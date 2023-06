Teste die neue Safari 17 Vorschau noch vor Release von macOS Sonoma!

Auch wenn macOS Sonoma noch bevorsteht, spendiert uns Apple doch schon jetzt eine weitere Möglichkeit, um Safari 17 bereits vor Release der neuen macOS-Version ausgiebig zu testen.

Während die neueste Safari-Version bisher einzig von Nutzern der Sonoma Beta auf Herz und Knochen geprüft werden konnte, erscheint jetzt auch eine (ähnliche) Version für Ventura-Nutzer, sodass die Safari-Variante nun noch mehr Apple-Fans zur Verfügung steht.

Der großen Freude über diese Neuigkeit wird allerdings durch Funktionseinschränkungen (die an den Betrieb entlang von macOS Ventura gekoppelt sind) ein Dämpfer versetzt. Einen weiteren gibt es entlang der Tatsache, dass Safari auf Ventura scheinbar nicht mit dem neuesten Preview-Build performt, sondern zunächst eine ältere Version der Preview angeboten wird. Wer sich damit nicht zufriedengibt, muss also doch zuerst auf die Sonoma-Beta zugreifen ... Schade!

Immerhin beinhaltet der Browser aber eine breite Auswahl an Entwicklerwerkzeugen, Live-Text-Support, einen überarbeiteten Responsive Design Modus sowie den neuen Bereich Feature Flags, der dir Zugang zu weiteren (experimentellen) Funktionen gewährt.

Das gibt es nur bei Sonoma

Wer auf die Sonoma Beta zugreift, darf sich zudem auf eine Reihe von Features vorstellen, die erstmals auf der WWDC 2023 präsentiert wurden. Hierzu gehört zunächst die längst überfällige Integration von Profilen in Safari, sodass dein Mac(Book) nun vollumfänglich mit Freunden und Familien teilbar ist, zeitgleich aber auch die nötige und individuelle Privatsphäre gewährt.

Zweite Ergänzung ist die Überarbeitung der privaten Internetnutzung. Sonoma sperrt demnach künftig deine "Fenster, wenn du sie nicht benutzt" und schützt dich vor besser vor aktueller Verfolgungstechnik. Außerdem kannst du Webseiten jetzt auch bequem zu deinem Mac Dock hinzufügen und so einen schnellen Zugang garantieren.

Was auf der WWDC 2023 noch nicht enthüllt wurde, sind die Neuerungen zum Textcursor. Dieser passt sich jetzt nämlich der gewählten Akzentfarbe deines Macs an und schafft so ein stimmigeres Gesamtbild.

Natürlich gibt es noch mehr, was das neue Preview-Build (173) bereithält, hierbei handelt es sich aber vor allem um subtile Änderungen, Entwicklertools oder Fehlerbehebungen, auf die ich an dieser Stelle nicht allzu detailliert eingehen möchte.

Spannend ist hingegen, dass wir aktuell noch die optimierte Suchfunktion sowie Freigabe von Passwörtern in Safari- sowie der Sonoma-Beta missen. Aber was nicht ist, das kann ja bekanntlich noch werden ...

Verfügbarkeit

Willst du einzig Safari 17 einmal einen Testlauf geben, dann kannst du natürlich auch die Preview der neuen Version für macOS Ventura schon jetzt über die Apple Entwickler-Seite herunterladen.

Die Installation ist kinderleicht und dein Computer wird dich hier von ganz allein durch den Prozess führen. Das Beste an der neuen Safari-Beta ist zudem, dass es hier kaum Zugangsrestriktionen gibt. Im Prinzip kann also jeder Besitzer der unterstützten Betriebssystem-Varianten einmal Safari 17 für sich austesten – ganz egal ob nun Entwickler oder nicht.

Weiterer Vorzug: Wie 9to5Mac bereits verraten hat, wird Safari 17 eine eigenständige Applikation sein und so die bisher genutzte Variante deines (Haupt-)Browsers nicht ersetzen. Du kannst sie also quasi ohne Risiko installieren und wieder löschen.

Im Kopf solltest du eben nur haben, dass es eine Vorabversion ist und somit noch nicht alles so glatt poliert ist, wie man das bei Release-Versionen sonst vom US-Gigant gewohnt sein mag.

Du suchst passend zur neuesten Apple-Software noch nach der entsprechenden Hardware? Dann könnte vielleicht das neue MacBook Air 15 oder die Pro-Alternative aus 2023 einen Blick wert sein?

Bist du dir hingegen noch unsicher, ob das 15-Zoll MacBook Air seinen Preis wert ist, lohnt sich auch ein Blick in unseren Vergleich mit dem 13-Zoll-Vertreter aus dem Vorjahr. Hiernach weißt du hundertprozentig, welches MacBook besser zu dir passt.