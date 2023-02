Included in this guide:

Die besten PS4-Controller sind so konzipiert, dass du das Beste aus deiner alten Sony-Konsole herausholen kannst, ohne dass du die Bank sprengen musst. Auch wenn die Konsole bald ein Jahrzehnt auf dem Markt ist, bedeutet das, dass mehrere ehemals teure DualShock 4-Alternativen auf erschwinglichere Preise fallen.

Die Hauptfunktion der besten PS4-Controller ist es, die besten PS4-Spiele zu einem noch angenehmeren Erlebnis zu machen. Auch wenn die Konsole von der PS5 abgelöst wurde, gibt es immer noch jede Menge Cross-Gen-Titel und Exklusivtitel wie God of War Ragnarök, die du durchspielen kannst.

Wer also noch nicht auf die Next-Gen-Konsole umgestiegen ist, kann die PS4 noch lange genießen und mit den besten PS4-Controllern das Maximum aus seiner Zeit mit der Last-Gen-Konsole herausholen.

Die besten PS4-Controller in 2023

Warum können Sie TechRadar vertrauen? Unsere Experten verbringen Stunden damit, Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu vergleichen, damit Sie das Beste für sich auswählen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir testen.

(Image credit: Sony)

1. Sony DualShock 4 Wireless Controller Der beste PS4-Controller Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Konnektivität: Wireless Anpassungsmöglichkeiten: Keine Farbe: Eine Auswahl an Farben, darunter Schwarz, Grün, Blau, Weiß und Rot Gewicht: 210g Die besten Angebote von heute Anzeigen bei EURONICS DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei MediaMarkt DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Tolles Aussehen und Gefühl + Eingebauter Lautsprecher zum Eintauchen + Hochsensible Bewegungssensoren Kontra - Zu leicht für manche Hände - Das Trackpad hat Schwächen - Die Akkulaufzeit könnte länger sein

Es dürfte keine Überraschung sein, dass der offizielle DualShock 4 von Sony unsere Liste der besten PS4-Controller anführt. Der DualShock 4 ist einer der bisher besten Controller von Sony. Er ist schlanker und ergonomischer als seine Vorgänger. Darüber hinaus verleihen ihm exzellente Features wie das Touchpad, die Beleuchtung und die eingebauten Lautsprecher einen tollen Premium-Touch.

Aber das ist nicht nur eine einfache, unbedachte Empfehlung. Es gibt eine riesige Auswahl an Farboptionen, die du beim Kauf eines DualShock 4 berücksichtigen kannst. Mit einem roten, blauen, goldenen oder vielleicht sogar einem grünen DualShock 4 in Tarnfarben kannst du die Sache ein bisschen aufpeppen. Hier gibt es Optionen für Gamer aller Art.

Dank der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse am Controller kannst du auch ganz einfach eines der besten PC-Gaming-Headsets oder Kopfhörer an den Controller anschließen. Allerdings ist die Akkulaufzeit, ähnlich wie bei dem Nachfolger DualSense auf der PS5, vergleichsweise gering. Mit einer einzigen Ladung kannst du zwischen vier und acht Stunden spielen.



Wenn du also häufig aufladen musst, brauchst du vielleicht eine Ladestation, vor allem, wenn sie mit Micro-USB geladen wird. Alternativ kannst du auch einen kabelgebundenen Controller verwenden, damit du dein Pad nicht mehr aufladen musst. Viele sind bereits auf USB-C für ihre Handys umgestiegen, so dass es wahrscheinlich weniger passende Kabel gibt.

Wir finden, dass der DualShock 4 ein großartiger PS4-Controller für jemanden ist, der einfach nur spielen will und sich nicht um die Anpassungsmöglichkeiten einiger der unten aufgeführten Controller von Drittanbietern schert. Und als Pad, das im Lieferumfang der Konsole enthalten ist, macht es seine Sache bemerkenswert gut. Zu beachten ist auch, dass der DualShock 4 zwar mit der PS5 funktioniert, aber nur zum Spielen auf der Konsole verwendet werden kann.

