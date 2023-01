Die 15 besten Gadgets der CES 2023: Die Fernseher, Laptops, Gesundheitsprodukte und mehr, die uns besonders gefallen haben

Das Team von TechRadar hat diese Woche die Hallen und Suiten der CES 2023 hier im überraschend wolkenverhangenen Las Vegas durchkämmt und wir hatten die Gelegenheit, einige extrem coole neue Gadgets und Entwicklungen zu testen und zu untersuchen.

Wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt, um das Beste auszuwählen, was wir gesehen haben, und präsentieren dir unsere "Best of CES 2023"-Auszeichnungen. Bei den hier vorgestellten Technologien handelt es sich entweder um bahnbrechend realistische Aktualisierungen von bisher unrealistischen Technologien, um etwas, das wir noch nie gesehen haben, oder einfach um großartige Ideen, die wir einfach unwiderstehlich finden.

Die Wahl dieser 15 Gewinner bedeutet natürlich, dass es viele tolle Gadgets gibt, die wir wirklich lieben, die es aber nicht in diese Liste geschafft haben - lies also unbedingt unsere gesamte Berichterstattung über die Messe, denn vielleicht ist ja etwas dabei, das du noch mehr liebst als das, was hier steht.

Hier sind jedoch die Produkte, die für uns das gewisse Extra an "Wow"-Faktor haben.

Der beste TV: Samsung MicroLED CX

(Image credit: Samsung)

Diese Reihe an Fernsehern war eine der großen Überraschungen der CES 2023 - Mikro-LED-Fernseher gibt es schon seit einiger Zeit, aber es sah so aus, als wären wir noch Jahre von Größenverhältnissen entfernt, die in einen durchschnittlichen Haushalt passen. Nun, plötzlich sind wir nicht mehr Jahre davon entfernt - wenn Samsung sein Versprechen einlöst, Mikro-LED-Fernseher ab 50 Zoll zu liefern, wobei das 76-Zoll-Modell auf der Messe gezeigt wurde. Das ist ein bahnbrechender technologischer Durchbruch, denn Micro-LED könnte die Zukunft der TV-Geräte sein.

Die Micro-LED-Technologie vereint das Beste von LED-Fernsehern und OLED-Fernsehern. Die Pixel sind selbstemittierend wie bei OLED (was für den ultimativen Kontrast sorgt), können aber auch viel heller sein und haben eine noch größere Farbpalette. Sie eignen sich hervorragend für Gaming und andere Anwendungen, denn die Samsung-TVs bieten eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Aber wie bereits erwähnt, dachten wir nicht, dass diese Zukunft auch nur annähernd bei kleineren Größen ankommen würde.

Wir haben die MicroLED CX-Reihe auf der CES gesehen, und sie sieht einfach unglaublich aus - wir mussten ihr einen Preis für ihre Qualität geben und sind überrascht, dass Samsung die Technologie so schnell weiterentwickelt hat.

Eine lobende Erwähnung verdient auch der Samsung S95C Fernseher mit QD-OLED, den wir als den besten Fernseher der CES bezeichnet haben. Immerhin dürfte dieser sich eher in erschwinglichen finanziellen Sphären bewegen (die Gerüchte über die Preise der MicroLED CX Modelle sind... hoch).

Außerdem möchten wir an dieser Stelle Samsungs diesjährige Relumino-Modus-Technologie hervorheben. Durch kontrastreiche Umrisse können Menschen mit Sehproblemen helfen, die Bildschirminhalte klarer zu sehen. Das ist eine großartige und wertvolle Technologie.

Die beste TV-Innovation: LG M3

(Image credit: Future)

Bei den diesjährigen OLED-Fernsehern von LG handelt es sich größtenteils um subtile Upgrades der Vorjahresmodelle. Aber ein neues Modell bietet etwas, das wir noch nie gesehen haben: eine kabellose 4K-120Hz-Videoübertragung, was bedeutet, dass du außer der Stromversorgung nichts mehr an den Fernseher selbst anschließen musst. Das gibt dir nicht nur mehr Freiheit bei der Gestaltung und Positionierung des Fernsehers, sondern ist auch - und das können wir nicht genug betonen - extrem cool.

Der M3 verwendet eine externe "Zero Connect"-Box mit Anschlüssen wie z. B. HDMI-Anschlüssen und nutzt eine einzigartige Technologie, die LG speziell für diesen Zweck entwickelt hat. Als wir den LG M3 in Augenschein nahmen, konnten wir keine Qualitätseinbußen feststellen, obwohl das Video kabellos übertragen wird.

