Netflix streicht Serien: Alles, was der Streaming-Anbieter im Jahr 2022 abgesetzt hat

Die Zahl der abgesetzten Netflix-Serien wächst rasant, denn der weltgrößte Streamingdienst zieht immer wieder gerne den Stecker bei Serien, die nicht seinen Erwartungen entsprechen. Im letzten Jahr wurden zahlreiche Serien nicht für eine weitere Runde in Auftrag gegeben. Die Fans verabschiedeten sich von dem Teenager-Drama First Kill, der schrulligen Horrorserie Archive 81 und kürzlich von der Mystery-Science-Fiction-Serie 1899 (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Aber das ist noch nicht alles. Wir haben hier alle Shows aufgelistet, die es auf die Bildschirme geschafft haben. Die sechs Animationsprojekte, die Netflix aufgrund des großen Abonnentenschwunds gestrichen hat (Öffnet sich in einem neuen Tab), und die düstere Komödie Bad Crimes, die Fortsetzung von Will Smiths Action-Blockbuster Bright, haben wir also nicht berücksichtigt. Aus demselben Grund haben wir auch die Comicverfilmung Grendel nicht aufgenommen.

Natürlich gab es bei Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) schon vor 2022 zahlreiche Absetzungen - Cowboy Bebop, Grace and Frankie und Cursed wurden alle nicht verlängert, aber wir haben die Liste relativ aktuell gehalten und nur das letzte Jahr bis heute berücksichtigt.

Fate: The Winx Saga

Je nach deinen Fernsehgewohnheiten wird die Tatsache, dass Netflix die Serie Fate: The Winx Saga abgesetzt hat (Öffnet sich in einem neuen Tab), vielleicht nicht auf deinem Radar erscheinen. Aber viele Menschen werden über das Ende der Serie traurig sein, denn die zweite Staffel war zwischen September und Oktober 2022 in 76 Ländern die meistgesehene Sendung.

Die Live-Action-Adaption der Nickelodeon-Zeichentrickserie Winx Club endete in Staffel 2 mit einem großen Cliffhanger und ließ die Fans wütend über das vorzeitige Ende zurück.

Resident Evil

Das Reboot der erfolgreichen und beliebten Videospielserie hat sich als kurzlebig erwiesen, denn die Verantwortlichen von Netflix haben Resident Evil nach nur einer Staffel abgesetzt.

In dem achtteiligen Reboot, das im Jahr 2036 spielt, stand Ella Balinska aus "Charlie's Angels" im Mittelpunkt. Balinska spielte Jade Wesker, die 14 Jahre, nachdem ein tödlicher Virus eine globale Apokalypse ausgelöst und den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat, in einer Welt, die von tollwütigen, blutrünstigen Kreaturen überrannt wurde, täglich ums Überleben kämpfen muss.

Trotz eines starken Starts auf Netflix mit 72,7 Millionen Zuschauer am Eröffnungswochenende kam die Serie nicht in Schwung und erreichte in der folgenden Woche nur noch 73,3 Millionen Zuschauer. Bald darauf fiel sie aus den Top 10 heraus.

Die Kritiker hatten die Serie bereits ziemlich schlecht bewertet: 54% auf Rotten Tomatoes (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber die Zuschauerzahlen waren noch schlechter: nur 26%.

First Kill

Das Teenager-Drama First Kill ist eine weitere Netflix-Serie, die nach einer Staffel abgesetzt wurde, obwohl sie mit fast 50 Millionen Zuschauern in der ersten Woche im Juni sehr gut angelaufen war.

Basierend auf der gleichnamigen Kurzgeschichte der Autorin V. E. Schwab ist First Kill eine Neuinterpretation von William Shakespeares Romeo und Julia und handelt von Juliette Fairmont, einer Vampirin aus einer Vampirdynastie.

An ihrem 16. Geburtstag muss Juliette, die bisher von Bluttabletten gelebt hat, feststellen, dass die Pillen nun ein Ersatz für die echte Sache sind und sie ihren ersten Mord begehen muss. Dann lernt sie Calliope Burns kennen, ein neues Mädchen, in das Juliette schnell vernarrt ist.

Das Problem ist, dass Calliopes Familiengeschichte genauso kompliziert ist wie die von Juliette. Sie ist eine Monsterjägerin, die in einer Familie von Monsterjägern aufgewachsen ist. Und schon ging es los, wenn auch leider nur für eine Staffel.

