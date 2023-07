Sicher und anonym – wie Paysafecard das Onlineshopping sicherer macht

Immer mehr Konsumenten kaufen online ein. Das ist bequem und vor allen Dingen jederzeit ohne Einhaltung von Öffnungszeiten von zu Hause aus möglich. Die Produktauswahl ist enorm. Allerdings ist durch den verstärkten Onlinehandel auch die Cyberkriminalität gestiegen, allen voran Kreditkartenbetrug. Das hat teilweise schmerzliche finanzielle Folgen für die Betroffenen. Das hat dazu geführt, dass die Kreditkartenzahlung nicht unbedingt die beliebteste Bezahloption beim Onlineshopping ist. Eine mögliche Lösung für diese Probleme können sogenannten Paysafekarten sein. Sie funktionieren wie eine Kreditkarte. Allerdings müssen die Verbraucher beim Shoppen nicht mehr ihre Kreditkarten- oder Bankdaten preisgeben, um zu bezahlen.

Gefahren beim Einsatz der Kreditkarte beim Onlineshopping

(Image credit: Pixabay | Bru-nO)

Kreditkarten und vor allem die Kreditkartendaten sind bei Betrügern sehr begehrt. Wird eine Kreditkarte gestohlen, ist es wichtig, diese umgehend bei der Bank sperren zu lassen. Die Daten können allerdings auch durch einen Hacker- oder Phishing-Angriff in die falschen Hände gelangen. Das bleibt häufig unbemerkt, bis der erste Schaden entstanden ist und dann ist es schon fast zu spät. Der entstandene Schaden kann dabei enorm sein. Darüber hinaus hinterlässt jeder, der seine Kreditkarte im Onlineshopping einsetzt, Spuren im Internet. Damit sind Rückschlüsse auf das Einkaufsverhalten und auch auf den Aufenthaltsort möglich.

Wie kann die Paysafecard hier helfen?

Paysafecards sind elektronische Zahlungsmittel, die nach dem Prepaid-Prinzip funktionieren und ein ideales Zahlungsmittel für Online-Einkäufe darstellen. Der Konsument muss die Karte zunächst bezahlen und kann sie dann in vielen Onlineshops als Zahlungsmittel verwenden. Die Karte hat eine 16-stellige Nummer, wie eine Kreditkartennummer. Die Zahlung im Onlineshop erfolgt direkt durch die Eingabe dieser PIN-Nummer. Wird das Guthaben nicht ganz aufgebraucht, bleibt es für weitere Einkäufe einfach stehen. Jeder kann eine Paysafecard ganz anonym kaufen. Bank- oder Kreditkartendaten sind dafür nicht notwendig.

Welche Vorteile hat die Verwendung einer Paysafecard?

Paysafecards haben gegenüber anderen Bezahlmethoden einige Vorteile. Bezahlvorgänge im Internet werden damit sicherer und die Verbraucher können dabei vollkommen anonym bleiben. Das heißt, dass Cyberkriminelle keine Angriffsmöglichkeiten haben. Sie können weder Daten oder die Identität stehlen, noch können sie auf den Standort einer Person zugreifen oder die Einkaufsgewohnheiten nachverfolgen. Die Bezahlmethode funktioniert auf Prepaid-Basis, sodass der Schaden bei Verlust der Karte oder der PIN nicht höher sein kann als das Guthaben auf der Karte. Die Abwicklung von Zahlungen ist mit Paysafe ganz einfach und geht schnell. Karten sind sogar im Ausland gültig. Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn damit das Onlineshopping ein Stück weit sicherer wird.

Wo ist es möglich, mit der Paysafecard zu bezahlen?

(Image credit: Pixabay | Tumisu)

Noch nicht alle Onlineshops akzeptieren Paysafecards als Zahlungsmittel, doch es werden immer mehr. Denn auch für Webshops bietet die Karte viele Vorteile. Sie lässt sich leicht einbinden und die Bedienung ist intuitiv, sodass es keinen großen Aufwand darstellt, diese Zahlungsmöglichkeit für die Kunden anzubieten. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit Paysafecard zu bezahlen, um beispielsweise Spiele zu erwerben, die Gebühren einer Kontaktbörse zu bezahlen oder andere Unterhaltungsangebote im Internet zu nutzen. Auch viele Onlineshops bieten mittlerweile Paysafecards als Zahlungsoption an. Bekannte Anbieter dabei sind beispielsweise die Zalando, Aldi, Skype, Telekom, League of Legends, Tipico, Xbox, Spotify, Google Play, Amazon und viele mehr.

Paysafecard-Guthaben einlösen – so geht’s

Die Paysafecard als Zahlungsmittel einzusetzen, ist nicht schwer. Zunächst ist der 16-stellige Paysafecard-PIN notwendig. Der Shop muss Paysafecard als Zahlungsmittel anbieten. Als Erstes ist es notwendig, die entsprechende Zahlungsmethode auszuwählen. Wer einen Paysafecard-Account hat, kann auch online durch die Eingabe von Benutzername und Passwort bezahlen. Ansonsten einfach die PIN in die vorgesehenen Felder eingeben und dann noch den Kauf bestätigen. Schon ist der Kauf bezahlt, ganz einfach und vor allem anonym und ohne Eingabe von Kreditkarten- oder Bankdaten.

Fazit

Mit der Paysafecard haben Verbraucher eine einzigartige Möglichkeit, sicher und unkompliziert im Internet zu bezahlen. Viele tausend Onlineshops akzeptieren sie mittlerweile als Zahlungsmittel. Und auch Verkaufsstellen gibt es mittlerweile sehr viele, sodass es faktisch möglich ist, im Internet bar zu bezahlen. Selbst wenn Kunden ihre Paysafecard online erwerben oder die Paysafecard-App verwenden, ist die Nutzung sicher und anonym. Es gibt auch kaum Beschränkungen bei der Nutzung. Es wird weder eine Bonitätsprüfung bei der Eröffnung durchgeführt, noch ist irgendein Verifizierungsverfahren notwendig, wie das bei Kreditkarten notwendig ist. Sogar Jugendliche können die Karten bis zu einer bestimmten Höhe problemlos als Zahlungsmittel einsetzen.

Natürlich hat das Bezahlen mit Paysafecard auch ein paar Nachteile. Es fallen beispielsweise Gebühren an, wenn Zahlungen in Fremdwährungen erfolgen. Auch wer aufgeladene Geldbeträge zurücktauschen will, muss dafür eine Gebühr bezahlen. Wer keinen Paysafecard-Account hat, kann Transaktionen nur bis maximal 50 Euro durchführen.

Wer allerdings die Paysafecard ganz gezielt einsetzt, um in autorisierten Webshops zu bezahlen, hat damit ein sicheres und anonymes Zahlungsmittel, das so gut ist wie jede Kreditkarte.