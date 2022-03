Anmeldelse: The Boys Presents: Diabolical

The Boys Presents: Diabolical leverer masser af, hvad fans af serien nyder så meget. Alle de sædvanlige Boys elementer er her - umotiveret vold, mørk humor, hjerte, bidende sociopolitiske kommentarer og et satirisk bud på superhelte. Det kommer til kort på nogle områder, men i det store og hele er det en serie, der er værd at se, som udvider The Boys' univers.

Det ser ud til, at The Boys ikke kan gøre noget forkert. Som et af Prime Videos største hits blandt både kritikere og publikum, er der ikke meget kritik at rette mod dette live-action satiriske superhelte show.

Der er dog ét klagepunkt, der kan rettes mod det. The Boys’ univers er rigt med excentriske, ulidelige og komplekse karakterer og en fiktiv verden, der er spækket med humoristisk og blodigt potentiale. Uden for seriens hovedspillere og plot – der skal fortsættes i The Boys sæson 3 i juni – har vi dog ikke udforsket dette overbevisende univers i dybden. Hvilket rejser spørgsmålet: Hvorfor ikke?

The Boys Presents: Diabolical, et originalt Prime Video TV-show, ser ud til endelig at svare på det simple spørgsmål. Ikke overraskende, i betragtning af at The Boys' kreative chefteam var involveret i produktionen, så leverer spin-off serien også en sardonisk reaktion på sådan en forespørgsel. Diabolical er en forførende samling af historier, der giver lige så meget humor, hjerte og hypervold som dens ældre søskende. Alt er ikke lige godt, men Diabolical gør et stort set effektivt og behageligt stykke arbejde med at udfylde et univers, der fortjener at blive udforsket mere detaljeret.

Love, Death & Robots?

The Boys Presents: Diabolical indeholder en historie i tegneseriens kunststil. (Image credit: Amazon Studios)

The Boys Presents: Diabolical er en animeret antologiserie, der består af otte individuelle fortællinger, der bygger på live-action showet og den grafiske romanseries univers. Hver historie følger en bestemt person - hvis liv er påvirket af Compound V, Vought Industries udviklede serum, der giver superkræfter til enhver, der bruger det.

Det er denne anvendelse - eller rettere sagt, misbrug - af Compound V, der samtidig driver Diabolicals individuelle fortællinger og forbinder dem. Hver historie eksisterer som en selvstændig enhed, men den målrettede og tilfældige udnyttelse af Compound V - af hver histories hovedperson - er den fællesnævner, der rodfæster dem i dette univers. Det ligner den rolle, Uatu the Watcher spiller i Marvel Studios’ What If…? antologi show; en karakter eller genstand, der fungerer som en gennemgående linje mellem disse individuelle fortællinger. Det er ikke helt nødvendigt at binde Diabolicals historier sammen, men at se Compound V's effekt på The Boys' bredere verden giver en glædelig om end noget tragisk visning.

Det niveau af tilfredshed strækker sig til hver episodes karakter. Med 10 til 12 minutter er Diabolicals fortællinger blottet for plot-polstring, hvilket gør det nemt at binge hele serien hurtigt. Tænk på Diabolicals spiltider som en endnu mere kortfattet version af Netflix antologishowet Love, Death & Robots, og du vil have en klarere forståelse af, hvor kort det er.

The Boys Presents: Diabolical afslører Homelanders traumatiske baggrundshistorie. (Image credit: Amazon Studios)

Hvad med selve historierne? I overensstemmelse med andre antologi tv-serier, inklusive The Twilight Zone og Black Mirror, varierer Diabolicals fortællinger i niveauer af nydelse og hvad de bringer til The Boys' univers.

One Plus One Equals Two blander for eksempel en følelsesmæssigt Homelander-centreret fortælling med The Boys' humor og umotiverede vold. En slags oprindelseshistorie læner sig op af barndomstraumer og Vought-eksperimenter, der gør Homelander til den narcissistiske og psykotiske Supe, som vi ser i live-action showet. Det er en lille, men betydningsfuld undersøgelse af en karakter, som publikum elsker at hade, og det gør ham mere relaterbar.

John og Sun-Hee leverer i mellemtiden en meget følelsesladet historie, der uden tvivl er den mest gribende af Diabolicals otte bidrag; dens stilisering som en anime-gyser, der kun tilføjer de skræmmende og hjerteskærende temaer, der er udforsket som en del af dens bevægende fortælling.