Enthüllungen zu Mitternacht

Die neueste Serie, die der Netflix-Axt zum Opfer fiel, ist Enthüllungen zu Mitternacht (Originaltitel: Midnight Gospel), eine Zeichentrickserie für Erwachsene, die von Adventure Time-Hauptdarsteller Pendleton Ward und Comedian Duncan Trussell entwickelt wurde.

Die Serie folgte einem Raumfahrer namens Clancy Gilroy, der in einem schlecht funktionierenden Multiversum-Simulator lebt und beschließt, die Bequemlichkeit seines Zuhauses zu verlassen, um Wesen zu interviewen, die in sterbenden Welten leben.

Nach dem Start im Jahr 2020 war nicht viel von einer neuen Staffel die Rede, obwohl Trussell sein Interesse an einer solchen bekundet hatte.

Jetzt ist das Ende jedoch bestätigt: keine Enthüllungen zu Mitternacht mehr.

Raising Dion

Nach zwei Staffeln war Schluss für dieses Familiendrama, denn Netflix hat Raising Dion Ende April aus seinem Programm genommen.

Raising Dion, eine Adaption des gleichnamigen Comics von Dennis Liu, feierte 2019 sein Debüt auf Netflix. Es erzählt die Geschichte von Nicole, einer Witwe, die ihren Sohn Dion großzieht. Neben all den normalen Dramen, die es mit sich bringt, einen kleinen Sohn allein aufzuziehen, werden die Dinge noch komplizierter, als Dion beginnt, verschiedene magische, superheldenähnliche Fähigkeiten zu entwickeln.

Nicole wird schnell klar, dass es Menschen gibt, die die Fähigkeiten ihres Sohnes ausnutzen wollen, und sie versucht, sie geheim zu halten, aber das erweist sich, wie du dir vorstellen kannst, als sehr schwierig.

Obwohl Michael B. Jordan eine kleine Rolle hatte und als ausführender Produzent fungierte, reichte das nicht aus, um den Film vor dem Aus zu retten.

Archive 81

Archive 81 basiert auf dem gleichnamigen Podcast und folgt dem Filmrestaurator Dan Turner, der von einem mächtigen Geschäftsmann angeheuert wird, um eine Reihe von verbrannten Bändern zu digitalisieren und die Arbeit der Dokumentarfilmerin Melody Pendras und ihre Ermittlungen in einer gefährlichen Sekte zu rekonstruieren.

Während seiner Arbeit wird Turner natürlich in Melodys Geschichte hineingezogen und ist überzeugt, dass er sie vor dem gruseligen Tod retten kann, der ihr vor 25 Jahren widerfahren ist.

Die Kritiker mochten die Serie (Öffnet sich in einem neuen Tab), die Horrorfans mochten sie, Louise Blain von TechRadar mochte sie, aber offensichtlich sahen nicht genug Leute zu, da Netflix Archive 81 nach nur einer Staffel absetzte.

Der Babysitter-Club

Es hat sich herausgestellt, dass selbst eine 100%ige Bewertung auf Rotten Tomatoes (Öffnet sich in einem neuen Tab) dich nicht retten kann, denn Netflix hat den Babysitter-Club nach zwei Staffeln Anfang des Jahres eingestellt.

Der Babysitter-Club, der auf den Bestseller-Romanen von Ann M. Martin basiert, folgt dem Leben und der Liebe von sieben engen Freundinnen - Dawn, Jessi, Mallory, Kristy, Claudia, Stacey und Mary Anne -, die in ihrer Heimatstadt Stoneybrook, Connecticut, ihr eigenes Babysittergeschäft eröffnen.

Die Fans, die die Serie hatte, waren am Boden zerstört, aber es waren eindeutig nicht genug von ihnen.

Another Life

Another Life, mit Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) in der Hauptrolle, drehte sich um Niko Breckinridge, eine Astronautin, die eine Crew auf einer Mission anführt, um die Entstehung eines außerirdischen Artefakts zu erforschen und Kontakt mit den Außerirdischen aufzunehmen, die es geschickt haben.

Natürlich erweist sich die Mission als ziemlich kompliziert, und Breckinridge und ihre Crew geraten schnell und häufig in alle möglichen Gefahren.

Sci-Fi-Fans haben die Serie genossen, aber sie hat nicht genug Crossover-Appeal gewonnen, um die Serie am Leben zu erhalten.