(Image credit: Nacon)

2. Nacon Revolution Unlimited Pro Controller Der beste Premium-Controller für PS4 Our expert review: Spezifikationen Konnektivität: Bluetooth, USB Anpassungsmöglichkeiten: Ja Farbe: Schwarz Gewicht: 700g Die besten Angebote von heute Anzeigen bei notebooksbilliger DE/AT (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Wahrhaft ergonomisch + Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten + Hochwertige Verarbeitung Kontra - Tastenbelegung nicht eindeutig - Profile können auf der PS4 nicht geändert werden

Wenn du eine PS4 hast, aber das Design des Xbox One Gamepads magst, dann ist der Nacon Revolution Unlimited Pro Controller genau das Richtige für dich. Was das Design angeht, macht Nacon normalerweise keine halben Sachen und das ist auch bei diesem wirklich ergonomischen Pad der Fall. Du findest ein elegantes schwarz-graues Finish und viele Optionen für die Tastenbelegung und die individuelle Anpassung.



Der Unlimited Pro wurde von Nacon entwickelt, einem Unternehmen, das sich auf Gaming-Zubehör für den eSport spezialisiert hat. Er ist sowohl mit PlayStation 4-Konsolen als auch mit PCs kompatibel. Und das Beste daran? Der Revolution Unlimited Pro ist offiziell von Sony lizenziert.

Das ist ein zuverlässiges Gütesiegel, das vorsichtige Käufer beruhigen sollte. Wenn du einen PS4-Controller mit ein paar Extras suchst, die dich nicht überfordern, und ein robusteres Gamepad bevorzugst, dann können wir dir den Nacon Revolution Unlimited Pro Controller nicht genug empfehlen.

Das Beste an diesem Gamepad sind die vielen Möglichkeiten, die du mit ihm hast, denn die Sticks können ebenso wie die Begrenzungsbänder ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass du genau das richtige Gefühl für den Controller bekommst, das sich in den verschiedenen Spielgenres unterscheiden kann. Besonders gut hat er sich bei Shootern bewährt. Wenn du also bei Spielen wie Call of Duty Modern Warfare 2 einen Wettbewerbsvorteil haben willst, könnte dieser Controller genau das Richtige für dich sein.

(Image credit: Razer)

3. Razer Raiju Ultimate Wireless PS4 Controller Der beste kabelgebundene PS4-Controller Our expert review: Spezifikationen Konnektivität: Wireless, USB Anpassungsmöglichkeiten: Ja Farbe: Schwarz Gewicht: 370g Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Unglaublich robust und langlebig + Reaktionsschnelle mechanische Tasten + Zuverlässige kabelgebundene Konnektivität + Integrierte Chroma-Beleuchtung Kontra - Lästige Latenz - Die D-Pad-Optionen fühlen sich billig an - Eingeschränkte Verfügbarkeit

Der Razer Raiju Ultimate Wireless PS4 Controller ist eines der intelligentesten PS4-Pads auf dem Markt und eignet sich besonders für erfahrene Spieler, die einen Controller suchen, der mehr bietet. Mit der Razer Mobile App kannst du den Controller individuell anpassen, z. B. mit Mapping, Empfindlichkeitsanpassung und einer eigenen RGB-Beleuchtung.



Wenn dir das noch nicht reicht, kannst du auch die austauschbaren Thumbsticks, die integrierte Schnellsteuerung und den Hair Trigger Mode nutzen. Wenn du die Möglichkeiten des Controllers nutzt, wird dein Spielerlebnis in einer Vielzahl von Genres noch reibungsloser sein.

Wie die anderen Pro-Controller auf dieser Liste ist auch der Raiju Ultimate etwas klobiger als der DualShock 4 und damit eher für diejenigen geeignet, die den größeren Stil des Xbox One-Controllers bevorzugen. Der Raiju Ultimate ist ein fantastischer PS4-Controller, aber er ist nicht billig. Daher können wir den Kauf nur empfehlen, wenn du vorhast, die erweiterten Funktionen zu nutzen. Oder wenn du die RGB-Beleuchtung wirklich magst.

(Image credit: Nacon)

4. Nacon Asymmetric Wireless Controller Der beste PS4-Controller für Xbox-Konvertierungen Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Konnektivität: Bluetooth, USB Anpassungsmöglichkeiten: Keine Farbe: Schwarz Gewicht: 390g Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Coolblue DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Geeignet für alle, die Xbox-Controller bevorzugen + Funktioniert auf PS4 und PC + Bequem und gut gebaut Kontra - USB-Bluetooth-Empfänger erforderlich - Kein Bewegungssensor oder eingebauter Lautsprecher

Nacon hat wieder zugeschlagen: mit dem Asymmetric Wireless Controller. Ein komfortables Gamepad, das PS4- (und PC-) Spielern das Erlebnis eines Xbox One-Controllers bietet. Er ist robust und gut verarbeitet und hat ein klobigeres Design als der DualShock 4, wodurch er auch bei längeren Spielesessions bequemer zu halten ist.



Der Name verrät schon das Alleinstellungsmerkmal: Der Nacon Asymmetric Wireless Controller hat versetzte Analogsticks, genau wie das Xbox One Pad. Wir fanden, dass dies die bessere Wahl für diejenigen ist, die Probleme mit der Fingerfertigkeit haben oder die einfach das versetzte Design im Gegensatz zu Sonys Tradition der symmetrischen Sticks bei den offiziellen Pads bevorzugen.

Allerdings gibt es ein paar Leistungsprobleme zu beachten. Während des Tests haben wir eine Verzögerung festgestellt, und es gibt keine bewegungsempfindlichen Funktionen. Außerdem fehlen der Lichtbalken und der Lautsprecher, was für manche Spiele wichtig ist. Er ist eine gute Wahl, wenn du ein zweites Pad für bestimmte Dual-Stick-Titel brauchst, aber er wird deinen DualShock 4 wahrscheinlich nicht ersetzen, es sei denn, du bevorzugst die Asymmetrie der Analogsticks.

(Image credit: Hori)

5. Hori Mini Wired Gamepad Der beste PS4-Controller für Kinder Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Konnektivität: Kabel Anpassungsmöglichkeiten: Keine Farben: Schwarz, Blau, Rot Gewicht: 230g Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + 40% kleiner als der DualShock 4 + Großartige Option für Kinder und kleinere Hände Kontra - Ist nur mit einer begrenzten Anzahl von Spielen kompatibel

Das Hori Mini Wired Gamepad ist gut für kleinere Hände geeignet. Egal, ob dir die normalen PS4-Controller zu groß sind oder du eine Alternative für deine Kinder suchst, dieses Pad ist genau das Richtige für dich. Das Hori Mini Wired Gamepad hat einen ansprechenden Retro-Look und fühlt sich gut an. Das kabelgebundene Pad hat ein 10 Fuß langes Kabel und ist etwa 40 Prozent kleiner als der DualShock 4. Der Griff ist daher sehr klein, aber dafür lässt es sich gut transportieren. Außerdem eignet es sich gut für einfache Arcade-Titel.

Weil dieser PS4 Controller so klein ist, fehlen ihm eine Lichtleiste, ein Stereo-Kopfhöreranschluss, ein Lautsprecher, zwei Motoren und ein Bewegungssensor. Sieh es als eine abgespeckte Alternative zum DualShock 4. Daher werden einige Spiele mit diesem Controller nicht funktionieren, aber Arcade-Titel oder Kampfspiele könnten von ihm profitieren.

Die besten PS4-Controller: FAQs

Welcher PS4-Controller ist der beste? Wenn es um den besten PS4-Controller geht, gibt es keinen Zweifel daran, dass der DualShock 4 einer der hochwertigsten PS4-Controller auf dem Markt ist. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass er der einzige Controller mit unglaublicher Qualität ist. Unternehmen wie Razer, die den Raiju Ultimate Wireless Controller vorstellen, garantieren mit ihrem renommierten Namen für Gaming-Hardware und Elektronik ein hochwertiges Produkt.

Funktionieren PS$-Controller auch mit einer PS5? Es ist wichtig zu wissen, dass der DualShock 4-Controller an eine PS5 angeschlossen werden kann, aber du wirst keine PS5-Spiele spielen können. Der Controller kann zwar mit PS4-Spielen auf der Plattform verbunden werden, aber es gibt auch Nachteile in umgekehrter Richtung. Das liegt daran, dass der DualSense 5 neue Funktionen enthält, die dem DualShock 4 fehlen, was das Erlebnis mit PS5-Titeln beeinträchtigen würde. Außerdem lassen sich PS4-Controller von Drittanbietern überhaupt nicht mit der Plattform verbinden.

Sind günstige PS4-Controller überhaupt ihren Preis wert? Günstigere PS4-Controller sind es wert, gekauft zu werden, und sie funktionieren genauso gut wie jedes lizenzierte Produkt. Wenn du also mit einem kleineren Budget arbeitest und eine schnelle Lösung brauchst, sind sie eine tolle Alternative, ohne dass du auf die Leistung eines DualShock 4 verzichten musst. Einer der wichtigsten Punkte, auf den du bei der Suche nach einer günstigeren Alternative achten solltest, ist die Akkulaufzeit. In der Regel ist die Akkulaufzeit eines günstigeren Controllers kürzer als die eines lizenzierten Produkts, aber das spiegelt sich im Preis wider.

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. um 18 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!