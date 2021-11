Black Friday Fitbit Angebote 2021: die besten Angebote für Sense, Versa 3 und mehr

Fitbit Fitness-Tracker und Smartwatches gehören in der Regel zu den besten Black Friday-Angeboten und jetzt, wo die offizielle Veranstaltung begonnen hat und die Preise fallen, sehen wir beeindruckende Rabatte bei einer Vielzahl von Händlern.

Die besten Black Friday Fitbit Deals findest du weiter unten, wobei die Rabatte auf ältere Modelle wie die Fitbit Versa 2 und Fitbit Charge 4 am häufigsten vorkommen.

In den Ländern, die es wirklich ernst meinen, könnten die Cyber Monday Deals am 29. November ebenfalls tolle Fitbit-Angebote bringen - und möglicherweise noch bessere Preissenkungen als die, die wir bereits gesehen haben. Fitbit hat zwar keine solchen Deals in petto, aber andere Shops, die die Wearables des Unternehmens verkaufen, vielleicht schon, deshalb solltest du unbedingt noch einen Blick auf unsere Cyber Monday Seite werfen.

Im Folgenden findest du die besten Black Friday Fitbit Angebote.

Black Friday Fitbit Angebote im Überblick

Fitbit Ace 3 Fitbit Ace 3 Smartwatch für Kinder, trackt Schritte und die Schlafqualität, lustige Animationen sorgen für Motivation und Freude an Bewegung 31 % günstiger, für nur 54,95 €

Fitbit Versa 2 45 % günstiger! Fitbit Versa 2 Gesundheits- und Fitness-Smartwatch mit Sprachsteuerung, Schlafindex und Musikfunktion, Crème/Kupferrosé, mit Alexa-Integration 45 % günstiger, für nur 109,95 €

Fitbit Versa 3 Fitbit Versa 3 Smartwatch mit integriertem GPS, Echzeitmessung von Schritten und Tempo, Herzfrequenzzonen-Anzeige, Kalorienverbrauchmessung und Überwachen der Schlafqualität 19 % günstiger, für nur 185 €

Fitbit Sense Fitbit Sense Smartwatch mit EKG, Stresserkennung und Hauttemperatursensor zum frühzeitigem Erkennen von Krankheiten oder des Eisprungs, Herzfrequenzmessung und Tracken des Kalorienverbrauchs, der Schritte und mehr 32 % günstiger, für nur 224,95 €

Black Friday Fitbit Angebote: FAQ

(Image credit: Ida Blix)

Wann gibt es die besten Fitbit Black Friday Deals im Jahr 2021? Manchmal werden Fitbit Wearables im Vorverkauf vor dem Black Friday angeboten, der je nach Händler um den 20. November herum beginnen kann. Die wirklich besten Angebote gibt es aber wahrscheinlich an dem betreffenden Wochenende vom 26. bis 29. November. Fitbits sind nicht wie iPads, und die Rabatte variieren in dieser Zeit nicht. In der Regel werden die Preisnachlässe zu Beginn der Aktion gewährt und bleiben das ganze Wochenende über bestehen. Einige Einzelhändler könnten sich jedoch dazu entschließen, Restbestände älterer Fitbits - z. B. Versa 2 oder Charge 4 - loszuwerden, so dass es zu großen, aber zeitlich begrenzten Preisnachlässen auf Modelle kommen könnte, die nicht mehr zu den neuesten gehören.

Sollte ich auf die Black Friday Fitbit Angebote warten? Vor dem Black Friday hast du vielleicht Schwierigkeiten, dich zu entscheiden, ob du bis zum Schlussverkauf warten oder gleich einen neuen Tracker kaufen sollst. Das ist eine schwierige Frage, die durch die Tatsache erschwert wird, dass die Fitbit-Angebote zwar gut, aber oft nicht großartig sind - zumindest sind sie es nicht wert, Monate darauf zu warten. Wenn du eine Fitbit haben willst, um dein Training zu verfolgen, dann solltest du es jetzt kaufen - es bringt nichts, wenn du mehrere Monate lang nicht trainierst, während du wartest. Wenn du aber gehofft hast, ein Wearable als Geschenk für jemanden zu kaufen, vor allem zu Weihnachten, lohnt es sich zu warten.

Welche Fitbit-Deals erwarten uns am Black Friday?

Normalerweise bietet Fitbit am Black Friday einen pauschalen Preisnachlass in seinem Online-Shop an, so dass es im gesamten Sortiment der Marke zu moderaten Preisnachlässen kommen könnte. Aber die interessanteren Rabatte könnten von bestimmten Händlern kommen.

Wir sehen oft Fitbit-Angebote für die Smartwatches der Marke, zu denen am Black Friday 2021 die Fitbit Versa 3 und die Fitbit Sense gehören könnten. Bei Fitness-Trackern gibt es nicht immer Rabatte, aber mit der Fitbit Luxe könnte sich das ändern, denn sie ist ein neues Premium-Modell der Marke in dieser Kategorie.

Auch einige ältere Modelle wie der Versa 2, der Charge 3 oder 4 und die Ace-Modelle könnten reduziert werden. Allerdings könnte es sich dabei um Versuche der Einzelhändler handeln, veraltete Lagerbestände loszuwerden, so dass die Preissenkungen unbeständig sein oder schnell ausverkauft sein könnten.

Wo gibt es die besten Fitbit Black Friday Angebote?

Wie wir bereits erwähnt haben, wird es auf der Website von Fitbit einige gute Angebote geben, und das könnte ein guter Startpunkt für dich sein, wenn du nach Angeboten suchst. Andere Einzelhändler werden mit Sicherheit auch mitmachen, vor allem Amazon und Media Markt sowie Saturn, also schau dich um.

Vielleicht hast du auch in den Geschäften Glück, denn Fitbits sind so beliebt, dass sie auch in Ladengeschäften verkauft werden. Natürlich birgt der Besuch von Black Friday-Veranstaltungen vor Ort auch Risiken (zur Zeit gilt es auch noch, sich an aktuell geltende Coronabeschränkungen zu halten, Stichwort 2G), nicht zuletzt die Möglichkeit, dass das Gerät ausverkauft ist, aber vielleicht findest du ja Angebote, die es online nicht gibt.