Der Fernseher wird in den Größen 77, 83 und 97 Zoll erhältlich sein und ist somit ein Nischenprodukt, aber es ist ein echter Fortschritt, kabelloses Video ohne Kompromisse bei der Auflösung, den HDR-Standards oder der Gaming-Performance zu haben. Es ist das erste seiner Art, aber wir würden es gerne in allen OLED-Fernsehern von LG sehen, und das hat ihm diese Auszeichnung eingebracht.

Die beste Soundbar: JBL Bar 1300X

(Image credit: Future)

Das ist die größte Dolby Atmos-Soundbar, die wir bisher gesehen haben. Sie liefert 11.1.4 Klangkanäle, aber die vier Atmos-Höhenkanäle sind auf sechs verschiedene Upfiring-Lautsprecher aufgeteilt – so viele wie bei keinem anderen System, das wir bisher gesehen haben. Wenn du mehr Lautsprecher für die Höhe hinzufügst, bedeutet das noch mehr Klarheit und Genauigkeit bei der Positionierung von Klängen, so dass die "Klangkuppel", die Atmos so gut macht, noch dramatischer wird.

Wie bei vielen Soundbars von JBL sind die hinteren Lautsprecher abnehmbar und batteriebetrieben, so dass du sie manchmal hinter dir aufstellen und zu anderen Zeiten wieder mit der Haupt-Soundbar verbinden kannst. Im Jahr 2022 sahen wir, dass einige der besten Soundbars (Öffnet sich in einem neuen Tab) fünf Upfiring-Lautsprecher für eine bessere Atmos-Klarheit bieten. Jetzt haben wir sechs. Warum hat das einen unserer Preise verdient? Nun, weil es eben eine Nummer lauter ist. Logisch, oder?

Die besten Kopfhörer: JLab Work Buds

(Image credit: Future)

Kennst du das, wenn du etwas siehst, das dir im ersten Moment nicht viel sagt, aber du kannst nicht aufhören, darüber nachzudenken? So ging es uns mit den JLab Work Buds. Das sind kabellose Kopfhörer mit einem optionalen Mikrofon, das du an beiden Ohrstöpseln befestigen kannst und das die Gesprächsqualität im Vergleich zu anderen Earbuds deutlich verbessert. Sie werden zu einem Preis von etwa 70 US-Dollar (ca. 66 Euro) von einem Unternehmen auf den Markt kommen, das unserer Meinung nach die besten preisgünstigen Kopfhörer überhaupt herstellt.

Sie sind das Produkt auf der CES 2023, bei dem wir dachten: Die werde ich mir tatsächlich zu 100 % zulegen. Wenn du viel telefonierst und die klobigen Ohrpolster eines Headsets nicht magst, oder wenn du dir an einem Tag mit vielen Meetings nicht die Haare zerzausen willst, oder wenn du einfach etwas Kleineres zum Mitnehmen brauchst, dann sind diese Kopfhörer ideal. Sie sind eine Premiere, sie sind clever und wir wollen sie unbedingt haben – was könnte sie preiswürdiger machen als das?

Das beste Smart Home-Gadget: Roborock S8 Pro Ultra

(Image credit: Roborock)

Dies ist wahrscheinlich der bisher intelligenteste Robo-Vac – und das ist eine Kategorie, die heiß umkämpft ist. Der Roborock S8 Pro ist ein doppelter Bodenreiniger: Er saugt und wischt in einem einzigen Gerät (und zwar gleichzeitig, damit es schnell sauber wird – oder er kann saugen und dann wischen, um gründlicher zu reinigen). Aber dann übernimmt er noch fünf weitere Aufgaben: Er leert seinen eigenen Behälter, wäscht seine eigenen Mopps, trocknet seine Mopps, reinigt seine eigene Rampe und füllt seinen eigenen Wasservorrat auf. Am Ende leistet er also das Siebenfache an Arbeit.

Außerdem verfügt er über eine extrem intelligente und präzise Wegfindung und ein System, das die Saugleistung erhöht, wenn er erkennt, dass er auf einem Teppich steht, um mehr Haare aufzunehmen (laut Roborock 30 % mehr). Er hebt sogar seine Bürsten und Mopps an, wenn er fertig ist, um sicherzustellen, dass er nach all der harten Arbeit nicht aus Versehen eine Sauerei verursacht. Das klingt nach einem traumhaften Begleiter für dein Zuhause, und genau deshalb hat er einen Platz in unserer Top 15 verdient.

