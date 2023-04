Der Erfolg von Horizon Forbidden West besiegelt das Schicksal für die Zukunft von Killzone

Wenn du in der PS2- und PS3-Generation gespielt hast, wirst du den Namen Killzone kennen. Viele hielten es für den "Halo-Killer" - ein Begriff, der jedem Shooter, der auf Sony-Konsolen erschien, angehängt wurde. Die Serie machte sich mit ihrer intensiven Atmosphäre, den schweren Waffen und dem bedrückenden Setting einen Namen. Heute ist der Entwickler Guerrilla Games zu Horizon Forbidden West übergegangen und hat den Korridor-Shooter gegen eine offene Welt eingetauscht.

Seit dem letzten Killzone-Titel sind 10 Jahre vergangen, denn der PS4-Launch-Titel Killzone: Shadowfall und das überraschend gute PS Vita Killzone: Mercenary erschienen im Jahr 2013. Seitdem herrschte Funkstille - eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass Guerrilla Games mit der Reihe als eines der führenden PlayStation-Entwicklerteams groß rausgekommen ist.

Es sieht düster aus für die Killzone-Serie. Letztes Jahr wurden alle Online-Matchmaking-Server für die Serie abgeschaltet, sodass nur noch die Einzelspieler-Kampagnen übrig blieben (via Eurogamer (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Der Handheld-Titel hatte etwas, das mich über sich hinauswachsen ließ und mich sehnsüchtig auf das warten ließ, was die niederländischen Entwickler mit der aktuellen Leistung der PS5 erreichen könnte. Leider werden wir darauf wohl noch sehr lange warten müssen.

Jenseits von Killzone

(Image credit: Guerrilla Games)

Killzone: Shadowfall war seinerzeit kein kommerzieller Misserfolg. Der FPS-Titel verkaufte sich 2,1 Millionen Mal und machte im Januar 2014 die Hälfte der PS4-Installationen aus (via Gamespot (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Bei der Kritik schnitt der Sci-Fi-Shooter jedoch nicht so gut ab, wie er hätte abschneiden können. Kurz nach seiner Veröffentlichung lag der Titel bei 73% (oder gemischt) von 88 Kritikerbewertungen auf Metacritic. Die Nutzerbewertung war mit 6,9/10 sogar noch schlechter, was dazu führte, dass der Titel trotz guter Verkaufszahlen nur mit mäßiger Begeisterung aufgenommen wurde.

Im Gegensatz dazu war Horizon Zero Dawn, das fünf Jahre später im Jahr 2017 auf den Markt kam, ein Riesenerfolg für Guerrilla Games und bot etwas völlig anderes. Verbraucher und Kritiker schienen sich einig zu sein, denn im November 2021 hatte sich der erste Teil dieser neuen Franchise laut Hermen Hulst, Mitbegründer von Guerrilla Games und jetzt Leiter der PlayStation Studios (via Twitter (Öffnet sich in einem neuen Tab)), über 20 Millionen Mal für PS4 und PC verkauft.

Angesichts des durchschlagenden Erfolgs des ursprünglichen Horizon-Titels sollte die Nachricht, dass Horizon Forbidden West die Erfolgssträhne fortsetzt, keine allzu große Überraschung sein. Wir haben den Nachfolger von Guerrilla Games aus dem Jahr 2022 mit fast perfekten 4,5 Sternen bewertet. Es kann ohne weiteres als eines der besten PS5-Spiele und als eines der ersten PS5-Spiele, die du dir für deine Konsole zulegen solltest, bezeichnet werden.

Der Schwung von Horizon Forbidden West ist auch im Jahr 2023 noch nicht abgeflaut. Das Spiel hat vor kurzem den Burning Shores DLC erhalten, der die Story von Aloy weiterführt. Darüber hinaus hat Guerrilla Games in einer kürzlich veröffentlichten Nachricht des Guerrilla Games Studio Managements eine Fortsetzung bestätigt. Es scheint, als würde die Serie immer mehr an Fahrt gewinnen. Sogar der PSVR 2-Launch-Titel der Serie, Horizon Call of the Mountain, wurde gut aufgenommen, so dass wir ihn als: "Die Killer-App, die Sony brauchte".

Die Erinnerungen an Killzone

(Image credit: Guerrilla Games )

So toll die Horizon-Spiele auch sind, ein Titel wie Killzone fehlt in der Spielelandschaft. Das Flaggschiff der Shooter-Franchise war nicht nur eine hervorragende Möglichkeit, die Stärke der PlayStation-Hardware zu präsentieren, sondern war auch selbst ein intensiver Shooter, der mit Abstand zu den besten FPS-Spielen seiner Zeit gehörte.

Killzone war ein Produkt seiner Zeit und vielleicht etwas, dem das Publikum entwachsen ist, als die Branche reifer wurde. Das Bedürfnis nach einer fesselnderen Geschichte und der Übergang zum Open-World-Format hatten eindeutig mehr kommerziellen und kritischen Reiz, vor allem weil sich Horizon Zero Dawn etwa zehnmal so oft verkauft hat wie der letzte Killzone-Titel.

Auch wenn Guerrilla Games nicht bestätigt hat, dass es nie passieren wird, scheint ein neues Killzone-Spiel sehr unwahrscheinlich zu sein. Horizon ist einfach zu erfolgreich und zu beliebt, als dass es sich lohnen würde, Ressourcen in eine Serie zu stecken, die seit einem Jahrzehnt vor sich hin schlummert. Wenigstens haben wir die Erinnerung an Tomas Sevchenko und seine Truppe, die den Heimatplaneten der Helghast für immer zerstört haben.