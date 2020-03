Anmeldelse: Huawei Matebook D 14 (2020)

I Matebook D 14 har Huawei skabt en bærbar, som føles og ser dyrere ud end den er. Den er et glimrende valg til studerende eller andre, som søger en pålidelig bærbare til mindre krævende arbejdsopgaver. Det havde været rart med en mere lysstærk skærm, tilkoblingsmulighederne kunne have været lidt bedre og webkameraet sidder stadig underligt i forhold til videoopkald. Alligevel er der tale om en glimrende maskine med et godt tastatur, god fingeraftrykslæser og fremragende batterilevetid.

Det er stadig begrænset hvor mange bærbare Huwei har sendt på markedet, men dette til trods har de formået at gøre sig eftertrykkeligt bemærket. Topmodellen Huawei Matebook X Pro lå længe i toppen af vores liste med de bedste bærbare og Huawei Matebook 13 samt den billigere Matebook D har også imponeret.

Spesifikasjoner Specs for Huawei Matebook D 14: CPU: AMD Ryzen 5 3500U

Grafik: Radeon Vega 8

RAM: 8 GB DDR4

Skærm: 14 tommer, IPS, 1920 x 1080, 250 nits

Lagerplads: 512 GB PCIe SSD

Porte: 1 x USB A 2.0, 1 x USB A 3.0, 1 x USB-C, HDMI, 3,5 mm hovedtelefon-/mikrofon

Trådløse tilslutningsmulighder:Intel 802.11ac (2x2) Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p, 1 MP

Vægt: 1,38 kg

Mål: 322,5 x 214,8 x 15,9 mm

Nu er Huawei så klar med to nye maskiner i mellemklassen, Matebook D 14 og D 15, hvoraf vi har haft 14-tommer modellen til test.

Der er her tale om en prisvenlig model, som stadig sigter imod at bevare meget af kvalitetsfornemmelsen, som Huawis laptops er blevet kendt for, ligesom den er både lille og let. Spørgsmålet er selvfølgelig så: hvor er Huawei gået på kompromis, for at få prisen ned? Det har vi sat os for at finde ud af.

Pris og tilgængelighed

Huawei Matebook D 14 kan købes nu og findes kun i denne ene konfiguation til en vejledende pris på 5.799 kroner.

Du kan også overveje den større model, Matebook D 15, der koster 5,499 kroner, som vore britiske kolleger har testet.

Design, skærm og brugeroplevelse

Du lægger med det samme mærke til, at Matebook D 14 føles som et stykke kvalitetshardware. Selvom her er tale om en billig midel, har Huaweis valgt at beholde de gode materialer og byggekvaliteten, som vi kender fra de dyrere Matebook-modeller. Det er absolut positivt.

Selve kabinettet er lavet af en aluminiumslegering, som virker ganske robust, selv hvis man forsøger at bøje maskinen. Vi kan dertil godt lide det meget enkle og stilrene design, som får maskinen til at fremstå langt dyrere end den er.

Dette afsløres dog med skærmen, som har en mat overflade. Mange vil næppe se dette som en fordel, og det er da også noget der trækker ned i kvalitetsfølelsen. Når det er sagt, har skærmen en god farvegengivelse og sortniveau, imens lysstyrken ikke er den bedste. IPS-teknologien betyder desuden, at betragtningsvinklerne ikke er i top – farverne holder sig naturlige, men kontrasten falder betragteligt fra betragtningsvinkler på 30 grader og derover. Har du ikke specielt høje krav til skærmen, tror vi ikke du bliver synderligt utilfreds med denne på Matebook D 14.

Et stilfuldt og enkelt design (Image credit: Truls Steinung)

Et af de største plusser ved Matebook D 14 er det indbyggede tastatur. Tasterne har et gennemsnitligt layout og en god størrelse, imens afstanden imellem dem er god, så du ikke kommer til at ramme forkert alt for ofte. Særligt backspace og højre shift-tast er lange og nemme at nå med lillefingeren.

Tasterne er bløde at trykke på og har en tilpas vandring. Resultatet er et præcist tryk, som vi regner med vil kunne holde til mange timers skrivning. Også pegefeltet er et lyspunkt, hvor man særligt lækker mærke til størrelsen. Det føles desuden meget præcist i brug og vi kan godt lide, at det ikke er udstyret med forstyrrende ”finesser”, som vi ike har brug for. Det fungerer bare som forventet.

Tastaturet er et af højdepunkterne på Huawei Matebook D 14. (Image credit: Truls Steinung)

Lyspunkterne fortsætter med fingeraftrykslæseren, som er placeret i power-knappen til højre for tastaturet. Den føles lige så hurtig, som de der sidder i de bedste fingeraftrykslæsere i moderne flagskibe og når du trykker på den for at vække maskinen, skal du kun vente et sekund mere, før Windows er låst op og skærmen tændt.

Vi oplevede den som særdeles præcis og var ikke ude for, at den ikke kunne genkende os på noget tidspunkt.

Fingeraftrykslæseren er hurtig og præcis (Image credit: Truls Steinung)

En anderledes blandet landhandel er det med kameraet, der grundet sin placering har både fordele og ulemper. Huawei introducerede først denne placering i sine dyrere MateBook X Pro-modeller, og nu har den så også fundet vej til de billige. Årsagen til placeringen er såmænd god nok. Ved at flytte kameraet fra toppen af skærmen, kan denne presses længere ud mod kanterne, som derfor bliver ekstremt smalle. Det er for så vidt godt nok. Vi kan dog ikke se, at dette skulle være nødvendigt i Matebook D 14, hvor kanterne stadig virker brede nok til at kunne huse et kamera.

Er du den skeptiske type, som ikke bryder dig om at blive overvåget, er det en god ting, at kameraet kan skjules. Omvendt er det en stor ulempe, da det ikke er den mest flatterende vinkel i eksempelvis et Skype-møde med arbejdspladsen, imens det nok går an til hverdagsbrug.

Kameraer er gemt i en knap på tastaturet og popper frem ved et tryk på samme. (Image credit: Truls Steinung)

Også tilslutningsmulighederne er et sted, hvor Matebook D 14 ikke imponerer så meget. Den har to almindelige USB-porte, men kun en af dem er USB 3.0 imens den anden er USB 2.0. Derudover får vi en HDMI-port og ind/udgang til hovedtelefoner og mikrofon.

I venstre side sidder en USB Type-C-port (som bruges til opladning), en USB 2.0-port og en HDMI-port. (Image credit: Truls Steinung)

Det største problem er dog, at der kun er én indbygget USB Type-C-port, og at denne samtidig bruges til opladning. Det er ganske vist positivt, at man kan lade via USB-C, hvilket også gør det muligt at lade telefon med opladeren til computeren. Men det betyder samtidig, at det ikke er muligt at lade og bruge en USB-enhed med Type-C-tilkobling samtidig. Vi savner samtidig en kortlæser til SD-kort, men det er ikke nødvendigvis standard i denne prisklasse.