Die besten iPhone SE Angebote im Februar 2021

Das iPhone SE ist Apples einziges wirklich günstiges Smartphone und deshalb wird es für viele Menschen, die ein neues Apple-Gerät suchen, die erste Wahl sein... aber ist es auch die richtige Wahl für dich?

Während es den Namen eines 2016er-Geräts von Apple teilt, ist das so ziemlich alles, was es mit dem ersten iPhone SE gemeinsam hat. Dieses neue Smartphone sieht so aus, fühlt sich so an und verhält sich eher wie eine Kombination aus dem iPhone 11 und 8.

Es ähnelt dem iPhone 8, fühlt sich an wie ein solches und hat sogar exakt die gleiche Bildschirmgröße und das gleiche Seitenverhältnis, aber Apple hat ein paar entscheidende Spezifikationen verbessert. Am wichtigsten ist die deutliche Steigerung der CPU. Diese wurde auf das Niveau des iPhone 11 angehoben und ist super leistungsstark. Und obwohl er nicht so leistungsfähig ist wie der neue A14 Bionic-Chip des iPhone 12, schlägt es immer noch die meisten Android-Geräte.

Zusätzlich zum Prozessor bietet das iPhone SE 4K-Videos, kabelloses Laden und eine Reihe anderer Funktionen, die über der UVP von 479 Euro liegen - günstiger als das iPhone 8 bei der Einführung war.

Es ist also erschwinglich, es bietet einige Specs weit über seinem Preisschild - iPhone SE Angebote sind perfekt für jeden, oder? Während es perfekt für diejenigen ist, die ein geringes Budget haben oder nicht viel brauchen, sollten Hightech-Fanatiker oder diejenigen, die große Handys mögen, woanders suchen.

Wir haben die besten iPhone SE-Angebote gesammelt und sie unten für dich aufgelistet, damit du alles vergleichen kannst, von den günstigsten bis hin zu den besten Preisen.

iPhone SE Angebote im Vergleich:

Das iPhone SE 2020 im Überblick

(Image credit: Apple)

Das iPhone SE im Überblick Das lang erwartete, brandneue Budget-Handy von Apple SPECIFICATIONS Displaygröße: 4,7 Zoll | Auflösung: 750 x 1334 | Rückkamera: 12 | OS: iOS 13 | RAM: 4GB | Speicher: 64/128/256GB | Akku: 1.821 mAh | Gewicht: 148g Reasons to Buy Leistungsstarker Prozessor für den Preis Porträt-Modus Kabelloses Laden Reasons to Avoid Nur eine Kamera

Das iPhone SE 2020, fühlt sich eher wie ein aktualisiertes iPhone 8 als ein aktualisiertes SE an. In Wirklichkeit zielt es auf diejenigen ab, die ein günstiges iPhone wollen. Es kommt zu einem Preis von unter 500 Euro und bietet gleichzeitig einige der 2020er-Spezifikationen, auf die viele Leute gespannt sein werden.

Es gibt Reverse Charging, Porträtmodus, 4K-Video und die Rückkehr eines alten Fan-Favoriten - Touch ID. Allerdings ist dieses Gerät völlig anders als alle anderen 2020er Apple-Geräte. Kein Face ID, große obere und untere Einfassungen, eine reduzierte Kameragröße und mehr ermöglichen es diesem Gerät, sein niedrigeres Preisschild zu erhalten.

Selbst mit der Enthüllung des iPhone 12 Mini und den Preissenkungen, die das iPhone XR und 11 erlebt haben, bleibt das iPhone SE das beste günstige iPhone auf dem Markt.



Lies auch unseren umfassenden iPhone SE Testbericht

iPhone SE Deals: FAQ

Ist das iPhone SE das beste günstige iPhone, das es gibt? Darüber lässt sich natürlich streiten. Während das iPhone SE das günstigste iPhone ist (oder zumindest das mit der günstigsten UVP), ist es vielleicht nicht unbedingt das beste günstige iPhone. Seit dem Start des iPhone 12 gibt es zwei Geräte, die um diesen Titel konkurrieren - das iPhone 12 Mini und das iPhone 11. Das iPhone 11 erlebte einen steilen Preissturz, der es zum bisher günstigsten Gerät gemacht hat. Auch das iPhone 12 Mini sieht wie eine erschwingliche Option aus. Der Unterschied, den sowohl das Mini als auch das 11 gegenüber dem SE haben, ist ihre weit überlegene Ausstattung. Beide Geräte bieten dir bessere Bildschirme, Akkus, allgemeine Performance und... naja, eigentlich die meisten Faktoren.

Wie schneidet das iPhone SE im Vergleich zum iPhone 12 Mini ab? Abgesehen von ihrer unterdurchschnittlichen Größe und den niedrigen Kosten für die Apple-Familie, haben diese beiden Handys nicht viel gemeinsam. Beide wurden im Jahr 2020 veröffentlicht, aber nur das iPhone 12 Mini sieht wirklich aktuell aus - das iPhone SE ist im Grunde nur das iPhone 8 mit ein paar neuen Funktionen! Wenn du dich für das iPhone 12 Mini entscheidest, zahlst du ungefähr das Doppelte von dem, was das iPhone SE kostet. Dafür bekommst du aber 5G, einen neuen Prozessor, eine zusätzliche Kameralinse mit deutlich mehr Leistung und Apples neue MagSafe-Funktion.

Ist das iPhone SE das günstigste Apple-Smartphone auf dem Markt? Ja und nein... Das iPhone SE ist das günstigste iPhone in Bezug auf die UVP und wenn du die Speichergrößen und andere derartige Faktoren berücksichtigst. Es hat einen niedrigeren Preis als das iPhone 7, iPhone 8 und andere solche Geräte hatten, als sie zuerst eingeführt wurden. Allerdings, wenn du jetzt auf die Preise schaust, wirst du feststellen, dass ein paar Geräte billiger sind, einschließlich der oben erwähnten 7, 8 und dem älteren 2016er iPhone SE.

Wie unterscheidet es sich vom originalen 2016er iPhone SE? Trotz des gemeinsamen Namens und des ähnlich niedrigen Preises sind dieses Gerät und das originale SE sehr unterschiedlich. Dieses Gerät hat ein identisches Gehäuse wie das iPhone 8 sowie ein ähnliches Kameraobjektiv-Setup. Das Original-iPhone SE hingegen hat ein komplett anderes Gehäuse, einen anderen Stil, andere Spezifikationen und ist eindeutig... nun ja, sehr 2016. Das 2020er iPhone SE nutzte Features wie einen leistungsstarken Prozessor und einen größeren Akku, um es auf den neuesten Stand zu bringen.