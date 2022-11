Singles' Day 2022: Entdecke Angebote für den 11.11.

Lass dich nicht täuschen - nur weil der offizielle Aktionszeitraum am 11. November ist, heißt das nicht, dass die Angebote nur an diesem Tag erscheinen. Die Singles' Day-Verkäufe beginnen in der Regel Anfang November und gehen über den 11.11. hinaus, manchmal zusammen mit den frühen Black Friday (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Angeboten. Händler wie Amazon, Saturn oder MediaMarkt bieten oft schon in der ersten Novemberwoche Schnäppchen an.