Das beste Haushaltsgerät: GE Profile Smart Mixer mit Auto Sense

(Image credit: Allison PR)

Es hat sich herausgestellt, dass TechRadar viel mehr Fan der Great British Baking Show/Bake Off ist, als du vielleicht denkst, und so haben wir alle mit Ehrfurcht auf den Smart Mixer von GE geschaut. Er hat einen einfachen, einzigartigen Ansatz, den wir absolut köstlich finden: Du sagst ihm, welche Art von Teig du rührst, und er erkennt mithilfe von Sensoren "Veränderungen in der Textur und Viskosität", um automatisch sicherzustellen, dass er deinen Teig nicht unter- oder überrührt. Er passt seine Arbeitsweise an den Verlauf des Rührvorgangs an, ohne dass du selbst ein wachsames Auge darauf haben musst.

Außerdem hat er noch andere clevere Funktionen wie eine eingebaute Waage, Alexa- und Google Assistant-Steuerung und ein digitales Display, auf dem du alle möglichen nützlichen Informationen ablesen kannst. Aber in dem Moment, in dem uns jemand erzählte, dass es einen Mixer gibt, der uns davor bewahrt, diesen Fehler mit unserem Teig zu machen, wussten wir, dass er sich (leider) bewähren würde.

Die beste Kamera: Panasonic Lumix S5II

(Image credit: Panasonic)

Wahrscheinlich die günstigste Vollformat-Hybridkamera, die du kaufen kannst. Die große Neuigkeit ist der zusätzliche Hybrid-Autofokus mit Phasendetektion, mit dem die spiegellose Kamera von Panasonic mit den besten Kameras von Nikon und Canon gleichzieht. Damit ist sie für schnelle Action viel besser geeignet, vor allem in Kombination mit dem neuen Prozessor, der Fotos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann (im elektronischen Verschlussmodus). Und der OLED-EVF wird es noch einfacher machen, das zu erwischen, was du willst.

Panasonics gewohnte Videofähigkeit ist auch hier vorhanden, mit 6K-Video (mit LUT-Unterstützung für Profis) - und Panasonic sagt, dass es dank eines intelligenten Kühlsystems unbegrenzt Videos auf einem externen Speicher aufzeichnen kann. Es gibt hier so viel zu tun, dass es das ideale Foto/Video-Kombigerät sein könnte, und das hat ihm diese Auszeichnung eingebracht.

Die beste AR/VR-Brille: Lumus Z-Lens

(Image credit: Jeremy Kaplan / Future)

Auf der CES gab es dieses Jahr viele AR-Brillen zu sehen, aber die Hardware, die uns am meisten umgehauen hat, kam von Lumus, denn obwohl sie ein ähnliches Prinzip wie andere Brillen verwendet, ist ihr einzigartiger Ansatz eindeutig das, was alle diese Brillen in Zukunft verwenden sollten.

Alle AR-Brillen verwenden Waveguide-Linsen, damit du den "Bildschirm" auf dem Glas sehen kannst. Das bedeutet, dass die eigentlichen Pixel im Rahmen der Brille versteckt sind, aber die geformten Gläser leiten das Licht zu deinen Augen, so dass es so aussieht, als ob das Bild direkt vor dir wäre. Lumus hat die einzige AR-Linse entwickelt, die "reflektierende" Wellenleiter anstelle von "diffraktiven" Wellenleitern verwendet. Das bedeutet hellere (und damit besser sichtbare) Bilder sowie einen potenziell geringeren Stromverbrauch (so dass der Rahmen mit kleineren Batterien ausgestattet werden kann). Wir haben sie uns angesehen und waren total begeistert.

Eine lobende Erwähnung verdient die TCL RayNeo X2-Brille, die wir ebenfalls ausprobiert haben. Sie ist das bisher beste Argument, warum jemand eine AR-Brille aus Softwaresicht haben möchte. Sie kommt einem sinnvollen Produkt noch am nächsten, aber Lumus hat uns gezeigt, wie die Zukunft der AR-Brillen-Hardware aussehen muss, und dafür hat die Z-Lens unseren Preis verdient.

Bestes Smartphone: Lenovo ThinkPhone von Motorola

(Image credit: Lenovo | Motorola)

Seit dem Aussterben des BlackBerrys ist die Idee eines "Business"-Smartphones ein wenig verloren gegangen. Aber Lenovo und seine Motorola-Tochtergesellschaft wollen sie zurückbringen, indem sie die DNA der ThinkPad-Laptops des Unternehmens in ein Smartphone einbauen - und das Ergebnis gefällt uns irgendwie.