Pretty Smart

Die Sitcom Pretty Smart feierte im Oktober 2021 ihre Premiere. Die Hauptrolle spielte Emily Osment, die der jüngeren Leserschaft vielleicht durch ihre Rolle als Sidekick von Miley Cyrus im Disney Channel-Megafranchise Hannah Montana bekannt ist.

Osment spielte Chelsea, eine aufstrebende Autorin mit einem Abschluss in Harvard und ziemlich hohen Ansprüchen, die, nachdem sie von ihrem Freund unerwartet verlassen wurde, gezwungen ist, mit ihrer Schwester Claire und deren drei Mitbewohnerinnen zusammenzuziehen. Während Chelsea kultiviert ist und die feinen Dinge des Lebens genießt, sind Claire und ihre Freunde eher sorglos und exzentrisch.

In den Berichten wurde die Absetzung der Serie damit begründet, dass Osment in Young Sheldon zur Hauptdarstellerin befördert wurde. Da Pretty Smart auf einen Cliffhanger endet, müssen aber vermutlich auch mangelnde Zuschauerzahlen ein Faktor gewesen sein.

Space Force

Netlifx hat auch die Serie Space Force Anfang Mai 2022 eingestellt, deren große Starpower sie wohl auch nicht retten konnte.

Die Serie mit Steve Carrell, John Malkovich und Ben Schwartz drehte sich um den neuesten Zweig des US-Militärs, die gleichnamige US Space Force, und ihren Kampf, Fuß zu fassen und von der Regierung, die sie gegründet hat, ernst genommen zu werden.

Obwohl die Serie Carrell mit Greg Daniels, dem Schöpfer der US-Version von "The Office", zusammenbrachte, wurde sie von den Kritikern (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Anfang an nicht gemocht und die zweite Staffel konnte offensichtlich nicht an die Zuschauerzahlen der ersten Staffel anknüpfen.

Gentefied

Diese warmherzige Komödie wurde Anfang dieses Jahres nach zwei Staffeln auf Netflix eingestellt.

Die Serie, die auf einer beliebten, gleichnamigen Webserie basiert, folgte den Morales-Cousins, drei jungen mexikanischen Amerikanern, die versuchen, den Taco-Laden ihres Großvaters zu retten, während ihr Viertel in Los Angeles gentrifiziert wird und die Einheimischen, die es zu dem gemacht haben, was es ist, verdrängt.

Die Kritiker mochten die Serie, die bei Rotten Tomatoes 96 % (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhielt, aber die Zuschauerzahlen waren zu gering, um eine dritte Staffel zu erhalten.

Diablero

Es war der klassische Aufbau für dieses mexikanische Horrordrama, das zwei Staffeln lang lief, bevor Netflix den Stecker zog.

Wir folgten einem jungen Priester, der die Hilfe eines Dämonenjägers und eines Experten für paranormale Phänomene in Anspruch nimmt, um ein entführtes Mädchen in der Unterwelt von Mexiko-City zu suchen. Wie du dir denken kannst, stoßen sie bei ihrer Suche auf viele unangenehme Gestalten... aber es gelang ihnen nicht, die Mittel für eine dritte Staffel aufzutreiben.

On The Verge

Julie Delpy, der Star der Before-Trilogie, spielte die Hauptrolle in dieser sanften Komödie, der Netflix nur eine einzige Staffel gewährte.

Die Serie folgte Delpy, Alexia Landeau, Elisabeth Shue und Sarah Jones und zeichnete das Leben einer Köchin, einer alleinerziehenden Mutter, einer Erbin und einer Arbeitssuchenden nach, die in Los Angeles mit Liebe, Arbeit und den Anfängen einer Midlife-Crisis zu kämpfen haben.

Delpy schuf die Serie, die bei den Kritikern kein großer Erfolg (Öffnet sich in einem neuen Tab) war und wohl auch nicht bei genügend Zuschauern ankam.

Cooking With Paris

Nicht jede Absage ist eine schlechte Sache, aber bei Cooking With Paris sah es von Anfang an schlecht aus.

Trotz einer Reihe von Gaststars wie Kim Kardashian West, Nikki Glaser, Demi Lovato und Saweetie, die alle vorbeikamen, um Paris Hilton beim Kochen zu helfen, konnte die Sendung keine Zuschauer gewinnen. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Metacritic kürte sie zur schlechtesten Sendung des Jahres 2021 (Öffnet sich in einem neuen Tab), und es ist leicht zu verstehen, warum sie nicht mehr zurückkehrte.