I betragtning af de vidunderligt stramme historielinjer er det skuffende, at nogle Diabolical episoder føles noget flade i forhold til deres søskende. En animeret kortfilm, hvor P****d Off Supes dræber deres forældre - co-written af Rick and Mortys Justin Roiland - er seriens sjoveste indslag, men bliver svigtet af en ret brat slutning. I mellemtiden går Nubian vs Nubian, som fokuserer på to Supes på vej mod skilsmisse, medmindre deres datters indgriben viser sig at være et mesterværk, bare ingen steder narrativt. Hvis det ikke var for inklusionen af to bit-part Supes - Nubian Prince og Ground Hawk - løftet fra The Boys' kanon, ville Nubian vs Nubian uden tvivl ikke tilføje nogen betydning til Diabolical som en serie.

Diabolical gør ikke altid god brug af sin store rollebesætning, i forhold til den store mængde talent, der er knyttet til projektet. Der er masser af store navne involveret, inklusive Stranger Things' Caleb McLaughlin, MCU-filmstjernen Don Cheadle og endda The Boys' live-action skuespilleren Dominique McElligott. Nogle af showets talenter har dog kun små roller, hvilket er en smule skuffende, i betragtning af hvor meget der blev gjort ud af deres involvering i showet.

Kunstnerisk licens og referencer

John og Sun-Hee er den mest bevægende historie i The Boys Presents: Diabolical. (Image credit: Amazon Studios)

Apropos Nubian Prince og Ground Hawk, Diabolical er fyldt med referencer til The Boys. Fra cameo-optrædener, herunder The Deep og Vought publicisten Ashley Barrett, til Supes-merchandise og memorabilia, refererer Diabolical til den fiktive verden, som serien er baseret på. Det er muligt at se hele showet på under to timer, men seerne vil helt sikkert gerne gense hvert afsnit for at opdage alle hints til tegneserien og live-action showet.

Sådanne referencer er ikke den eneste visuelt tiltalende del af Diabolical. På samme måde som Love, Death & Robots eller Star Wars: Visions på Disney Plus hylder Diabolicals otte afsnit en lang række berømte animationsstile. Hver fortælling føles som om, den er blevet parret med en passende æstetik, der også løfter det tematiske, følelsesmæssige og humorbaserede indhold.

I'm Your Pusher, en historie skrevet af The Boys' medskaber Garth Ennis, er blevet genskabt på charmerende vis i stil med co-creator Darick Robertson. Det er den levende legemliggørelse af duoens originale værker og fanger perfekt tonaliteten og den udtryksfulde stemning i The Boys' kildemateriale.

Det bliver rigtig mærkeligt i Boyd in 3D i The Boys Presents: Diabolical. (Image credit: Amazon Studios)

Andre bidrag ærer den store mangfoldighed af globale animationsteknikker. Laser Baby's Day Out tager udgangspunkt i den amerikanske animations guldalder; dens Looney Toons-agtige stilisering leverer komedie og modent indhold i lige grad. BFFs, såvel som John og Sun-Hee, fejrer de særskilte billeder, der ses i traditionel og moderne anime- og manga import, herunder Sailor Moon, Pokémon og Studio Ghibli produktioner. Boyd in 3D har i mellemtiden en animationsstil, der er stærkt påvirket af franske tegneserier som Tintin.

Det ville have været nemt for Amazon Studios og Diabolicals kreative chefteam at outsource Diabolicals billeder til nordamerikanske animationsvirksomheder. Der er trods alt et betydeligt antal af dem. At tildele episoder til studier spredt over hele verden giver dog Diabolical en autentisk global følelse og viser rigdommen og variationen af animationsstile, som publikum vil (og ikke vil) være bekendt med.

Vores dom

The Boys Presents: Diabolical er et glimrende slående show, der supplerer The Boys’ univers med mere grufulde, men følelsesmæssigt gribende fortællinger. Den udfylder seriens bredere verden uden at genskabe det, der allerede er blevet etableret, og øger den umotiverede voldsindsats på en måde, som kun animerede shows - inklusiv Prime Videos tilpasning af Invincible - kan. Det er den frihed, som animation giver ethvert projekt. Dets satiriske bud på tegnefilm og andre animerede programmer, som har glædet publikum i mere end et århundrede, er også helt i tråd med The Boys' parodi på superheltegenren.

Det kommer ikke i nærheden af at tilrane sig elskede animerede serier som Batman: The Animated Series, og serien slår heller ikke shows som Arcane – Netflix’ League of Legends animationsserie. The Boys Presents: Diabolical er dog et show, som fans af tegneserien og live-action showet vil nyde. Med The Boys sæson 3s premiere om tre måneder, er Diabolical en velsmagende aperitif, der vil holde seerne beskæftigede, indtil hovedretten ankommer til sommer.



The Boys Presents: Diabolical lanceres eksklusivt på Prime Video fredag den 4. marts.