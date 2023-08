Achtung, AMD: Die Intel Arc A580 könnte sich als die neue bedeutende und preisgünstige GPU-Alternative hervortun!

Durchgesickerte Leistungstests zur Intel Arc A580 Grafikkarte deuten auf eine vielversprechende Alternative für die besorgte Konkurrenz!

Laut geleakter Benchmark-Daten, die von Wccftech veröffentlicht wurden, ist die Arc A580 mit 24 Kernen, 384 Execution Units (EUs) wie auch 3072 Arithmetic Logic Units (ALUs) ausgestattet. Diese Konfiguration ermöglicht eine Taktfrequenz von bis zu 2,4 GHz, die somit auch mit den Werten der Arc A770 und Arc A750 übereinstimmt. Weiterhin offeriert die A580 8 GB GDDR6-VRAM sowie einen 256-Bit-Speicherbus und eine Bandbreite von bis zu 512 GB/s. Und das alles bei einer TDP von 175 Watt!

Im Vergleich könnte so also die Sorge bei Team Rot wie auch Grün steigen, wo doch die A580 der Radeon RX 7600 aus dem Hause AMD wie auch einer RTX 3060 von Nvidia gefährlich werden dürfte. In den durchgeführten OpenCL-Benchmark-Tests erzielte die Arc A580 82.992 Punkte, was knapp über den 82.981 Punkten der AMD RX 7600 liegt. Die Nvidia RTX 3060 hingegen ist nur um 6,5 % schneller als die Arc A580.

Die vorliegenden Benchmark-Ergebnisse enthüllen auch das Test-Setup, welches einen Intel Core i7-1270 Prozessor, 32 GB DDR5-4800 RAM und das ASUS ROG STRIX Z690-E Gaming WIFI Mainboard umfasst. Bislang gibt es jedoch weder ein offizielles Veröffentlichungsdatum noch ein konkreter Preis für die Arc A580 bekannt. Hier warten wir also noch auf ein offizielles Follow-Up-Statement von Intel und hoffen darauf, dass der Hersteller diese Infos zeitnah nachreicht!

Kann Intel sich endlich durchsetzen?

Beeindruckend ist im Vergleich vor allem die Kosteneffizienz, die die neue Intel GPU offerieren dürfte. Mit einer UVP von 249 US-Dollar war eine A750 bereits recht erschwinglich und konnte im Regelfall gar unter 200 Dollar erworben werden. Einen entsprechenden Startpreis nehme ich auch bei der A580 an, weswegen sie wohl eine der idealen Budget- und Einsteiger-GPUs darstellen könnte.

Weiterhin wurden im laufenden Jahr seitens Intel auch schon zahlreiche Treiber-Updates veröffentlicht, die eine mögliche Leistungsbarriere besser umgehen sollen. Entlang dieser zahlreichen Patches könnte Arc als auch insgesamt wieder mehr an Beliebtheit gewinnen! Und auch wenn Intel noch längst nicht mit den besten Karten der Konkurrenz mithalten kann, könnte man sich so doch zumindest im Budget-Segment nachhaltiger etablieren.

Mit Gerüchten rund um eine Aktualisierung der Alchemist+-Serie ist Intel zudem ohnehin wieder im Fokus der Medien – ein Umstand, der auch dem nahenden Release einer A580 zugutekommen könnte ... Ich bleibe jedenfalls gespannt und freue mich auf den bevorstehenden Schlagabtausch zwischen Intel und der Konkurrenz!

