht. Wir sehen uns allerdings in naher Zukunft weitere Möglichkeiten an, die es den Spielern erlauben, mehr mit ihren Gegenständen zu machen."

Klingt doch alles gar nicht so verkehrt, oder? Vielleicht also schon Grund genug, um Diablo 4 zum Start der zweiten Season mal wieder einen Besuch abzustatten? Wenn dem so ist, kannst du dich schon einmal auf den 17. Oktober freuen, wo doch hier die Season of Blood für PC, PS5 und Xbox Series-Besitzer an den Start geht. Mit im Gepäck: neue Questreihen, fünf Weltenbosse und brandgefährliche (und äußerst coole) Vampirkräfte. Ach ja, und ein Release auf Steam ist zum gleichen Tag ebenfalls geplant.