5 ting du bør overveje før du køber en VPN

Overvejer du at tilføje en VPN til dine månedlige udgifter? Ved du hvordan de fungerer og hvilke fordele de giver? Har du overvejet hvor meget af dit liv som sendes igennem internettet i form af sociale medier, billeder, videoer og lignende?

Hvis dette giver dig grund til bekymring, er du ikke alene, slet ikke når man tænker på, hvor mange der kunne være interesserede i at snage i dit privatliv. En måde at sikre dine data på og tage kontrol over hvordan du fremstår online er at benytte en VPN (Virtual Private Network)..

Hvad sker der egentlig, når du bruger en VPN? I teorien skaber en VPN en virtuel krypteret tunnel imellem dig og en server, som drives af en VPN-udbyder. Al din trafik fra internettet køres igennem denne tunnel og holdes dermed væk fra snagende blikke. En VPN giver desuden indtrykket af, at din computer har VPN-serverens IP-adresse, hvilket i sidste ende maskerer både din identitet og lokation.

Så hvad skal du være opmærksom på, når du skal vælge en VPN?

1. Betaling

Sørg for at forstå hvordan forholder dig anonym i forhold til en VPN, selv når det gælder betalinger af samme, som oftest foretages med ikke anonyme kreditkort og lignende. Du bør allerede vide dette, før du vælger en VPN. Der findes desuden anonyme betalingsformer.

2. Sikkerhed

En VPN er et unikt og kraftigt stykke værktøj, som du bør overveje, hvis du værner om dit privatliv. Uanset om der er tale om en gratis tjeneste eller sågar en krypteret router, bør kryptering af din internettrafik være en prioritet, når du går online. Hvilken grad af kryptering tilbyder din VPN-udbyder? Med eksempelvis AES-256 kryptering vil al din internettrafik være dybt begravet under flere lag sikkerhed – hvilket gør dine personlige data urørlige og usynlige på ethvert Wi-Fi-netværk.

Når du downloader – musik, videoer eller billeder, eller hvis du har en virksomhed, som sender følsomme dokumenter – har du brug for en grad af sikkerhed, som sikrer, at disse informationer ikke falder i de forkerte hænder. Er din VPN certificeret af en uafhængig sikkerhedsspecialist? Dette er altid godt at vide.

3. Privatliv

Du bør overveje en VPN-tjeneste, som ikke gemmer nogen personlige data (for at undgå at kunne blive holdt ansvarlig) og sikrer online-brugernes privatliv. Du bør være sikker på, at VPN-tjenesten ikke gemmer nogen log-filer på sine servere og at al den brugerdata de modtager er helt og aldeles anonym og ikke forbundet til en brugers rigtige IP-adresse og placering.

VPN-tjenesten bør ikke være en del af Five Eyes, Nine Eyes eller Fourteen Eyes Network. Denne aftale eksisterer imellem forskellige lande, hvor internettrafik BLIVER gemt. Du bør benytte en VPN, hvor absolut ingen aktivitet overvåges og gemmes. Vær derfor opmærksom på, at det land VPN-tjenesten opererer fra ligger uden for de 14 Eyes lande – en registreret postboks tæller ikke.

Du bør desuden sikre dig, at udbyderen ikke gemmer logs eller bruger tredjepartstjenester til at behandle personlige data. Der findes historier om, at NordVPN, ProtonVPN, AVG Secure VPN, Cyberghost, VyprVPN og flere benytter tracking-værktøjer i deres mobil-apps, som kompromitterer deres privatlivspolitikker og i sidste ende kompromitterer brugernes sikkerhed.

4. Reklameadfærd

Stol ikke på en VPN, som reklamerer på tvivlsomme hjemmesider. Der ser ud til at være et kæmpe marked for tredjepartsfirmaer, som sælger livstidsabonnementer på VPN-tjenester. Undgå helst denne type mellemmænd. Hvorfor skulle du også overhovedet give dine private oplysninger til tredjepart? Og hvorfor samarbejder en VPN-tjeneste overhovedet med tredjepartsfirmaer, som reklamerer med ”livstidsabonnementer”? Undgå mellemmænd og tredjepartsfirmaer og hjemmesider. Køb dit abonnement til en VPN direkte fra firmaet selv.

5. Mistænkeligt billige abonnementer

Har du set billige livstidsabonnementer til mindre end 100 dollars? Hvis noget er for godt til at være sandt, så er det ofte netop ikke til at stole på. Det kræver desuden penge at drive et hurtigt, sikkert og sikret netværk med VPN-servere i hele verden, med dertil gode apps og kundeservice.

Hvis en VPN tilbyder et billigt ”livslangt medlemskab” kan det handle om at indsamle brugerdata og sælge disse til tredjepart eller reklamefirmer eller omdirigering af din trafik til andre hjemmesider (for herved at få kommission af salget). Det skal du undgå.

6. Og glem ikke at...

Læs brugerbetingelserne. Som med alt andet handler det i dag om at læse det med småt. Er der eksempelvis nogen begrænsninger ved tjenesten, som adskiller sig fra det der reklameres med (eksempelvis ubegrænset trafik vs. ”fair use”)? De bedste betingelser er tydeligt beskrevet og lægger ikke fingre imellem eller benytter jurasprog, som de færreste forstår.

Tjek om VPN-tjenesten på noget som helst tidspunkt har frigivet nogen form for data. VPN-udbydere er tidligere blevet taget i at give data til myndigheder.

Du bør sikre dig, at VPN-tjenesten har OpenVPN-understøttelse på alle de platforme du benytter.