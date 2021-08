Hvornår kommer Marvels What If...? på Disney Plus?

Marvels What If...? lanceres på Disney Plus onsdag d. 11. august. Den animerede antologiske TV-serie vil udfylde det superhelteformede hul i vores liv, indtil den næste Marvel-film - Shang-Chi - kommer i september, og vi er spændte på at se, hvordan serien vil tackle ikoniske MCU-begivenheder i et nyt lys.

Den første animerede produktion fra Marvel Studios nogensinde, What If...? bruger Marvel Cinematic Multiverse (MCM), som blev introduceret i Lokis finale i sæson 1, til at udforske alternative virkeligheder og dimensioner.

Med Jeffrey Wright (James Bon, Westworld) i hovedrollen som Uatu the Watcher, et almægtigt kosmisk væsen, der ikke kan (eller vil) blande sig i begivenhederne, tager What If...? vigtige øjeblikke fra MCU og genfortolker dem på usædvanlige, sjove og chokerende måder. Tænk "Hvad nu hvis Steve Rogers ikke kunne modtage supersoldatsserummet?" eller "Hvad nu hvis Avengers ikke var blevet dannet i 2012?".

Nedenfor afslører vi, hvornår du kan se premieren på sæson 1 af What If...? Vi har også lagt en komplet udgivelsesplan for seriens ni afsnit ud, så læs videre for at finde ud af, hvornår nye afsnit lander på Disneys streamingplatform.

Nogle links i denne artikel henviser til artikler skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på at lave danske versioner af disse.

Hvornår kommer den første episode af Marvels What If...? på Disney Plus?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Episode 1 af Marvels Hvad nu hvis...? starter på Disney Plus onsdag d. 11. august kl. 9.

Seere i Europa kan måske se det første afsnit, inden de går på arbejde. Hvis du først ser den onsdag aften, skal du dog sørge for at slå ord og hashtags som "#WhatIf" fra på de sociale medier, så du ikke får det ødelagt for dig.

Det første afsnit i Marvels nyeste TV-serie vil undersøge, hvad der ville være sket, hvis SHIELD-agenten Peggy Carter (Hayley Atwell) havde modtaget supersoldatsserummet i stedet for Steve Rogers.

Forvent at høre Sebastian Stan, Dominic Cooper og Toby Jones gentage deres roller som Bucky Barnes, Howard Stark og Arnim Zola også, men Chris Evans og Hugo Weaving vil ikke være tilbage for at portrættere henholdsvis Steve Rogers og Red Skull.

Læs videre for at finde ud af, hvad den fulde udgivelsesplan for What If...? er.

Den fulde udgivelsesplan for Marvels What If...?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Ligesom alle andre Marvel TV-serier til dato vil "What If...?"-afsnittene blive udgivet hver uge. Det betyder, at hvis du vil se hele serien på én gang, skal du vente til begyndelsen af oktober for at gøre det.

Der er ni episoder i første sæson af Marvels What If...?, så se her, hvornår hvert nyt afsnit vil være tilgængeligt til streaming. Sæt også denne side som bogmærke, så du kan holde øje med, hvornår nye afsnit lander på Disney Plus.

What If...? episode 1 – onsdag d. 11. august

– onsdag d. 11. august What If...? episode 2 – onsdag d. 18. august

– onsdag d. 18. august What If...? episode 3 – onsdag d. 25. august

– onsdag d. 25. august What If...? episode 4 – onsdag d. 1. september

– onsdag d. 1. september What If...? episode 5 – onsdag d. 8. september

– onsdag d. 8. september What If...? episode 6 – onsdag d. 15. september

– onsdag d. 15. september What If...? episode 7 – onsdag d. 22. september

– onsdag d. 22. september What If...? episode 8 – onsdag d. 29. september

– onsdag d. 29. september What If...? episode 9 – onsdag d. 6. oktober

Marvels What If...? afsnit 1: Er der en trailer?

Ikke specifikt. Marvel udsendte en officiel trailer for hele serien i juli, samt et par 30 sekunders teasere for den animerede serie, men ikke en fuld trailer for afsnit 1.

Marvel frigav dog et 40-sekunders teaser-klip til afsnit 1 tidligere i august. Du kan se optagelsen, som viser Peggy Carter og Hydra Stomper i aktion, herunder: