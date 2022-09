Das League of Legends Spin-Off 'Arcane' gewinnt einen Emmy

Das Spin-off von League of Legends, Arcane, hat einen Emmy gewonnen.

Die Netflix-Show, die sich gegen große Namen wie Bob's Burgers, The Simpsons, Rick and Morty und What If...? durchgesetzt. Es ist die erste Streaming-Serie, die den Preis für das herausragende animierte Programm gewonnen hat.

"Wir fühlen uns geehrt, weil wir den Emmy für die herausragende Animationssendung gewonnen haben", verkündete das Team auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie.

"Danke an unser unglaubliches Team bei Riot Games und Fortiche, die Fernsehakademie und die großartigsten Fans (ja, DU, die dies möglich gemacht haben."

Honored doesn't even begin to describe how we feel about winning the #Emmy for 𝑶𝒖𝒕𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆𝒅 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎.Thank you to our incredible team at @RiotGames and Fortiche, the @TelevisionAcad, and the greatest fans (yes, you) for making this possible. pic.twitter.com/xFNWt4eNc7September 4, 2022

Als er den Preis entgegennahm, sagte Christian Linke, der Miterfinder von Arcane: "Vielen Dank für diese Auszeichnung. Das ist eine große Sache für uns, da wir von Videospielen kommen", fügte Linke hinzu (danke, Deadline). "Danke an Netflix, die von Anfang an an uns geglaubt haben, danke an Riot Games, die an der gesamten IP gearbeitet haben, und an all die Leute, die unser Spiel und League of Legends in den letzten 12 Jahren begleitet haben und dazu beigetragen haben, dass es so groß geworden ist, wie es jetzt ist.

LoL wurde durch die Serie für viele Neulinge in diesem Genre viel zugänglicher und erfreut sich dadurch einer großen Beliebtheit.

Falls du an der Attraktivität der Serie gezweifelt hast: Sie ist so erfolgreich, dass Netflix im Sommer eine fünfteilige Dokumentation hinter den Kulissen über die League of Legends-Animationsserie veröffentlicht hat. Bridging the Rift, die ab dem 4. August auf dem YouTube-Kanal von Riot Games zu sehen ist, zeigt die Entstehung der beliebten Serie.