Die Kernfunktionen sind ziemlich gut (144Hz OLED-Bildschirm, Multilinsen-Kamerasystem), aber es ist robuster gebaut als die meisten anderen, mit Metall, Gorilla Glass Victus und Kohlefaser. Das hat dazu geführt, dass es die Norm MIL STD 810H erfüllt und Stürzen aus 1,25 Metern Höhe standhält.

Außerdem sorgen der Moto KeySafe Sicherheitschip und die AI Threat Defense Software dafür, dass deine Unternehmensgeheimnisse sicher sind; einfache Tools für das Flottenmanagement, um viele ThinkPhones gleichzeitig zu verwalten; großartige plattformübergreifende Funktionen mit ThinkPads; und... die Red Key. Mit dieser programmierbaren Taste kannst du Verknüpfungen oder Apps deiner Wahl aufrufen, so dass du das, was du am meisten brauchst, nur eine Sekunde entfernt hast.

Wir nennen das preiswürdig.

Bestes Tablet: TCL Nxtpaper 12 Pro

(Image credit: TCL)

Dies ist ein 12-Zoll-Android-Tablet mit einem Trick, der nur bei TCL zu finden ist: dem Nxtpaper-Bildschirm. Bei diesem Display handelt es sich um ein herkömmliches LCD-Panel, das mit Abdeckungen versehen ist, die einige wirklich nützliche Funktionen erfüllen: Sie halten einen großen Teil des blauen Lichts von Bildschirmen fern, das viele Menschen stört; sie reduzieren die Reflexionen massiv, sodass die Dinge auf dem Bildschirm in mehr Situationen besser zu sehen sind; und das Endergebnis hat eine subtile Textur, die sich ein wenig wie Papier anfühlt und auf der man mit dem Stift sehr angenehm zeichnen kann.

Der Anblick ist faszinierend und spricht wirklich für dieses Tablet im Vergleich zu vielen Konkurrenten - es schont deine Augen und es macht mehr Spaß, darauf zu zeichnen und zu schreiben. Der Nxtpaper-Bildschirm sieht zwar weicher (d. h. weniger scharf) aus als ein normaler Screen, aber dank der Auflösung von 2160 x 1440 Pixeln sind immer noch viele Details zu erkennen.

Es ist anders als alle anderen Tablets, die du kennst, aber auf eine Art und Weise, die sich wirklich nützlich anfühlt und als ob es etwas anbietet, was sonst niemand anbietet, und das hat ihm diese Auszeichnung eingebracht.

Beste Computer-Innovation: Lenovo Yoga Book 9i

(Image credit: Future)

Weißt du, was wahrscheinlich besser ist als ein faltbarer OLED-Bildschirm in einem Laptop? Zwei OLED-Bildschirme, die sich nicht zusammenklappen lassen, sondern mit einer separaten Tastatur zu einem Gerät kombiniert werden können, das in einer lächerlichen Anzahl von nützlichen Konfigurationen verwendet werden kann. Als wir das Gerät ausprobiert haben, stellten wir fest, dass es auf den ersten Blick wie eine Spielerei aussieht, um die "Best of CES"-Auszeichnungen abzusahnen, aber wir haben sofort festgestellt, dass es viel praktischer ist, als du vielleicht erwartest.

Wenn du ihn aufrecht hältst, hast du ein doppeltes Display im Hochformat - eine Aufgabe auf der linken und eine auf der rechten Seite. Großartig für die Produktivität. Wenn du es um 90 Grad drehst, hast du ein Display im Querformat über dem anderen, aber immer noch eine physische Tastatur darunter. Das ist unglaublich nützlich, wenn du z. B. oben ein YouTube-Tutorial abspielst, während du auf dem unteren Bildschirm eine Aufgabe erledigst. Du kannst auch nur die Bildschirmteile nehmen und sie in V falten, um einen nützlichen Videoplayer zu haben. Oder lass die Tastatur zu Hause und benutze den unteren Bildschirm als virtuelle Tastatur im Laptop-Modus. Es ist einfach so vielseitig, dass jeder Modus einen echten Anwendungsfall hat.

Ja, es hat einen unserer Preise bekommen, aber nicht nur, weil es eine auffällige Idee ist, sondern weil wir uns beim Benutzen in das Gerät verliebt haben.

