Das war die CAGGTUS Leipzig 2023

34,3 Millionen. So viele Menschen zählen in Deutschland laut dem Verband der deutschen Games-Branche mittlerweile als Gamer. Bei einer so beachtlichen Zahl ist es kein Wunder, dass die Gamescom schon lange nicht mehr das einzige Festival hierzulande ist, um unser aller Lieblingshobby zu feiern. So fand dieses Jahr vom 13. bis 16. April die CAGGTUS in Leipzig statt und zog rund 14.800 begeisterte Besucher (Öffnet sich in einem neuen Tab) an.

Auch wir waren bei der leuchtenden Premiere der Community-Messe zugegen und haben uns für dich angeschaut, was die CAGGTUS Leipzig bei ihrem ersten Auftritt alles zu bieten hatte. Denn von jeder Menge Merch und aufwändigen Cosplayern, über eine ausschweifende Nostalgie-Ecke, bis hin zu einer gewaltigen LAN-Area, gab es wirklich überall etwas Spannendes zu entdecken.

Wir haben uns heute hier zusammengefunden...

(Image credit: Future)

um zu zocken! Ich sagte ja, die LAN-Area war gewaltig. Schon einen Tag vor Einlass in die eigentliche Entertainment Area, haben sich hier zahllose Gamer eingefunden, um sich mit ihren Setups und sogar ihren mal mehr mal weniger luxuriösen Schlafbereichen gegenseitig zu übertrumpfen. Als wir pünktlich um 10 Uhr die Halle betraten, waren viele der Besucher sogar noch in ihren Schlafsäcken eingemummelt, während gegenüber bereits Counter Strike, Fortnite und League of Legends, aber (überraschender Weise) auch diverse Singleplayer-Spiele wie Assassins Creed gezockt wurden.

Man würde meinen, dass die Stimmung hier richtig aufgeweckt sein sollte - vor allem, wer schonmal von der Salzigkeit einiger Communitys ("hust" League of Legends "hust") gehört hat. Stattdessen war es hier aber mucksmäuschenstill, da die meisten Headsets trugen und gebannt auf ihren Bildschirm schauten. So war uns teilweise gar nicht klar, ob die Leute hier miteinander, oder lediglich in der Anwesenheit anderer Leute spielten. Als dann jedoch ein kleiner Applaus ausbrach, weil ein Match wohl besonders geglückt sein musste, ließen wir es uns natürlich nicht nehmen, in das freudige Klatschen mit einzustimmen.

Ich will auch mal!

(Image credit: Future)

Als Tech- und Gaming-Magazin deines Vertrauens waren wir aber selbstverständlich nicht nur auf der CAGGTUS, um anderen beim Spielen zuzuschauen, sondern auch, um selbst Hand anzulegen. Doch hier muss ich sagen, dass die Messe vorwiegend ein Community- und nicht unbedingt ein Presse-Event war. Trotzdem haben wir uns den verhältnismäßig schnuckeligen Entwickler-Stand angeschaut und mit A Trail of Ooze (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Insanto Studios (Öffnet sich in einem neuen Tab) konnte ich sogar eine kleine Perle des von mir heißgeliebten Point-and-Click-Genres anspielen. Die Steam-Demo (Öffnet sich in einem neuen Tab) davon werde ich mir definitiv noch einmal genauer anschauen.

Es gab noch unzählige weitere Stände, die wir aufgrund des stetig wachsenden Besucherandrangs leider nur aus der Ferne bestaunen konnten. Ich erinnere mich etwa an eine VR-Kart-Rennbahn, bei dem du dein Fahrzeug durch einen Parcours steuern musstest, während du mithilfe einer VR-Brille IM Auto gesessen hast. Es gab eine Lasergame-Fläche, Rennsimulationen, mehrere Streaming-Bereiche und sogar eine Bühne, auf der Live-Pen&Paper vor Publikum stattfand - um nur eine Handvoll Angebote zu nennen.

