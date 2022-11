Das wusstest du noch nicht: Diese 7 Dinge kann deine Nintendo Switch!

Obwohl sie keine neue Konsole ist, wirst du vielleicht überrascht sein, dass die Switch auch Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch voller Geheimnisse steckt. Nintendo ist bekannt für seine Liebe zu Ostereiern und Details. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich viele coole Funktionen gibt, die selbst langjährige Switch-Besitzer nicht kennen - wir haben beim Verfassen dieser Liste auf jeden Fall ein paar entdeckt!

Der Black Friday 2022 ist bereits vorüber und du hast dir vielleicht eine Nintendo Switch zum Angebot geschnappt. Ein guter Zeitpunkt, um mehr über die Technologie zu erfahren, für die du vielleicht zu einem günstigen Preis erworben hast. Hier sind 7 Dinge, von denen du wahrscheinlich nicht wusstest, dass deine Nintendo Switch sie kann.

1. Flugzeugmodus anpassen

(Image credit: Shutterstock/Proxima Studio)

Einer der größten Vorteile der Switch ist ihre Portabilität, die sie zu einem hervorragenden Reisebegleiter macht. Wenn du jedoch mit dem Flugzeug reist, wirst du vielleicht frustriert feststellen, dass drahtlose Controller im Flugzeugmodus nicht mit der Switch funktionieren.

Keine Sorge, in den Switch-Einstellungen kannst du den Flugzeugmodus anpassen und Bluetooth-Verbindungen zulassen. Gehe zu "Einstellungen" und dann zu "Flugzeugmodus". Dort findest du die Option "Controller-Verbindung (Bluetooth)", mit der du deine drahtlosen Controller wieder benutzen kannst. Wenn du im Flugzeugmodus Wi-Fi oder Amiibo nutzen willst, kannst du auch diese in den Einstellungen aktivieren.

2. Aufladen mit einem tragbaren Akku

(Image credit: Enrique Vidal Flores on Unsplash)

Wir sind es gewohnt, tragbare Akkus mit uns herumzutragen, um lange Tage mit unseren Handys zu verbringen, aber das ist nicht das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Handheld-Konsolen denkst. Aber es ist möglich – und kann auf langen Reisen ein wahrer Segen sein.

Die Akkulaufzeit der Switch im Handheld-Modus kann sich schnell erschöpfen, daher ist es gut, dass du die Möglichkeit hast, sie zu erhöhen, wenn du unterwegs bist. Uns liegen keine Kundenberichte oder Warnungen vor, dass der Akku der Switch dadurch beschädigt wird, aber sei vorsichtig und achte darauf, dass die Spezifikationen mit dem Akku der Switch übereinstimmen. Übrigens gibt es eine Powerbank, die speziell für die Nintendo Switch entwickelt wurde und ihre Akkulaufzeit verdreifachen kann.

3. Verwende deine Switch als tragbare Batterie

(Image credit: Shutterstock/Niphon Subsri)

Eine tragbare Batterie zum Aufladen der Switch zu verwenden, ist eine Sache, aber die Switch selbst als eine zu benutzen, ist etwas, woran die meisten Leute nicht denken. Es gibt viele tragbare, effizientere Akkus, aber wenn du in der Klemme steckst und ein USB-C-Ladegerät zur Hand hast, kann deine Switch deinen sterbenden Laptop retten.

4. Verwende andere Controller

(Image credit: Nintendo)

In den vergangenen Jahren haben die Konsolenhersteller nicht oft miteinander kooperiert, aber wie in vielen anderen Bereichen der Technologie gibt es einen Trend zu mehr technologieunabhängiger Hardware.

Kurz gesagt bedeutet das, dass du neben den Controllern von Drittanbietern auch bestimmte andere Controller mit deiner Switch verwenden kannst, darunter den GameCube-Controller und sogar PlayStation- und Xbox-Controller - wenn du einen USB-Adapter hast.

5. Spiele archivieren, um Speicherplatz zu sparen

(Image credit: Enrique Vidal Flores via Unsplash)

Die Switch ist nicht dafür bekannt, dass sie über einen großen internen Speicher verfügt; selbst mit einer SD-Karte könntest du Schwierigkeiten haben, alle deine Spiele unterzubringen. Wenn du viele digitale Kopien anstelle von physischen Spielkarten besitzt, wirst du wahrscheinlich noch mehr Probleme haben.

Zum Glück gibt es eine nette Funktion in der Switch, die dir hilft, Speicherplatz zu sparen, ohne deine Spieldateien zu verlieren. Kurz gesagt, kannst du das tun, indem du die Optionstaste drückst, während du ein Spiel auf dem Startbildschirm auswählst, und dann "Software verwalten" und "Software archivieren" auswählst. Wenn du dich durch einen größeren Teil deiner Bibliothek wühlen willst, wähle auf dem Startbildschirm "Systemeinstellungen", dann "Datenverwaltung" und "Schnellarchiv". Wähle einfach die Titel aus, die du archivieren möchtest, und wähle dann "Daten archivieren" und "Archivieren".

6. Internationaler eShop

(Image credit: Future)

Wenn du ein langjähriger Nintendo-Fan bist, kennst du das Problem mit den Regionssperren, die dich daran hindern, in anderen Ländern gekaufte Spiele zu spielen. Zum Glück gibt es auf der Switch ein kleines Schlupfloch - du kannst deine Ländereinstellungen ändern.

Unter "Einstellungen" und "System" kannst du zwischen Japan, Amerika, Europa, Australien/Neuseeland, Hongkong/Taiwan/Südkorea wählen. Nachdem du die Geschäftsbedingungen akzeptiert hast, kannst du dich durch regionale Angebote und Exklusivtitel wühlen. Mit diesem Trick haben viele Leute große Rabatte auf Spiele gefunden und kleinere Titel an die Spitze der Verkaufscharts gebracht.

7. Lichtschwert-Modus

(Image credit: Nintendo / AkakiKuumeri)

Wir wollen niemanden bevorzugen, aber wir haben uns das Beste bis zum Schluss aufgehoben: den Lichtschwertmodus. Die Joy-Cons haben einen eingebauten IR-Sensor, und es ist wirklich schade, dass er in Spielen nicht oft zum Einsatz kommt. Wenn du jedoch ein Nintendo Labo Variety Kit hast, kannst du mit einem versteckten Easter Egg deine Joy-Con in Lichtschwerter verwandeln.

Wenn du das Tutorial in Nintendo Labo aufrufst und gleichzeitig "Up" und "X" sowie die Schultertasten drückst, siehst du auf dem Bildschirm einen Lichtstrahl aus deinem Joy-Con schießen, und du bist bereit für ein Duell. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Switch alles kann – es gibt noch so viele andere coole Funktionen und lustige Easter Eggs, wie die geheime Nachricht, die im Joystick des Switch Pro Controllers versteckt ist.

Nintendo bringt außerdem regelmäßig neue Funktionen heraus, so dass du noch lange nicht den Anschluss verpasst hast, wenn du noch nicht bei der Switch-Party dabei bist. Die Black Friday Nintendo Switch Deals sind zwar schon vorbei, aber wir hoffen, dass es noch einige starke Rabatte auf die tragbare Konsole auch bis zum Cyber Monday geben wird.