Die beste GPU: Nvidia RTX 4090 Mobile

(Image credit: Future)

Hier ist eine ganz einfache Erklärung, warum dieser Grafikprozessor einen Preis gewonnen hat: TechRadar hat ein Video (ein Standbild davon ist oben zu sehen) mit uns geteilt, in dem unser US-Computing-Redakteur einen Rennsimulator spielt, der aus drei 4K-Bildschirmen besteht und super-flüssig von einem einzigen Laptop aus läuft. Es sieht so aus, als müsste es irgendwo ein unglaubliches Rig geben, um das zu schaffen, aber es ist nur ein Stückchen Schwarz auf einem Tisch in der Nähe.

Nvidia hat auch die Modelle 4070 und 4080 angekündigt, aber es ist die schiere Kühnheit des 4090, die uns begeistert hat. Es ist, als hätte jemand einen Bugatti Chiron-Motor in einen Fiat 500 eingebaut, und es hat einige unseres Computerteams dazu gebracht, die Zukunft von Desktop-Computern in Frage zu stellen, wenn man so viel Leistung in einem der besten Gaming-Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab) unterbringen kann. Und was könnte eine Auszeichnung mehr verdienen als etwas, das unsere gesamte Kategorie in Frage stellt?

Beste Monitor-Innovation: Acer SpatialLabs TrueGame 3D Ultra Mode

(Image credit: Future)

Der "3D Ultra Mode" ist die eigentliche Neuheit, die uns überzeugt hat. Acers SpatialLabs TrueGame-Technologie gab es bereits, um brillenfreies 3D-Gaming zu ermöglichen, aber mit dem 3D-Ultra-Modus ist sie überzeugender als je zuvor.

Mithilfe von Kameras, die deine Augen verfolgen, wird ein 3D-Effekt erzeugt, der genau auf dich gerichtet ist, damit du den bestmöglichen Tiefeneffekt erhältst. Alle anderen sehen ein Doppelbild, aber für dich ist es, als würdest du durch ein Fenster in eine Welt mit überzeugender Tiefe blicken. Das ist genau das, was wir von neuen Technologien erwarten und hat dem 3D Ultra Mode diese Auszeichnung eingebracht.

Beste Gesundheitstechnologien: Withings U-Scan

(Image credit: Withings)

Dieses puckähnliche Gerät passt in deine Toilette und kann dein Pipi analysieren, um festzustellen, ob du in gesundheitlichen Schwierigkeiten steckst. Es kann den pH-Wert, den Kohlenhydrat- und Vitamin-C-Gehalt sowie den Wasserhaushalt bestimmen. Es kann sogar eine Hormonanalyse durchführen, um Menschen zu helfen, die schwanger werden wollen oder einfach mehr Informationen für die Vorhersage des Menstruationszyklus benötigen.

Dank seines Niedrig-Energie-Radarsensors kann er sogar erkennen, wer gerade pinkelt - offensichtlich haben wir alle wiedererkennbare Strahle.

Natürlich ist es nicht das Gleiche, wie eine Probe von einem Arzt untersuchen zu lassen, und Withings ist sich darüber im Klaren, dass wir es nicht als medizinisches Diagnosegerät betrachten sollten - aber die Informationen, die es an die dazugehörige App weitergibt, könnten dir helfen zu verstehen, warum du dich nicht gut fühlst, ohne dass du etwas anderes tun musst, als deinen täglichen Aufgaben nachzugehen.

Beste Wellness-Technologie: BHeart Smart Band

(Image credit: Future)

Es gibt zwei Dinge, die uns hier wirklich gefallen. Erstens ist dieser Herzfrequenzsensor so konzipiert, dass er wie das Band einer normalen Uhr funktioniert. So kannst du die Vorteile der Herzfrequenzmessung nutzen und trotzdem das Aussehen behalten, das du magst. Er ist zwar nicht der erste, der das anbietet, aber vielleicht der beste, weil uns die zweite Sache sehr gut gefällt.

Er ist so konzipiert, dass er sich durch Solarenergie und die Energie, die durch deine Körperwärme entsteht, selbst mit Strom versorgt... und das war's. Keine Aufladeroutine. Keine Kabel, an die du denken musst. Du tauschst es einfach gegen dein altes Armband aus, behältst aber alles beim Alten, nur dass du jetzt zusätzliche Fitness- und Gesundheitsdaten hast. Das ist genau das, was wir uns von dieser Art von Technologie wünschen: etwas, das es einfacher macht, gesund zu bleiben, ohne dass du dein ganzes Leben umstellen musst.

Du bist gespannt, welche weitere Technik auf der CES vorgestellt wurde? Hier findest du eine Auswahl der besten Laptop-Technologien und hier einige der besten Audioprodukte.