Wo mein Herz aber schneller zu schlagen begann, war der Mario Kart-Bereich. Während ich das Warten bei der Rennsimulationsschlange relativ schnell wieder aufgab, konnte ich es nicht erwarten, endlich mal wieder Mario Kart: Double Dash!! zu spielen. Diesen Nintendo Gamecube-Racer hatte ich seit beinahe 20 Jahren (so alt bin ich schon!?) nicht mehr gespielt. Vielleicht hätte ich ihn jedoch lieber in dieser nostalgisch verklärten Erinnerung behalten sollen. Denn ich muss sagen, besonders gut gehalten hat sich die schwammige Steuerung leider nicht. Aber was solls, immerhin gab es noch jede Menge weiterer Klassiker, die mal wieder ausgegraben werden wollten.

(Image credit: Future)

Nostalgie pur

(Image credit: Future)

Und diese ausgegrabenen Klassiker hatten es ziemlich in sich. In der Retro Area hatten die Besucher die Möglichkeit, sich in die Vergangenheit zu katapultieren und ein Stückchen Nostalgie zurückzugewinnen. Zum Beispiel konnte man sich in Tekken für die PlayStation ordentlich eine vor den Latz hauen, im kultigen Mario Kart 64 einen Cup nach dem anderen fahren, oder in Donkey Konga für den Nintendo GameCube um die Wette trommeln. Vor allem Letzteres hat mich ziemlich neidisch gemacht, da ich noch keinen der coolen Bongo-Controller mein Eigen nennen kann. Spätestens jetzt wird es Zeit, dass ich meine GameCube-Sammlung erweitere! Übrigens gab es auch einige Stationen, an denen NES, SNES und sogar ein Commodore 64 aufgebaut waren. Wem die PlayStation- oder N64-Ära also noch nicht Retro genug ist, dürfte spätestens hier sein Match gefunden haben.



Da der Andrang in der Retro Area doch relativ hoch war, konnten wir leider nicht viele der Kultklassiker selbst anzocken. Aber das mussten wir auch nicht. Mir persönlich reichte es, den Besuchern dabei zuzuschauen und die Freude in ihren Gesichtern wahrzunehmen. Und genau das sollen Videospiele machen. Freude. Völlig egal ob Retro oder Neuheiten. Und das hat die CAGGTUS wirklich fantastisch miteinander vereint, da es für jeden Gamer die richtige Spielwiese gab. Da wir nach wie vor nicht die Möglichkeit hatten, die Retro-Spiele selbst zu spielen, verschlug es uns ein weiteres Mal an die Station, wo wir mit Mario und Co. auf unzähligen Rennpisten um die Wette brummen konnten. Apropos Mario: Den haben wir auch getroffen!

Hey, den kenn ich doch!

(Image credit: Future)

Neben dem schnauzbärtigen Klempner (Öffnet sich in einem neuen Tab), der erst kürzlich seine erfolgreiche Rückkehr auf die große Leinwand geschafft hat, haben wir aber auch noch viele weitere Figuren der Popkultur getroffen. Von blinkenden Unterröcken bis hin zu extravaganten Rüstungen konnte man sich hier allein schon als Fotograf für etliche Stunden aufhalten und immer wieder jemand neues sehen. Allerdings erspare ich dir jetzt die Aufzählung der ganzen Anime-Charaktere.

Lediglich unsere Begegnung mit Vi, Jinx und Silco aus der hervorragenden Netflix-Serie (Öffnet sich in einem neuen Tab) Arcane (Öffnet sich in einem neuen Tab) möchte ich noch erwähnen. Hier schließt sich nämlich der Kreis zu League of Legends und damit komme ich auch mit unserem Erfahrungsbericht allmählig zum Ende.

Die CAGGTUS Leipzig war ein Community-Event durch und durch. Es gab zahlreiche Angebote, von denen ich lange nicht alle erwähnt habe. Von dem Cosplay-Contest und den Farming Simulator oder auch Super Smash Bro.-Wettkämpfen habe ich z. B. noch gar nichts erzählt. Aber auch darüber hinaus gab es hier genug zu sehen und zu tun, um sich mindestens einen ganzen Tag lang gut zu beschäftigen - inklusive überteuertem Messe-Essen, aber das gehört einfach dazu.

Gerade etwas später am Tag, als sich die Halle immer mehr gefüllt hat, kam ein richtig schönes Gemeinschaftsgefühl auf und überall wurde gezockt, gelacht und den zahlreichen Shows zugeschaut. So kann ich nur sagen, dass uns die CAGGTUS sehr gut gefallen hat und ich mich persönlich sehr darauf freue, sie nächstes Jahr wieder zu besuchen.